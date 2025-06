Những diễn biến mới nhất cuộc đối đầu trực diện Israel - Iran

Iran lần đầu phóng tên lửa tấn công Israel vào ban ngày

Theo CNN, tiếng còi báo động đã vang lên khắp miền bắc Israel chiều tối 15.6 khi Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo. Trước đó không lâu, tiếng còi báo động đã vang lên khắp miền trung Israel và khu vực Jerusalem. Dân thường ở những khu vực có tiếng còi báo động được hướng dẫn xuống hầm trú bom.

Sau đó, hướng dẫn trú ẩn được cập nhật rằng người dân có thể rời khỏi nơi trú ẩn nhưng phải ở gần đó. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia Israel Magen David Adom (MDA) cho biết vẫn chưa có báo cáo nào về thương tích.

Người dân và lực lượng an ninh Israel trong hầm trú ẩn ở Bat Yam sáng 15.6 Ảnh: AP

Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận nước này đã phóng loạt tên lửa đạn đạo về phía Israel.

Nội các Israel cùng ngày chấp thuận gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc do Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ban bố hôm 13.6 cho đến ngày 30.6. Việc gia hạn này cần có sự chấp thuận thêm của Ủy ban An ninh và Đối ngoại quốc hội.

Iran bị tấn công bom xe

Israel cũng tuyên bố tiếp tục tấn công Tehran trong ngày 15.6, trong đó nhiều khu vực đông đúc ở Tehran được cho là nằm trong số mục tiêu. Nhiều đoạn video và thông tin từ truyền thông cho thấy các vụ nổ được ghi nhận ở Tehran.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin 5 quả bom xe đã phát nổ ở Tehran trong ngày 15.6 và cáo buộc Israel đứng sau. Tuy nhiên, một quan chức Israel phát biểu với Đài truyền hình công cộng Kan phủ nhận việc Israel kích nổ bom xe ở Tehran.

Theo The Times of Israel, ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 13.6, bao gồm cả các vụ đánh bom xe, hai nguồn tin ở vùng Vịnh cho biết. Tên của 9 nhà khoa học đã được IDF công bố ngày 14.6.

Israel nói đang tấn công Iran theo cách vượt ngoài dự đoán của Iran

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, trung tướng Eyal Zamir tuyên bố Không quân Israel đang tấn công "cơ sở hạ tầng và chương trình hạt nhân của Iran theo cách chính xác và rộng lớn, vượt xa những gì đối phương dự đoán".

"Các hoạt động tấn công mà chúng tôi đang tiến hành ở Iran đang biến đổi thực tế chiến lược của Israel. Chúng tôi đang loại bỏ mối đe dọa hiện hữu và củng cố an ninh của mình", ông Zamir phát biểu trong chuyến thăm trung tâm chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 15.6, theo The Times of Israel.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một máy bay tiếp nhiên liệu trên không tại sân bay Mashhad ở miền đông Iran vào ngày 15.6, mô tả đây là cuộc tấn công tầm xa nhất kể từ khi tiến hành chiến dịch chống lại Iran, theo Reuters.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar trả lời CNN ngày 15.6 rằng chính phủ của ông đã lường trước được thương vong sau cuộc tấn công táo bạo vào Iran, nhưng "không có lựa chọn nào khác".

Tổng thống Trump: "Israel và Iran sẽ đạt thỏa thuận"

Israel và Iran nên đạt được thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình, dự đoán rằng hai nước "sẽ đạt được thỏa thuận".

Ông Trump đề cập rằng ông đã can thiệp thành công để chấm dứt cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan gần đây, và giữa Serbia và Kosovo trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. "Tương tự như vậy, chúng ta sẽ sớm có hòa bình giữa Israel và Iran. Nhiều cuộc gọi và cuộc họp hiện đang diễn ra. Tôi làm rất nhiều việc, và không bao giờ được ghi nhận công lao cho bất cứ điều gì, nhưng không sao cả, người dân hiểu mà. Làm cho Trung Đông vĩ đại trở lại", ông viết.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Mỹ "chắc chắn đóng vai trò trực tiếp" trong hoạt động quân sự của Israel, Hãng thông tấn nhà nước Fars đưa tin. Ông Pezeshkian cho rằng "những gì chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay được thực hiện với sự hậu thuẫn trực tiếp của Washington, mặc dù họ cố gắng che giấu vai trò của mình trên phương tiện truyền thông".

Tổng thống Iran cho biết mặc dù Tehran không tìm kiếm chiến tranh hay xung đột, nhưng bất kỳ sự tiếp tục thù địch nào cũng sẽ phải đối mặt với sự trả đũa "quyết liệt và nghiêm khắc", theo CNN.

Nga muốn làm trung gian hòa giải

Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết Nga có thể đóng vai trò chủ chốt trong việc làm trung gian hòa giải xung đột giữa Iran và Israel, theo TASS dẫn tuyên bố của ông trên X.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News rằng ông sẽ cởi mở với sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc làm trung gian hòa giải xung đột giữa Iran và Israel. Ông Trump cho biết đã nói chuyện với ông Putin qua điện thoại và ông Putin đã xác nhận ý định.

Iran hối Iraq ngăn Israel sử dụng không phận để tấn công

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hối thúc Iraq ngăn chặn Israel sử dụng không phận và lãnh thổ của mình để tấn công Iran. "Chúng tôi nhấn mạnh rằng chính phủ Iraq phải cảnh giác và bảo vệ biên giới và không phận của mình nhiều hơn để lãnh thổ Iraq không bị sử dụng sai mục đích chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Pezeshkian nói trong cuộc gọi với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani, theo thông tin trên trang web của Tổng thống Iran.