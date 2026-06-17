Những điểm đến tham quan hàng đầu châu Á, TP.HCM có tận 2 nơi: Ở đâu vậy?

Ba đại diện của Việt Nam lọt vào danh sách điểm tham quan hàng đầu châu Á gồm: Phố cổ Hội An (TP.Đà Nẵng) và 2 địa điểm tại TP.HCM là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Địa đạo Củ Chi. Đây là Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best của nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á.

'Nở mày nở mặt' vì vào top điểm tham quan hàng đầu châu Á

Người viết đã từng đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (số 28 đường Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa) vào một ngày không phải cuối tuần, cũng không vào dịp lễ, nhưng vẫn chứng kiến hàng dài người xếp hàng vào tham quan. Ở đó, những bức tranh, hiện vật như cuốn phim lịch sử kể lại về hành trình giữ nước, về chặng đường bền bỉ đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (28 đường Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa) ẢNH: THY QUỲNH

Chị Trần Thị Mỹ Thương đưa con trai Chu Tiến Minh, học sinh Trường THCS Trần Phú (cư xá Bắc Hải, P.Hòa Hưng) đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh như một thói quen. Chị thích lịch sử, thích đến bảo tàng và các địa danh lịch sử để tìm hiểu.

Tiến Minh thì cho biết được đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và những địa danh lịch sử giúp em tự hào hơn về hòa bình hôm nay có được. "Sau này con muốn trở thành YouTuber để giới thiệu về những điểm đến du lịch của Việt Nam. Mẹ con đã có kế hoạch sắp tới đi Địa đạo Củ Chi", Tiến Minh háo hức chia sẻ.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh luôn thu hút rất đông khách đến tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ ẢNH: THY QUỲNH

Hoàng Kim Ngọc, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sinh ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), lên TP.HCM học tập và gắn bó 4 năm nay. Ngọc vui mừng khi nghe tin TP.HCM có 2 địa danh lọt vào danh sách các điểm tham quan hàng đầu châu Á. "Trong 3 địa điểm được vinh danh, may mắn tôi đã tới Hội An và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Tôi rất xúc động khi đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Người nước ngoài đến rất nhiều, tôi mong các bạn trẻ sẽ tới ít nhất một lần để hiểu rõ hơn về giá trị hòa bình hôm nay có được. Dịp tới, tôi và bạn sẽ đến Địa đạo Củ Chi. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được lớn lên ở thành phố tuyệt vời này", Kim Ngọc chia sẻ.

Nguyễn Thị Hoài Như (24 tuổi, ngụ tại 139 Bình Quới, P.Bình Quới) đã gắn bó với TP.HCM được 5 năm nên cô cảm thấy rất mừng, "nở mày nở mặt" khi Việt Nam có 3 điểm đến lọt vào danh sách các điểm tham quan hàng đầu châu Á trong đó TP.HCM có tận 2 điểm. "Học tập, sinh sống tại thành phố mang tên Bác, tôi thấy đó là điều đặc biệt, tôi rất tự hào", Hoài Như chia sẻ và cho biết sẽ lên kế hoạch cùng bạn bè khám phá 2 điểm đến ý nghĩa này.

Mỗi ngày không biết bao nhiêu lượt khách nước ngoài tìm đến với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ẢNH: THY QUỲNH

Tự hào và khát vọng kết nối

Lê Thị Ngọc Ngân, giáo viên Trường mầm non Mỹ Thành Bắc (Đồng Tháp), xúc động khi nhớ về chuyến tham quan Địa đạo Củ Chi, nơi quá khứ hiện lên rõ nét qua từng đường hầm chật hẹp, bếp Hoàng Cầm... Ngọc Ngân nói: "Điều làm tôi ấn tượng nhất không chỉ là công trình địa đạo độc đáo dưới lòng đất mà còn là cảm giác xúc động và tự hào khi được tận mắt tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc".

Không chỉ là cô giáo mầm non, Ngọc Ngân hiện là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đọc thông tin, Việt Nam có 3 địa điểm, trong đó TP.HCM có tận 2 điểm lọt vào danh sách các điểm tham quan hàng đầu châu Á là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Địa đạo Củ Chi, cô rất tự hào. Ngân nói trước đây cô biết về lịch sử chủ yếu qua sách vở, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm tại Địa đạo Củ Chi, những trang sử ấy trở nên chân thực và sống động hơn rất nhiều.

Lê Thị Ngọc Ngân tự hào khi đến tham quan Địa đạo Củ Chi ẢNH: NVCC

"Tôi nhận ra rằng nền hòa bình, độc lập mà chúng ta đang có hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Từ đó, tôi càng thêm tự hào về truyền thống dân tộc và ý thức hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử quý báu của đất nước", Ngọc Ngân bày tỏ.

Ông Nguyễn Trần Hữu Thắng (Phó chủ tịch Hội Du lịch đường thủy TP.HCM) cho rằng số liệu biết nói về lượng khách du lịch đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Địa đạo Củ Chi là bằng chứng rõ ràng nhất góp phần định vị TP.HCM là điểm đến của du lịch văn hóa - lịch sử tại châu Á.