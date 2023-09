Những điều cần biết trước khi quyết định cắt mí làm đẹp

5 HIỂU LẦM KHI CẮT MÍ

1. Làm mí to, mắt sẽ to hơn. Thực tế, làm mí mắt to chỉ phù hợp khi đôi mắt có độ mở tương ứng, hốc mắt xương lớn, cung mày và xương cung mày cao. Cấu trúc giải phẫu mắt loại này thường chỉ gặp ở chủng tộc người châu Âu, châu Mỹ, Tây Á.

2. Cắt mí mắt sâu sẽ làm mắt to hơn. Thực tế, cắt mí sâu làm mí bị co rút, gây tình trạng mắt co rút, mắt xếch hay trợn.

3. Bóc mỡ mí trên triệt để sẽ làm mắt mở to hơn. Lấy mỡ triệt để vùng mí trên sẽ làm mí trên trũng, gây tình trạng hốc mắt sâu làm mắt bị già nua, kèm theo da vùng mí sẽ bị lão hóa nhanh chóng.

4. Cắt góc mắt ngoài làm mắt to hơn. Cắt góc mắt ngoài chỉ định sai có thể làm mắt bị trễ mí, lộ lòng trắng nhiều hơn. Kết quả thẩm mỹ sẽ kém hơn so với không phẫu thuật.

5. Cắt mí được quảng cáo là tiểu phẫu đơn giản. Thực tế, đây lại là kỹ thuật khó nhất trong thẩm mỹ. Hơn nữa, kỹ thuật cắt mí đã khó 1 thì sửa mí lại khó gấp 10 lần. Do đó, muốn cắt, sửa mí đẹp, phải chọn cơ sở uy tín, được cấp phép của Sở Y tế.

Th.S-BS thẩm mỹ Trần Sinh Lục