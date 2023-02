Những điều chưa biết về siêu sao Tom Cruise

Ngoài điện ảnh, Tom Cruise cũng là một nhân vật thú vị và độc đáo. Trước khi bước vào nghiệp diễn xuất, anh lớn lên trong một gia đình Công giáo sùng đạo và là học sinh Chủng viện Phanxicô khi ở tuổi thiếu niên. Nhưng khi đang trên con đường trở thành linh mục, Cruise đã có một bước ngoặt lớn để theo đuổi diễn xuất.

Tuổi thơ khốn khó



Tuổi thơ của Tom Cruise không hề bình dị. Anh lớn lên gần như trong cảnh nghèo khó với một người cha bạo hành, người thường xuyên đập phá. Cruise nhỏ con so với tuổi và luôn buồn bã, thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Tom Cruise đã chiến đấu với chứng khó đọc khi còn nhỏ. Anh vượt qua những thử thách cuộc đời và ngày nay, ngôi sao này có được sức mạnh, nguồn cảm hứng từ quá khứ cũng như duy trì mối quan hệ thân thiết với mẹ mình.

Khi quay phim The Last Samurai, Tom Cruise học tiếng Nhật trong ba tháng để chuyển tải chân thực một số câu thoại bằng tiếng Nhật. Anh đến thăm Nhật Bản thường xuyên đến nỗi đất nước này thậm chí còn trao cho anh "Ngày Tom Cruise", được tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 10.10 hằng năm.

Trong quá trình quay phim này, Tom Cruise suýt chút nữa mất mạng khi một thanh kiếm vung cách cổ anh chỉ 3 cm! Bạn diễn Hiroyuki Sanada ngăn được thanh kiếm đâm vào cổ ngôi sao Hollywood. Đó là khoảnh khắc không được công bố!

Tự thực hiện các pha chết người

Nói về việc tận tụy với sự nghiệp, Tom Cruise từng từ chối ký hợp đồng với nhà sản xuất phim trừ khi họ cho phép anh thực hiện các pha nguy hiểm. Trong Mission Impossible: Rogue Nation, anh treo lơ lửng bên sườn một chiếc máy bay đang bay và nín thở gần 6 phút dưới nước!

Trong Mission Impossible: Rogue Nation, anh treo lơ lửng bên sườn một chiếc máy bay đang bay Herald Weekly

Sau khi được truyền cảm hứng từ những trải nghiệm khi quay phim Top Gun năm 1986, Tom Cruise đã lấy bằng phi công vào năm 1994. Điều thú vị là anh có giấy phép lái máy bay thương mại và tư nhân, thậm chí còn lái cả máy bay phản lực riêng.

Khi quay Mission: Impossible 6 vào năm 2017, Tom Cruise đã nhảy từ giàn khoan xuống một tòa nhà. Nhưng anh trượt chân khi tiếp đất và bị vỡ mắt cá chân! Anh phải nghỉ quay 7 tuần để hồi phục sức khỏe nhưng khi trở lại phim trường, anh tự mình thực hiện các pha nguy hiểm.

Tom Cruise vẫn tự thực hiện các pha nguy hiểm trong Mission Impossible 7 sắp ra rạp. Khi quay bom tấn mới nhất này, Tom từng thực hiện hơn 500 lần nhảy dù.

Năm 10 tuổi, Tom đã tiêu hết tiền tiết kiệm để mua một chiếc xe máy Yamaha. Chiếc xe được anh "độ" lại trước khi đâm nó vào giữa hai chiếc ô tô! Nhưng một tai nạn chắc chắn không làm anh nhụt chí vì từng lái xe máy trong nhiều bộ phim trong suốt sự nghiệp của mình.

Anh từng lái xe máy trong nhiều bộ phim Herald Weekly

Làm thế nào mà một học sinh Chủng viện Phanxicô quyết định trở thành diễn viên? Một chấn thương đầu gối được cho là đã khiến Tom Cruise hướng tới diễn xuất. Anh buộc phải rời đội đấu vật của trường sau khi bị chấn thương đầu gối và phát hiện ra khả năng diễn xuất của mình.

Tom Cruise (phải) trong đội đấu vật của trường Herald Weekly

Thực hiện tốt các pha đóng thế nguy hiểm của chính mình trước khi trở thành ngôi sao Hollywood, Tom Cruise từng bị hỏng răng cửa lúc chơi khúc côn cầu khi còn nhỏ và tự ti đến mức anh luôn tránh chụp ảnh. Vào năm 2002, anh niềng răng để chỉnh sửa nụ cười của mình và đeo chúng trong vài tháng, chỉ tháo ra khi quay phim.

Anh thực hiện nhiều quy trình nha khoa thẩm mỹ khác nhau để cải thiện nụ cười của mình. Ngày nay, nụ cười "triệu like" của nam diễn viên đã trở thành một trong những đặc điểm "thương hiệu" của anh, cùng với tính cách mạnh mẽ, lôi cuốn.

