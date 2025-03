Những địa điểm giải quyết công việc của Công an Hà Nội sau khi bỏ cấp huyện

Theo Công an Hà Nội, từ 1.3, khi không tổ chức công an cấp huyện, cơ quan này đã bố trí, sắp xếp lực lượng chuyên trách các nhiệm vụ công tác nhanh chóng triển khai nhiệm vụ bảo đảm công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô được thực hiện liên tục, không gián đoạn.



Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng trực tuyến để tiết kiệm thời gian, công sức và bảo đảm công khai, minh bạch.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội được chuyển từ Thiền Quang về Nguyễn Văn Huyên ẢNH: N.B

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp liên hệ làm việc, Công an Hà Nội thông báo các địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ giải quyết công việc theo đúng địa chỉ.

1. Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra: số 2 Tràng Thi (Q.Hoàn Kiếm).

2. Phòng Cảnh sát hình sự: số 62 đường Nguyễn Văn Huyên (Q.Cầu Giấy).

3. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường: số 382 Khâm Thiên (Q.Đống Đa).

4. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: số 2 Bùi Huy Bích (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai).

5. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: số 94 - 96 Tô Hiến Thành (P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng).

6. Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp: số 48 Lưu Quang Vũ (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy).

7. Phòng An ninh điều tra: số 58 Vũ Trọng Phụng (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân).

8. Phòng An ninh kinh tế: số 27, 29 Phan Chu Trinh (Q.Hoàn Kiếm).

9. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: số 55 Lý Thường Kiệt (Q.Hoàn Kiếm).

10. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: số 44 Phạm Ngọc Thạch (Q.Đống Đa).

11. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH: số 4 Dương Đình Nghệ (Q.Cầu Giấy).

12. Phòng Cảnh sát giao thông: số 86 Lý Thường Kiệt (Q.Hoàn Kiếm).

13. Phòng Kỹ thuật hình sự: số 54 Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm).

14. Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề nghị sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại số 2 Phùng Hưng (P.Văn Quán, Q.Hà Đông) và số 253 Nguyễn Đức Thuận (TT.Trâu Quỳ, H.Gia Lâm).

15. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ cấp lý lịch tư pháp: số 13 Hàn Thuyên (P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng).

16. Địa chỉ các cơ sở cai nghiện ma tuý: Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 xã Yên Bài (H.Ba Vì); Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 xã Tân Minh (H.Sóc Sơn); Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 xã Xuân Sơn (TX.Sơn Tây) và Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 P.Xuân Phương (Q.Nam Từ Liêm).