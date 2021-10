Những dấu hiệu chính của bệnh ung thư 'chết người'

1. Bạn có thể bị chảy máu trực tràng

Chảy máu trực tràng thường được cho là do bệnh trĩ. Thông thường, đó là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ.

Tuy nhiên, trừ phi bạn đã được nội soi để chẩn đoán, có thể máu trong bồn cầu hoặc trên giấy vệ sinh là do ung thư ruột kết hoặc trực tràng.

Nếu thấy máu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm trong phân, bạn phải báo cho bác sĩ ngay lập tức, theo Eat This, Not That!

2. Bạn có thể bị đầy hơi

Đầy hơi, đau hoặc áp lực từ xương mu đến dưới lồng ngực kéo dài hơn hai tuần là những dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng.

Loại ung thư này được gọi là "kẻ giết người thầm lặng", bởi vì việc phát hiện sớm rất khó khăn - không có xét nghiệm tầm soát định kỳ và các triệu chứng đầu tiên có thể mơ hồ và dễ bị bỏ qua.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, hầu hết ung thư buồng trứng phát triển sau khi mãn kinh.

Nếu bạn có buồng trứng, điều quan trọng là phải cảnh giác với những triệu chứng tiềm ẩn này, cũng có thể bao gồm cảm giác no ngay sau khi ăn.

Người bị ung thư tiêm vắc xin Covid-19 có hiệu quả không?

3. Bạn có thể bị sụt cân bất ngờ

Nhiều người trong chúng ta có thể coi việc giảm cân mà không cố gắng là một sự may mắn.

Nhưng giảm cân mà không có lý do chính đáng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư, đặc biệt nếu nó đi kèm với chán ăn hoặc thay đổi thói quen đi tiêu.

Giảm cân không giải thích được có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản, gan, ruột kết và tuyến tụy, cũng như bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch, theo Eat This, Not That!

Những dấu hiệu này phải luôn được báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.

4. Những thay đổi về da

Thấy có bất kỳ sự thay đổi nào trên nốt ruồi hoặc tàn nhang, bạn nên đi khám sớm Shuttertock





Bất kỳ thay đổi nào trên nốt ruồi hoặc tàn nhang - hoặc sự xuất hiện của các nốt ruồi mới - đều có thể là dấu hiệu của ung thư da.

Tự kiểm tra thường xuyên có thể giúp phát hiện sớm khối u ác tính, loại ung thư da nguy hiểm nhất và có thể cứu sống bạn.

Hãy nhớ ABCDE khi tự khám da và cho bác sĩ biết nếu bạn thấy bất kỳ điều nào sau đây ở nốt ruồi hoặc tàn nhang:

A = không đối xứng

B = thay đổi đường viền

C = thay đổi màu sắc

D = thay đổi đường kính (tăng kích thước)

E = nâng cao hoặc tiến hóa (sự phát triển đã thay đổi theo thời gian)

5. Bạn có thể bị ho kéo dài

Trong hầu hết các trường hợp, ho dai dẳng là dấu hiệu của cảm lạnh hoặc vi rút. Tuy nhiên, vi rút chỉ tồn tại tối đa trong vài tuần.

Lưu ý, ho là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh Covid-19. Nếu bạn nghi ngờ mình có thể bị nhiễm bệnh Covid-19 thì nên gọi ngay cho y tế địa phương để được tư vấn kịp thời.

Ho mạn tính có thể là dấu hiệu của ung thư phổi.

Bất kỳ cơn ho nào kéo dài hơn hai đến bốn tuần nên được bác sĩ đánh giá. Có thể cần đánh giá bằng chụp X-quang hoặc chụp CT, theo Eat This, Not That!