Những điều bạn cần biết trước khi chăm sóc sẹo lồi/phì đại

Vì sao có sẹo lồi và sẹo phì đại?

Sẹo hình thành khi da bước vào giai đoạn tái tạo sau tổn thương. Trong quá trình này, cơ thể tự động tăng sinh collagen để bù đắp phần mô đã mất. Tuy nhiên, khi lượng collagen được sản xuất vượt quá nhu cầu thực tế, mô sẹo trở nên dày, cứng và nhô cao hơn bề mặt da. Đây chính là cơ chế khiến sẹo phì đại và sẹo lồi xuất hiện.

Sẹo phì đại chỉ phát triển trong phạm vi vết thương ban đầu và có xu hướng mềm đi theo thời gian. Ngược lại, sẹo lồi thường lan rộng ra ngoài vùng tổn thương. Những người có cơ địa tăng sinh mô sợi mạnh dễ gặp tình trạng này hơn, đặc biệt ở các vùng da chịu nhiều lực kéo như vai, ngực, cằm hay vùng xương đòn.

Ngoài cơ địa, mức độ sâu của tổn thương, cách chăm sóc ban đầu và các tác động cơ học như ma sát hay kéo căng đều có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành mô sẹo. Đây là lý do nhiều chuyên gia da liễu khuyến nghị chăm sóc sớm để hỗ trợ da ổn định khi bước vào giai đoạn phục hồi.

Chăm sóc sẹo như thế nào để đạt hiệu quả tốt hơn?

Chăm sóc sẹo là quá trình đòi hỏi sự kiên trì và hiểu rõ sinh lý của da. Làn da đang trong giai đoạn phục hồi luôn cần môi trường ẩm cân bằng để hạn chế mất nước xuyên biểu bì. Khi bề mặt da được bảo vệ đúng cách, mô sợi mới có điều kiện tái cấu trúc đều hơn, giảm nguy cơ hình thành sẹo dày.

Bên cạnh đó, việc giảm tác động cơ học lên vùng sẹo cũng đóng vai trò quan trọng. Những lực kéo, ma sát hoặc áp lực lặp lại nhiều lần có thể khiến mô sẹo phản ứng mạnh hơn, dẫn tới sẹo nhô cao hoặc lan rộng. Việc giữ cho vùng da này tránh bị chèn ép hoặc co kéo quá mức tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ổn định mô.

Trong số các phương pháp chăm sóc tại nhà đã được ghi nhận, silicone y khoa là vật liệu được ứng dụng rộng rãi và có mặt trong nhiều khuyến cáo quốc tế. Silicone tạo ra một lớp màng mềm mại trên da, hỗ trợ duy trì độ ẩm và góp phần ổn định bề mặt sẹo. Cơ chế này giúp mô da có môi trường hồi phục phù hợp hơn trong từng giai đoạn.

Dù áp dụng phương pháp nào, một nguyên tắc luôn được nhấn mạnh: Chăm sóc sẹo là hành trình dài. Mô sẹo cần tối thiểu vài tuần đến vài tháng để tái tổ chức cấu trúc, vì vậy việc duy trì đều đặn mỗi ngày là yếu tố quan trọng trong toàn bộ quá trình.

Sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sẹo từ Rejuvaskin: RejuvaSil và Scar Fx

Từ cơ chế sinh học của quá trình hình thành sẹo, Rejuvaskin phát triển bộ đôi sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da sẹo gồm RejuvaSil Silicone Scar Gel và Scar Fx Silicone Sheeting. Hai sản phẩm này được kết hợp để đồng hành cùng da trong cả ngày, dựa trên nguyên tắc hỗ trợ tái cấu trúc mô sẹo một cách ổn định và khoa học.

RejuvaSil là gel silicone y khoa có độ thấm nhanh, mỏng nhẹ, dễ sử dụng trên những vùng da phải vận động liên tục như mặt, cổ hoặc nếp gấp. Khi thoa lên da, gel tạo nên một lớp màng bao phủ tinh tế, giúp khu vực sẹo duy trì được độ ẩm lý tưởng - điều mà các nghiên cứu cho thấy có lợi cho quá trình phục hồi mô sợi. Việc sử dụng đều đặn giúp bề mặt vùng da này trở nên mềm mại hơn và ổn định trong suốt giai đoạn chăm sóc. RejuvaSil phù hợp cho những dạng sẹo mới trong vòng 2 năm, bao gồm: sẹo sau phẫu thuật, sau tai nạn, sau bỏng hoặc sẹo lồi và phì đại.

Trong khi đó, Scar Fx được thiết kế như một tấm silicone dùng vào ban đêm hoặc những thời điểm cơ thể ít vận động. Lớp silicone y khoa có độ bám tốt giúp vùng da được "nghỉ ngơi", hạn chế ma sát và giảm các tác động cơ học vốn là nguyên nhân khiến mô sẹo dễ tăng sinh. Nhờ khả năng giữ ẩm ổn định trong nhiều giờ, Scar Fx hỗ trợ mang đến môi trường tái cấu trúc lý tưởng cho mô sẹo. Miếng silicone có thể tái sử dụng trong thời gian dài và được cắt tùy chỉnh theo kích thước vùng sẹo.

Khi kết hợp RejuvaSil vào ban ngày và Scar Fx vào ban đêm, vùng da sẹo gần như được hỗ trợ liên tục trong 24 giờ. Đây là cách tiếp cận khoa học giúp mô sẹo được chăm sóc ổn định và xuyên suốt, hạn chế tối đa các yếu tố gây xáo trộn quá trình phục hồi.

Bắt đầu chăm sóc sẹo vào thời điểm nào?

Thời điểm phù hợp để bắt đầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sẹo là khi bề mặt da đã khép kín hoàn toàn và không còn rỉ dịch. Đây là giai đoạn da chuyển sang tái tạo mô sợi, vì vậy việc hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp mô sẹo phát triển cân bằng hơn. Đối với người vừa trải qua phẫu thuật hoặc thủ thuật da liễu, việc tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi sử dụng sản phẩm là cần thiết để đảm bảo quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi.

Sẹo lồi và sẹo phì đại không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn phản ánh sự mất cân bằng trong quá trình tăng sinh collagen của da. Việc hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng chăm sóc đúng cách ngay từ đầu sẽ giúp hỗ trợ quá trình ổn định mô sẹo một cách bền vững hơn. Với bộ đôi RejuvaSil và Scar Fx, Rejuvaskin mang đến sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sẹo, dựa trên cơ chế của silicone y khoa và phù hợp với nhiều dạng sẹo phổ biến hiện nay. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những ai đang tìm kiếm phương pháp chăm sóc da sẹo một cách khoa học, dễ áp dụng và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.