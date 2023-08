Những điểm đặc biệt khiến Metal Slug: Awakening trở thành “bom tấn” mùa hè 2023

Metal Slug: Awakening là tên gọi chính thức của tựa game mobile mới nhất trong series cùng tên Metal Slug – trò chơi đi cảnh màn hình ngang huyền thoại đã thống trị các phòng game một thời. Xuất hiện năm 1996, phiên bản Metal Slug đầu tiên trên hệ máy game thùng nhanh chóng gây ấn tượng với cộng đồng game thủ Nhật Bản và thế giới. Tại Việt Nam, Metal Slug còn được biết đến với tên gọi Rambo Lùn hay Chiến Binh Thép bởi hình ảnh những người lính mạnh mẽ, tay vác súng hay lái xe tăng, đi càn khắp các map (màn chơi).

Tháng 8 này, game thủ Việt và châu Á sẽ được sống lại cảm giác "làm 1 xu" của những chiếc máy game thùng ngày nào với sự xuất hiện của Metal Slug: Awakening. Tựa game này được cộng đồng game thủ thế giới đánh giá là bản remake hoàn hảo nhất của phiên bản Metal Slug đầu tiên.

Tái hiện nguyên tác Rambo L ù n lên di động

Ấn tượng đầu tiên của Metal Slug: Awakening đối với cộng đồng game thủ chính là phần hình ảnh "lạ mà quen". Những hình ảnh pixel của từ cuối những năm 90 nay đã được nâng cấp lên đồ họa 3D sắc nét và lôi cuốn, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của thời đại mới.

Vẫn giữ những đường nét quen thuộc, các nhân vật kinh điển của dòng game Metal Slug như Marco, Tarma, Eri, Fio,… nay đã "dậy thì thành công" cả về ngoại hình lẫn kỹ năng chiến đấu, mang đến cảm giác chân thật và sống động hơn. Đến cả ông già P.O.W Hyakutaro Ichimonji cũng đẹp trai hơn hẳn với cơ bắp cuồn cuộn.

Hệ thống màn chơi trong Metal Slug cũng được làm mới với nhiều chi tiết, hiệu ứng bắt mắt, nhưng không vì thế mà mất đi cảm giác quen thuộc. Người chơi sẽ được trải nghiệm những màn chơi và đối đầu với các boss kinh điển như Allen O'Neil, The Keesi II, Dragon Nosuke, Huge Hermit, Tetsuyuki, Big Shiee,...

Bên cạnh đó, hệ thống phương tiện và vũ khí trong Metal Slug: Awakening cũng được đầu tư tỉ mỉ và bổ sung thêm nhiều mẫu mã mới, tạo thành một bộ sưu tập hoàng tráng cho game thủ thỏa sức khám phá. Metal Slug: Awakening cũng đã khéo léo tinh chỉnh giao diện của game, giúp người chơi dễ dàng làm quen với lối chơi cuộn cảnh màn hình ngang trên thiết bị di động, vừa gợi lại những thao tác điều khiển quen thuộc như di chuyển, nhảy, ngắm bắn hay xả súng.

Cập nhật "hơi thở thời đại" với loạt tính năng lần đầu xuất hiện

Không đơn thuần tái hiện những yếu tố kinh điển, Metal Slug: Awakening còn khéo léo nắm bắt thị hiếu người chơi thế hệ mới khi đưa ra hàng loạt tính năng mới, thậm chí là lần đầu xuất hiện trong series này.

Ngày trước, các máy game thùng chỉ giới hạn 2 người chơi thi đấu với máy, thì nay Metal Slug: Awakening cho phép game thủ tự do bắt cặp và chạm trán hàng ngàn đối thủ thông quan tính năng Đấu Tinh Anh. Trong tính năng này, hệ thống sẽ tự động cân bằng sức mạnh của mỗi người chơi - từ hỏa lực, trang bị và cả lượng máu để đảm bảo tính công bằng. Hệ thống cũng sẽ tự động ghép cặp người chơi với những đối thủ cùng level, tạo cơ hội cho game thủ thỏa sức phô diễn kỹ năng và chiến thuật thi đấu với một đội gồm 3 nhân vật, nhằm mục tiêu giành chiến thắng cuối cùng.

Đấu Tinh Anh – Tính năng PVP mới trong Metal Slug: Awakening

Hoạt động Truy Kích Thần Tốc với yếu tố rouge-like kịch tính cũng là tính năng lần đầu xuất hiện trong series Metal Slug. Truy Kích Thần Tốc bao gồm nhiều màn chơi và nhiều cấp độ với độ khó đa dạng, kích thích sự tò mò và háo hức của người chơi khi lần lượt khám phá những màn chơi mới. Phần thưởng của tính năng này cũng hấp dẫn không kém. Mỗi khi hoàn thành một cấp độ, người chơi sẽ được lựa chọn 1 trong 3 khả năng cường hóa ngẫu nhiên được hệ thống đề xuất, và có thể trang bị ngay lập tức để tiến vào cấp độ tiếp theo. Sẽ có tổng cộng 4 loại cường hóa, bao gồm: triệu hồi, hố đen, làn đạn, và kỹ năng.



Truy Kích Thần Tốc – Tính năng rouge-like lần đầu xuất hiện trong series Metal Slug

Cú bắt tay giữa các "ông lớn" ngành game thế giới

Bên cạnh việc tái hiện một tượng đài của như Metal Slug, tựa game Metal Slug: Awakening còn đánh dấu lần hợp tác đặc biệt giữa các "ông lớn" của ngành game thế giới. Tựa game này là sản phẩm chính chủ đến từ nhà phát triển game hàng đầu Nhật Bản SNK - cha đẻ của series Metal Slug. Phiên bản Metal Slug: Awakening do Timi Studio - hãng game nổi tiếng Trung Quốc (trực thuộc Tencent) sở hữu những tựa game nổi tiếng: Arena of Valor (Liên Quân Mobile), Call of Duty: Mobile, hay SpeedDrifters (ZingSpeed Mobile). Cập bến Việt Nam và một số thị trường châu Á, Metal Slug: Awakening do VNGGames độc quyền phát hành.

Trước khi ra mắt chính thức vào ngày 22.8 sắp tới, Metal Slug: Awakening đã trải qua ít nhất 3 đợt thử nghiệm quy mô lớn nhằm thu thập ý kiến người chơi và hoàn thiện sản phẩm. Với bề dày kinh nghiệm vận hành các sản phẩm game đình đám cùng sự thấu hiểu cộng đồng người chơi, VNGGames chắc chắn sẽ mang đến cho game thủ một trò chơi "đã tay, đã mắt" với những trải nghiệm sôi động và đầy tiếng cười.

Metal Slug: Awakening s

ẽ chính thức ra mắt game thủ vào ngày 22.8.2023. Ngay lúc này, ngườ

i ch

ơi vẫn có thể đăng ký trước tại

https://metalslugh5vn.onelink.me/ZnuM/Dvn

để sở hữu ngay nhân vật Eri Kasamoto c ù ng hàng loạ t qu à tặng hấ p d ẫn ngay trong ngày ra mắt. Đừng quên theo d õ i c ác kênh thông tin chính thức củ a Metal Slug: Awakening để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất từ tựa game cục vui nhộn này.