Vào năm 2002, anh niềng răng để chỉnh sửa nụ cười của mình Herald Weekly

Là một ngôi sao hành động không ngừng nghỉ, khi Tom Cruise xuất hiện trong phim Top Gear vào năm 2010, anh là tay đua nhanh nhất trên bảng xếp hạng người nổi tiếng và suýt lật xe!

Tình bạn thực sự ở Hollywood có thể khó tìm. Trước khi quay The Outsiders năm 1983, Tom Cruise và đồng nghiệp - Emilio Estevez - là bạn thân và cùng nhau thử vai cho bộ phim.

Cả hai học cùng trường trung học ở Santa Monica và Estevez sau này là phù rể của Tom Cruise trong đám cưới đầu tiên của anh với Mimi Rogers.

Có duyên với số 3

Tom Cruise đã kết hôn 3 lần, và thật kỳ lạ, anh chia tay 3 người vợ: Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes khi họ đều bước sang tuổi 33.

Không rõ vì sao tất cả 3 người vợ lại ra đi ở tuổi 33 nhưng fan hy vọng rằng, mối tình tiếp theo của Cruise sẽ kéo dài lâu hơn!

Trong bộ phim về Chiến tranh thế giới thứ hai – Valkyrie – Tom Cruise đóng vai Đại tá von Stauffenberg, người từng âm mưu ám sát Adolf Hitler. Sau đó, nhiều người tiết lộ rằng lý do chính mà Cruise nhận vai trong phim là vì anh nhìn thấy một bức ảnh của Đại tá von Stauffenberg ngoài đời thực và nghĩ rằng họ trông rất giống nhau.

Chiếc máy đào tiền cho Hollywood

Tom Cruise là ngôi sao đầu tiên xuất hiện trong 5 bộ phim liên tiếp, thu về mỗi phim hơn 100 triệu USD là: A Few Good Man, The Firm, Interview With The Vampire, Mission Impossible và Jerry Maguire.

Tất cả những bộ phim này đã giúp củng cố sự nghiệp của Tom Cruise và đưa anh trở thành huyền thoại.

Năm 1988, Tom Cruise là nam diễn viên đầu tiên đóng cả hai phim đoạt giải Oscar Phim hay nhất và Giải Mâm xôi cho Phim tệ nhất. Giải Phim hay nhất năm đó là Rain Man, mang tính biểu tượng cho đến ngày nay. Giải Mâm xôi thuộc về phim Cocktail - phim tệ nhất trong năm.

Tom Cruise và Dustin Hoffman trong phim Rain Man (1988)

Khác với nhiều diễn viên nổi tiếng, Tom Cruise từ chối cho mượn hình ảnh của mình để sản xuất đồ chơi và thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong game nào.

Năm 1996, Tom Cruise chứng kiến một người phụ nữ bị ô tô đâm và cùng cô ấy đến bệnh viện. Sau đó, anh phát hiện ra cô không có bảo hiểm và quyết định thanh toán toàn bộ hóa đơn viện phí 7.000 USD cho cô. Đó là một anh hùng ngoài đời thực.



Ngôi sao đa tình

Ngoài con gái ruột Suri với vợ cũ Katie Holmes, Tom còn có hai con nuôi Connor và Isabella với vợ trước Nicole Kidman. Khi hai người kết hôn, họ đã nhận con nuôi sau khi Kidman bị sảy thai vài lần.

Mặc dù Tom Cruise kết hôn 3 lần trong quá khứ và mối quan hệ tình cảm hiện tại của anh vẫn chưa rõ ràng nhưng Tom là ngôi sao đa tình khi từng hẹn hò với nhiều phụ nữ trước và giữa các cuộc hôn nhân của mình. Anh từng gắn kết với Melissa Gilbert, Sofia Vergara, Penélope Cruz, Heather Locklear... Dường như anh cũng có cảm tình với những phụ nữ lớn tuổi và thậm chí còn hẹn hò với danh ca Cher trong một thời gian ngắn.

Tom Cruise bên vợ cũ Katie Holmes Herald Weekly

Penélope Cruz và Tom Cruise yêu nhau, dành thời gian bên nhau từ năm 2001 đến 2004. Mối quan hệ tan vỡ dưới áp lực tôn giáo khi Tom theo Giáo phái Scientology.

Cha của anh, Thomas Mapother III, sinh năm 1934, là một kỹ sư điện. Mẹ anh, Mary Lee Pfeiffer, sinh năm 1936, là một giáo viên.

Vào năm 2022, tờ The New York Times tuyên bố Tom Cruise (60 tuổi) là "Ngôi sao điện ảnh thực sự cuối cùng của Hollywood". Theo tờ Times, anh là một trong những diễn viên điện ảnh lớn duy nhất chưa xuất hiện trên truyền hình. Tất cả các bộ phim của anh luôn ra mắt độc quyền tại rạp chiếu.