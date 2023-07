Những 'điểm sáng' của Quảng Trị 6 tháng đầu năm

Tín hiệu phục hồi kinh tế

Theo UBND tỉnh Quảng Trị năm 2023 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trên phạm vi cả nước và của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm của Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng 6,25% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 24 của cả nước và thứ 7 trong khu vực. Các chỉ số đáng chú ý khác như: chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng khá (10,68%); Vụ đông xuân thắng lợi, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 17,27 vạn tấn (tăng 47,52% so với vụ đông xuân năm ngoái); Tổng mức bán lẻ ước đạt 15.512 tỉ đồng (tăng 18% cùng kỳ năm ngoái); Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 10.962 tỉ đồng (đạt 40% kế hoạch năm); Tổng thu ngân sách đạt 1.770 tỉ đồng (đạt 44% dự toán địa phương).



Tỉnh Quảng Trị ký kết hợp tác với Saigontourist

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dù một số chỉ tiêu chưa được như kỳ vọng nhưng đạt những kết quả như trên trong bối cảnh hiện nay là một nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân tỉnh Quảng Trị, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". "Đây cũng là những tín hiệu rất tích cực và đáng phấn khởi về khả năng phục hồi và phát triển của nền kinh tế tỉnh", ông Hưng nhấn mạnh.

Điểm sáng du lịch, thu hút đầu tư

Với hàng loạt hoạt động kích cầu (Ký kết hợp tác với Saigontourist; Thỏa thuận liên kết du lịch giữa TP.Hà Nội, TP.HCM với vùng Bắc Trung bộ; Tổ chức thành công Lễ hội văn hóa - ẩm thực Việt Nam năm 2023; Liên kết phát triển du lịch 5 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình…), quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông… 6 tháng đầu năm Quảng Trị thu hút ước đạt gần 1,2 triệu lượt khách (tăng 54,1 % so với cùng kỳ năm 2022).

Trong khi đó với việc cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực vận động, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành T.Ư, trong 6 tháng, Quảng Trị đã thu hút 20 dự án đầu tư với số vốn đăng ký hơn 2.800 tỉ đồng. Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định theo đúng quy định…

Du lịch là điểm sáng của Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, GD-ĐT, y tế, an sinh xã hội của Quảng Trị 6 tháng đầu năm cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó các ngày lễ lớn được tổ chức trọng thị và để lại ấn tượng tốt đẹp, nhất là hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ.

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm, theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng là rất nặng nề. Ông Hưng cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% của năm 2023 là thách thức lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chính vì thế Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề ra các nhóm giải pháp, gồm: Thực hiện đồng bộ các chính sách giải pháp của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu; Huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, thực hiện hiệu quả chương trình "Nông thôn mới"; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp; Thực hiện các nhiệm vụ thu chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023; Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đổi mới GD-ĐT, ứng dụng khoa học công nghệ; Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh; Thực hiện tốt công tác đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn…