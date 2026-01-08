Những điểm đến không thể bỏ lỡ đầu năm 2026

Chị Thủy (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết đã lên kế hoạch sớm để cả gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm hành trình hoa anh đào tại Nhật Bản vào tháng 3. Theo anh Hưng, chuyên viên tư vấn Besttour Việt Nam, mùa hoa đào mỗi năm chỉ một lần luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế bởi khung cảnh ngập tràn sắc hồng tuyệt đối điện ảnh.

Đoàn khách Besttour Việt Nam thăm mùa hoa anh đào Nhật Bản năm 2025 ẢNH: DOANH NGHIỆP CUNG CẤP

Tour Hàn Quốc dịp đầu năm cũng rất được yêu thích khi du khách có thể tham quan cung điện Gyeongbokgung, mặc hanbok, thưởng thức ẩm thực. Với những ai yêu lịch sử, văn hóa, hành trình Trung Quốc Bắc Kinh - Thượng Hải mang đến trải nghiệm phong phú từ Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành - là những di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Để có chuyến đi trọn vẹn, du khách nên chọn đơn vị lữ hành uy tín. Cũng theo anh Hưng (Besttour) mặc dù tour đoàn quốc tế đã hỗ trợ thủ tục, thời gian xử lý visa vẫn thường là từ 7 - 10 ngày làm việc. Vì vậy, khách hàng nên chủ động đăng ký sớm để đảm bảo lịch trình và tránh "cháy vé" mùa cao điểm.