Những điểm đột phá của hội thảo Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh

Trong bối cảnh hàng loạt hội thảo khoa học xoay quanh lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ được tổ chức, hội thảo khoa học về điều trị vết thương và biến chứng thẩm mỹ do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh tổ chức đã trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm và tham dự đông đảo của các bác sĩ ngoại khoa và tạo hình thẩm mỹ.

Điểm nhấn nổi bật của hội thảo khoa học lần này là sự tham dự đầy đủ của hơn 200 bác sĩ, cùng các ca lâm sàng ấn tượng được trình bày bởi đội ngũ chuyên gia đồng hành. Các ca lâm sàng không chỉ thuộc nhóm tổn thương diện rộng mà còn có mức độ phức tạp cao do vết thương kèm theo tình trạng thiếu máu nuôi, tổn thương sâu, suy giảm chức năng bạch cầu và được đánh giá là những vết thương khó lành. Tuy nhiên, tất cả các trường hợp này đều đã được các bác sĩ điều trị thành công, ghi nhận kết quả lành thương tích cực và không phát sinh biến chứng. Điều này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội của các báo cáo viên, cũng như tính ứng dụng cao của những giải pháp điều trị được chia sẻ tại hội thảo.

Mở đầu chương trình là chuyên đề báo cáo của TS-BS Nguyễn Tiến Dũng với tiêu đề "Vết thương mạn tính: Những thách thức và giải pháp". Thông qua chuyên đề này, các bác sĩ tham dự không chỉ được cập nhật lịch sử phát triển trong điều trị vết thương mà còn hiểu rõ hơn các nguyên nhân khiến vết thương khó lành và phương pháp kiểm soát phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. Các yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến quá trình lành thương bao gồm đái tháo đường, tì đè và bệnh lý vi mạch, cùng với sự thiếu hụt các yếu tố cần thiết cho lành thương như máu nuôi mô, oxy và dưỡng chất. Từ đó, TS-BS Nguyễn Tiến Dũng đã đưa ra các giải pháp y khoa hiệu quả nhằm thúc đẩy quá trình lành thương và đạt được kết quả điều trị khả quan.

Tiếp theo là chuyên đề thứ hai "Chuẩn bị nền vết thương" do BS.CKII Trần Đoàn Đạo trình bày. Bài báo cáo đã làm rõ các yếu tố then chốt giúp vết thương lành tốt, dựa trên bằng chứng khoa học của các chuyên gia quốc tế như Falanga và Sibbald. Mục tiêu chính của chuyên đề là tối ưu hóa nền vết thương thông qua hai nguyên tắc cốt lõi:

Loại bỏ yếu tố gây hại: Làm sạch mô hoại tử, mủ, vi khuẩn (bao gồm biofilm) và kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, viêm.

Duy trì môi trường ẩm lý tưởng: Cân bằng độ ẩm nhằm thúc đẩy tái biểu mô hóa và hình thành mô hạt nhanh chóng, tránh tình trạng khô quá (tạo vảy cứng) hoặc ẩm quá (gây maceration).

Những nguyên tắc này được hệ thống hóa thông qua mô hình TIME, giúp chuyển vết thương mạn tính từ trạng thái ngưng trệ sang quá trình lành thương hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị và giảm thiểu biến chứng.

Với hai chuyên đề mở đầu, các bác sĩ tham dự đã được trang bị cái nhìn toàn diện về các yếu tố nội tại và ngoại vi ảnh hưởng đến quá trình lành thương, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho chiến lược điều trị hiệu quả. Việc nắm rõ tác động của bệnh nền giúp bác sĩ định hướng phương pháp điều trị phù hợp, góp phần nâng cao tỷ lệ lành thương thành công.

Tiếp nối chương trình là các bài báo cáo chuyên sâu của BS.CKII Vũ Hữu Thịnh, PGS-TS-BS Vũ Quang Vinh và PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, mang đến những giải pháp điều trị cụ thể, thực tiễn và đã được chứng minh hiệu quả trong lâm sàng.

Trong đó, VAC (liệu pháp hút áp lực âm) - một phương pháp quen thuộc trong điều trị vết thương mạn tính và biến chứng thẩm mỹ - được BS.CKII Vũ Hữu Thịnh trình bày từ tổng quan đến ứng dụng lâm sàng. Tiếp theo, PGS-TS-BS Vũ Quang Vinh chia sẻ về điều trị các biến chứng thẩm mỹ, đặc biệt là trong phẫu thuật tạo hình thành bụng, thông qua những ca biến chứng điển hình và phương pháp xử trí mà các bác sĩ có thể áp dụng tại cơ sở điều trị của mình.

Khép lại chuỗi báo cáo là chuyên đề "Vai trò của cắt hoại tử và plasma lạnh trong điều trị vết thương mạn tính, biến chứng thẩm mỹ" do PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh trình bày. Theo chia sẻ, plasma là trạng thái thứ tư của vật chất, bên cạnh rắn, lỏng và khí. CAP (plasma lạnh áp suất khí quyển) đã được chứng nhận tại châu Âu từ năm 2011. Nhờ các đặc tính nổi bật như tiêu diệt vi khuẩn và thúc đẩy quá trình lành thương, plasma lạnh hiện được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các vết loét do đái tháo đường, loét tĩnh mạch chân, vết bỏng và tái tạo vết thương sau phẫu thuật.

Song hành cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, hội thảo còn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp điều trị vết thương như: thiết bị plasma hỗ trợ lành thương và ngừa sẹo, dao mổ, máy hút áp lực âm, băng ép vết thương, dao thủy lực… Những phương pháp này góp phần mở rộng thêm lựa chọn điều trị, giúp hỗ trợ bệnh nhân phục hồi nhanh chóng và hiệu quả hơn sau phẫu thuật.

Khép lại hội thảo khoa học "Quản lý và điều trị vết thương mạn tính, biến chứng thẩm mỹ" là phần hỏi đáp chuyên môn. Qua đó, các bác sĩ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn nhận được sự tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia.

Hội thảo khoa học do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh tổ chức đã diễn ra thành công rực rỡ. Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bác sĩ và các đơn vị doanh nghiệp đã quan tâm, đồng hành và góp mặt tại sự kiện.