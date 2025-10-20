Những điểm vượt trội giúp Kia New Sorento chinh phục khách hàng Việt

Dưới đây là những điểm nổi bật giúp mẫu SUV cao cấp này khẳng định vị thế và chinh phục người dùng.

1. Thiết kế thế hệ mới bề thế và sang trọng

Kia New Sorento sở hữu thiết kế mới hiện đại và sang trọng

Mẫu SUV 7 chỗ cao cấp gây ấn tượng mạnh mẽ với cụm đèn trước và sau LED Star-map – nhận diện mới đặc trưng và đầy cuốn hút của thương hiệu, giúp mẫu xe nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Lưới tản nhiệt 3D độc đáo kết hợp cùng viền Chrome sang trọng tạo nên vẻ ngoài hiện đại, bề thế và đậm chất SUV. Phần cản trước được mở rộng theo phương ngang, kết hợp với ốp cản mạ chrome tinh tế, vừa thể hiện tính thẩm mỹ đồng thời khẳng định đẳng cấp của mẫu xe SUV thực thụ. Mâm xe 20 inch thiết kế đa chấu thể thao kết hợp cùng các chi tiết viền Chrome mạnh mẽ không chỉ tôn lên khí chất SUV mà còn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng địa hình.

2. Tiện nghi hiện đại, đậm chất công nghệ

Nội thất sang trọng với tiện nghi đậm chất công nghệ

New Sorento khẳng định vị thế trong phân khúc với kích thước vượt trội và không gian 7 chỗ thực thụ. Thiết kế thông minh mở rộng theo phương ngang, 3 hàng ghế bố trí linh hoạt giúp hành khách luôn thoải mái trong mọi hành trình. Nội thất sang trọng và tinh tế với tông màu nâu thời thượng, chất liệu da cao cấp, ghế lái êm ái tích hợp chỉnh điện, sưởi, làm mát và nhớ 2 vị trí. Hàng ghế 2 có sưởi cùng bệ tỳ tay lớn, hàng ghế 3 thiết kế thoải mái với độ ngả lớn và có thể gập phẳng linh hoạt để tối ưu hóa khoang hành lý. Mẫu xe sở hữu tiện nghi hiện đại với điều hòa 2 vùng độc lập điều khiển bằng phím cảm ứng, đảm bảo sự thoải mái cho tất cả hành khách.

Tiện nghi đậm chất công nghệ với cụm màn hình kép Panoramic liền khối 12.3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây hiện đại; hệ thống âm thanh Bose 12 loa cao cấp mang đến trải nghiệm âm nhạc chân thực, đa chiều; cần số điện tử núm xoay, lẫy chuyển số thể thao, phanh tay điện tử Auto Hold và màn hình HUD giúp người lái làm chủ các hành trình.

3. Vận hành mạnh mẽ, đa dạng tùy chọn động cơ với gói tùy chọn AWD

Kia New Sorento vận hành mạnh mẽ và êm ái

Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng về chiếc xe êm ái để đi làm trong phố, hay vận hành mạnh mẽ chinh phục những cung đường xa. Kia New Sorento được trang bị các tùy chọn động cơ xăng và diesel và đa dạng hệ dẫn động.

Tùy chọn máy xăng SmartStream 2.5L cho khả năng vận hành mượt mà, êm ái và khả năng tăng tốc nhanh nhạy trong đô thị. Trên các cung đường hỗn hợp hay đường trường, các phiên bản máy dầu SmartStream 2.2L cho sức kéo vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, kết hợp tùy chọn gói trang bị AWD với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), chế độ lái địa hình và cửa sổ trời giúp người lái tự tin vượt qua các địa hình.

Với 4 chế độ lái Normal/Eco/Sport/Smart và 3 chế độ địa hình Snow/Sand/Mud giúp người dùng có trải nghiệm lái linh hoạt, cảm giác lái tốt, có thể dễ dàng tùy chỉnh trải nghiệm vận hành của chiếc xe theo điều kiện địa hình. Sự linh hoạt và đa dụng của New Sorento giúp người dùng chỉ cần một chiếc xe duy nhất cho nhiều mục đích sử dụng, từ công việc hàng ngày đến những chuyến đi cùng gia đình.

4. Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái thông minh ADAS 2.0 mới

Mẫu xe trang bị hệ thống an toàn cao cấp ADAS 2.0 mới

Bên cạnh hệ thống an toàn tiêu chuẩn - chủ động và bị động như 6 túi khí, cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau/bên hông kết hợp với khung xe được nâng cấp mới về mặt cấu trúc và gia cường với thép siêu cứng giúp tối ưu hiệu quả bảo vệ toàn diện cho hành khách, kể cả trẻ nhỏ và người ngồi phía sau trong các tình huống va chạm ngoài ý muốn, Kia đặc biệt trang bị thêm cho New Sorento hệ thống an toàn thông minh và cao cấp ADAS 2.0 mới, với các tính năng thông minh, cao cấp.

Hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả phòng tránh va chạm chủ động, hỗ trợ người lái khi lái xe đường dài. Không chỉ cảnh báo, hệ thống ADAS 2.0 còn có khả năng chủ động can thiệp để ngăn ngừa va chạm. Trong đó, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2.0) có thể tự động phanh khi phát hiện nguy cơ; hệ thống hiển thị hình ảnh điểm mù trên màn hình đa thông tin (BVM) giúp việc chuyển làn trở nên an toàn tối ưu. Đặc biệt trên những chuyến đi xa, tính năng điều khiển hành trình thông minh (SCC) sẽ tự động giữ khoảng cách với xe trước, giảm bớt mệt mỏi và căng thẳng cho người lái.

Với những công nghệ và trang bị hàng đầu, khách hàng có cơ hội tận hưởng những tính năng cao cấp như màn hình cong Panoramic, hệ thống loa Bose, an toàn ADAS 2.0 vốn thường chỉ xuất hiện trên những dòng xe hạng sang. Bên cạnh đó, giá trị của New Sorento còn đến từ chi phí vận hành hợp lý nhờ các phiên bản động cơ Smartstream tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ và bền bỉ, cùng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 5 năm/150.000 km từ THACO AUTO.