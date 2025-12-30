Những dấu ấn nổi bật của Duy Tân năm 2025

Về phát triển sản phẩm, năm 2025, Duy Tân cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Mỗi sản phẩm đều thể hiện rõ cam kết trong việc kết hợp hài hòa giữa chất lượng - tính ứng dụng - yếu tố bền vững, mang đến trải nghiệm tiện lợi, thẩm mỹ và an toàn cho người tiêu dùng. Nổi bật là bộ sưu tập lần đầu tiên kết hợp cùng Warner Bros. mang đậm màu sắc văn hóa đại chúng với các họa tiết ngộ nghĩnh, trẻ trung.

Với nhãn hàng gia dụng cao cấp MATSU, Duy Tân mang đến 30 sản phẩm mới, tiêu biểu như bộ sưu tập bình/ly giữ nhiệt thép không gỉ, hộp thực phẩm thủy tinh nhiều ngăn kèm muỗng nĩa, tủ Homi phong cách tối giản… Các sản phẩm từng bước định hình xu hướng tiêu dùng hiện đại, tạo phong cách riêng cho giới trẻ năng động, đồng thời hướng tới lối sống xanh.

Ở kênh bao bì và công nghiệp - nhóm kinh doanh chủ lực, Duy Tân tiếp tục cải tiến các dòng sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Các sản phẩm được nâng cấp về thiết kế, công năng và độ bền, trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí và tối ưu hiệu quả cho doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề và hệ thống logistics, kho vận.

Về hoạt động đầu tư sản xuất, Duy Tân ra mắt Xưởng ép 2 tại nhà máy ở Tây Ninh, được trang bị hệ thống máy ép công nghệ cao từ Nhật Bản, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ - từ hệ thống điện, trạm điện, IT đến phòng lạnh và hệ thống kiểm soát chất lượng tự động. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, mà còn tạo nền tảng để Duy Tân trở thành đối tác chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia, tiến gần hơn tới mục tiêu nhà cung cấp toàn cầu.

Kiên định với chiến lược phát triển bền vững, Duy Tân triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nhựa, cải tiến thiết kế và quy chuẩn sản xuất, đồng thời nghiên cứu nguyên liệu và công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm có khả năng tái chế cao, bền bỉ và thân thiện với môi trường. Các sáng kiến nổi bật trong năm bao gồm tăng tỷ lệ sử dụng nhựa tái chế, giảm trọng lượng sản phẩm, phát triển bao bì dễ tái chế, giải pháp pallet nhựa tái sinh…

Doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chương trình thu pin cũ cho CBNV, cuộc thi "ESG trong vận hành xuất sắc", "Feed The Ocean" - thả sinh vật biển về đại dương tại Phú Quốc. Ngoài ra, Cty cũng tích cực tham gia các talkshow, hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm ESG với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR), Duy Tân tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng. Trong đó, chuỗi chương trình "Chia sẻ yêu thương" được tổ chức tại Tây Ninh, Cao Bằng, Huế, cùng chương trình "Trạm tiếp nước, sạc năng lượng", đã trao tặng hơn 1.500 phần quà cho học sinh nghèo học giỏi, người dân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Duy Tân còn phối hợp cùng các đối tác, tổ chức hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình khó khăn, học bổng cho học sinh, gian hàng vật dụng 0 đồng, đồng hành cùng các chương trình xây cầu và an sinh xã hội tại nhiều địa phương… Những hoạt động này không chỉ mang giá trị hỗ trợ thiết thực mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và sự gắn kết bền chặt của Duy Tân với cộng đồng.

Trong lĩnh vực phát triển con người, Duy Tân đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, khẳng định cam kết đầu tư cho con người và xây dựng văn hóa học tập bền vững. Công ty đã triển khai 983 lớp đào tạo với nội dung đa dạng từ chuyên môn, an toàn - chất lượng đến kỹ năng mềm và năng lực quản lý, đồng thời đưa Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật vào hoạt động với định hướng đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu. Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp được tăng cường thông qua nhiều chương trình thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe như team building, giải chạy Happy Run - Happy Walk, lan tỏa tinh thần tích cực và tăng cường gắn kết nội bộ.

Những nỗ lực bền bỉ của Duy Tân đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín, như Hàng Việt Nam chất lượng cao (29 năm), Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (8 năm), Top 10 bao bì uy tín Việt Nam (3 năm). Đặc biệt, doanh nghiệp lập "hattrick" với 3 giải thưởng phát triển bền vững gồm Doanh nghiệp Xanh TP.HCM, Doanh nghiệp Tiên phong Kinh tế Tuần hoàn, Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2025.

Bước sang giai đoạn mới, với định hướng phát triển bền vững, Duy Tân tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ sản xuất, tăng tốc cải tiến và phát triển sản phẩm, chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Mục tiêu của doanh nghiệp sau khi là thành viên của SCG Packaging là trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực bao bì cứng và gia dụng tại ASEAN, mang đến thị trường những giải pháp và sản phẩm đáng tin cậy, tân tiến, góp phần nâng cao chất lượng sống của người tiêu dùng.