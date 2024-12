Những điểm giải trí '2 trong 1' hút khách dịp cuối năm

Mô hình kinh doanh - giải trí kết hợp đang được mở rộng cả trên không gian mạng và ngoài đời thật. Một trong những hình thức "2 trong 1" đang được yêu thích là những điểm bán vé số điện toán Vietlott kèm kinh doanh giải khát để vừa thu hút khách hàng mới, vừa gia tăng doanh thu.

Đông đảo người chơi đang theo dõi kết quả Keno trực tiếp qua màn hình TV tại các điểm bán

Bán vé số Vietlott kết hợp cà phê, khu vui chơi

Anh Thành Lực (33 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những chủ điểm kinh doanh vé số Vietlott đổi mới đón đầu xu hướng. Điểm bán vé của anh đặt ngay một khu vui chơi sầm uất ở trung tâm thị trấn, bên cạnh bờ hồ mát rượi luôn thu hút đông đảo du khách nên doanh thu ổn định. Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh có phần chậm lại khiến anh phải trăn trở cách thích ứng.

"Đang làm ăn tốt gần 3 năm, tự dưng bị khựng lại vì đại dịch. Trong cái khó, tôi quyết định thuê một phần không gian bên bờ hồ để mở thêm quán nước, mở luôn khu vui chơi cho trẻ em, phía trước vẫn đặt máy in vé số Vietlott. Chính quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình, giờ đây mọi thứ tốt hơn rất nhiều", anh Lực chia sẻ.

Loại hình kinh doanh kết hợp xổ số Vietlott và quán cà phê đang dần phổ biến hơn

Theo anh Lực, từ một máy in vé số ban đầu do anh tự đứng bán "lấy công làm lời" thì khoảng 2 năm qua, điểm bán đã tăng lên hai máy trong một khu vực nổi bật thu hút đông đảo khách tới chơi. Đồng thời, anh phải thuê người, đào tạo họ cách vận hành hệ thống bán vé số. Đặc biệt ghi nhận nhu cầu chơi xổ số rục rịch tăng cao trong những ngày cuối năm 2024 này, anh dự kiến sẽ thuê thêm người để nhân viên hỗ trợ nhau in vé nhanh cho khách.

"Không gian quán cà phê được tôi thiết kế mở, giá tốt nên từ người trẻ đến người lớn tuổi đều khá yêu thích. Đặc biệt có thêm khu vui chơi trẻ em nên điểm này cũng thường xuyên đón các đại gia đình có cả ông bà, cha mẹ và con cái tới chơi. Khi bước vào và bước ra, một tỷ lệ lớn khách hàng sẽ mua thêm vé số Vietlott để thử vận may", anh Lực nói.

Chị Thủy (nhân viên quầy bán vé số Vietlott của anh Lực) chia sẻ thêm: "Một trong những hình thức giải trí được ưa chuộng ở đây là thử vận may với xổ số nhanh Keno. Vì Keno mua xong chờ vài phút là xổ liền, dò trực tiếp trên màn hình lớn vui lắm. Trúng là chúng tôi đổi thưởng luôn, có khi trừ trong tiền nước vẫn còn dư cho khách mang về".

Khách chuộng Keno, trúng trừ tiền nước

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Keno

Nói rõ hơn về Keno, chị Thủy giải thích: Mỗi ngày, Keno mở thưởng 119 kỳ quay từ 6h sáng tới tận 22h đêm. Cứ mỗi 8 phút sẽ diễn ra một kỳ quay như vậy nên thời gian chờ rất ngắn. Đặc biệt những ai mua vé sát giờ mở thưởng thì gần như ngay lập tức sẽ biết kết quả.

Keno có hai cách chơi là theo bậc và ULEO (Chẵn/Lẻ, Lớn/Nhỏ). Trong đó, ULEO có xác suất trúng thưởng cao, còn Keno theo bậc giúp người chơi có thể trúng thưởng to tối đa lên tới 10 tỉ đồng.

Cụ thể, cách chơi Keno theo bậc cho người chơi dự thưởng từ bậc 1 tới bậc 10 (bậc càng cao thì giải càng to). Trong đó, bậc 10 là bậc có giải thưởng "khủng" nhất lên tới 2 tỉ đồng cho mỗi 10.000 đồng dự thưởng (tối đa 10 tỉ đồng khi dự thưởng 50.000 đồng), ngay cả khi không trùng số nào cũng có thưởng (đối với cách chơi bậc 8, 9 và 10).

Còn cách chơi ULEO có 8 lựa chọn đa dạng: Lớn, Hòa Lớn - Nhỏ, Nhỏ; Chẵn, Chẵn 11 - 12, Hòa Chẵn - Lẻ, Lẻ 11 - 12, Lẻ. Nếu trúng thưởng, người chơi có thể nhận về số tiền gấp tới 20 lần giá trị dự thưởng (tùy chọn Chẵn hoặc Lẻ), tức cao nhất là dự thưởng 1 triệu đồng trúng 20 triệu đồng.

Về quy trình mở thưởng, mỗi kỳ quay, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 20 con số trong tập hợp 80 con số (từ 01 tới 80). Tùy cách dự thưởng, người chơi sẽ so khớp các con số đã mua so với các con số kết quả (cách chơi Keno theo bậc); hay cách chơi ULEO là dựa trên số lượng con số chẵn/con số lẻ hoặc số lượng con số lớn (lớn hơn 40)/số lượng con số nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 40).

Tham khảo thêm cách chơi xổ số Keno tại: https://vietlott.vn/vi/choi/keno/gioi-thieu-san-pham-keno.