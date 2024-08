Những dấu ấn mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Một trong số đó là tập tản văn Ngày mai của những ngày mai phát hành lần đầu vào năm 2007 sau thời điểm tiểu thuyết Cánh đồng bất tận gây sốt. Lần trở lại sau hơn 15 năm này được NXB Trẻ thực hiện với 36 tản văn xoay quanh nhiều đề tài, tập trung vào thân phận và cuộc sống của những con người bình dị tại vùng nông thôn. Vẫn với cách viết chân chất, mộc mạc nhưng nắm bắt một cách tinh tế những khoảnh khắc giao cảm trong cảm xúc con người, ở tác phẩm này, những gì là Nguyễn Ngọc Tư nhất vẫn sẽ trở lại với thứ văn chương từa tựa hư vô nhưng lại chuyên chở được những cảm xúc vô cùng sâu thẳm.



Các tác phẩm mang dấu ấn Nguyễn Ngọc Tư sắp ra mắt Tư liệu

Cũng được NXB Trẻ thực hiện và cho ra mắt dự kiến trong tháng 8 này là tập truyện ngắn Tuyệt duyên có sự góp mặt của 9 tác giả châu Á nổi bật, từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan... Đây đều là những gương mặt nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở cả quốc tế, có thể kể đến như Sayaka Murata từng đoạt giải thưởng Akutagawa với Cô nàng cửa hàng tiện ích hay Hào Cảnh Phương là nhà văn Trung Quốc thứ 2 đoạt giải Hugo sau Lưu Từ Hân với bộ Tam thể nổi tiếng... Tác phẩm từng được ra mắt đồng thời ở Nhật và Hàn vào năm 2022. Nguyễn Ngọc Tư góp mặt tại đây với một truyện ngắn về người phụ nữ tuyên bố từ con vào đúng thời điểm tổ chức đám cưới của con mình.

Trong tháng vừa qua, tiểu thuyết Water: A Chronicle (Biên sử nước) của Nguyễn Ngọc Tư do Nguyễn An Lý dịch sang tiếng Anh cũng đoạt giải thưởng dịch thuật PEN Translates 2024, góp phần giới thiệu thêm một lần nữa nhà văn này với độc giả quốc tế sau Cánh đồng bất tận đã xuất hiện bằng tiếng Anh, tiếng Đức. Tác phẩm sẽ được ra mắt vào tháng 10 tới bởi NXB Major Books có trụ sở tại London (Anh) với sứ mệnh quảng bá văn học VN ra thế giới. Trong tương lai, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Vũ Đình Giang... cũng như các tác giả trẻ đoạt Giải thưởng Sáng tác mới San Hô do San Hô Books tổ chức cũng sẽ được dịch và giới thiệu bởi đơn vị này.