Công nghệ Tin tức công nghệ

Những điểm yếu của USB-C

Kiến Văn
Kiến Văn
31/08/2025 14:54 GMT+7

Không thể phủ nhận USB-C đã mang lại nhiều cải tiến so với các loại USB trước đây, nhưng chức năng và nhiệm vụ của nó có thể không như ý.

Khi so sánh những gì USB-C hứa hẹn với thực tế, dường như mỗi vấn đề mà cổng kết nối này xuất hiện nhằm giải quyết lại tạo ra thêm nhiều vấn đề khác. Ngay cả khi USB-C được sử dụng hằng ngày, cổng kết nối này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và không rõ liệu điều đó có thay đổi trong tương lai.

USB-C cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì - Ảnh 1.

USB-C đã xuất hiện một thời gian dài nhưng vẫn gây ra nhiều vấn đề

ẢNH: K. VĂN

Vấn đề về đơn giản và tiêu chuẩn

USB-C được thiết kế để đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, giúp họ không cần lo lắng về chiều cắm, cũng như hỗ trợ cả truyền dữ liệu lẫn sạc. Mặc dù vậy, thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Ngay cả những người am hiểu công nghệ cũng có thể gặp khó khăn với các chi tiết kỹ thuật.

Không dừng lại ở đó, USB-C chỉ mô tả hình dạng của phích cắm mà không quy định chức năng cụ thể. Điều này có nghĩa là hai cổng hoặc cáp trông giống nhau có thể có tính năng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, một cổng trên thiết bị này có thể chỉ hỗ trợ USB 2.0, trong khi cổng tương tự trên thiết bị khác lại hỗ trợ Thunderbolt 4. Một ví dụ điển hình là các mẫu iPhone đầu tiên có cổng USB-C chỉ cung cấp tốc độ USB 2.0 cho các mẫu không phải Pro.

Sự nhầm lẫn trong sạc, truyền dữ liệu và video

Mặc dù Power Delivery (PD) được kỳ vọng sẽ chuẩn hóa việc sạc, tuy nhiên thực tế lại rất phức tạp. Một số thiết bị chỉ nhận điện qua cổng sạc, trong khi những thiết bị khác yêu cầu bộ sạc công suất cao. Không phải cáp nào cũng có thể truyền tải cùng một lượng điện năng và việc chọn sai cáp có thể khiến laptop chỉ sạc nhỏ giọt thay vì hoạt động bình thường.

USB-C cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì - Ảnh 2.

Không phải mọi cổng kết nối USB-C đều cung cấp khả năng làm việc giống nhau

ẢNH: USB-IF

Trong khi đó, mặc dù USB-C cho phép sử dụng làm đầu ra màn hình nhưng chỉ hiệu quả nếu cổng hỗ trợ Alt Mode với DisplayPort, buộc người dùng phải mua cáp mini DisplayPort riêng biệt. Tương tự, các thiết bị Thunderbolt sử dụng cùng đầu nối vật lý với USB-C nhưng có hệ thống dây điện và thiết bị điện tử khác nhau cũng gây khó khăn cho người dùng.

Vấn đề thương hiệu và nhãn hiệu USB-C

Dù đã ra mắt một thời gian, USB-IF vẫn chưa thống nhất về cách đặt tên cho các tiêu chuẩn. Từ USB 3.0 đến USB 3.2, các nhà sản xuất thường không dán nhãn rõ ràng cho cổng và cáp, điều này khiến người dùng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mặc dù có những nhãn chỉ rõ công suất và tốc độ, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của các con số này.

Được biết, USB-C đã xuất hiện từ năm 2014, nhưng USB-A vẫn phổ biến. Việc thay thế một chuẩn kết nối cũ như USB là một quá trình chậm chạp. Hiện tại, nhiều thiết bị vẫn sử dụng USB-A bên cạnh USB-C và nhiều bộ chuyển đổi USB-A sang USB-C có thể xuất hiện tại nhiều gia đình. Điều này cho thấy, mặc dù USB-C có tiềm năng lớn nhưng USB-A vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Tin liên quan

Apple 'góp phần' làm hỏng giấc mơ về USB-C

Apple 'góp phần' làm hỏng giấc mơ về USB-C

USB-C đã trải qua một hành trình dài kể từ khi ra mắt, từ một tiêu chuẩn hứa hẹn cho đến một mớ hỗn độn khó hiểu.

Khám phá thêm chủ đề

USB-C cổng kết nối USB-A tiêu chuẩn công nghệ thunderbolt
