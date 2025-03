Những điều đáng mong chờ nhất trong Hội thảo khoa học Phẫu thuật tạo hình

1. Giới thiệu tổng quan về hội nghị

Chương trình được tổ chức bởi Liên Chi hội Phẫu thuật tạo hình TP.HCM kết hợp với các đơn vị bao gồm: Rejuvaskin Việt Nam, Bệnh viện Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Mỹ Thiện, Đại học Gia Định và AloBacsi. Hội thảo khoa học "Xu hướng mới trong Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ" sẽ diễn ra vào 7h-17h30, ngày 27.3.2025 tại giảng đường đại học Gia Định dự kiến sẽ đón tiếp hơn 200 bác sĩ tạo hình đến tham dự.

Hội thảo khoa học xây dựng chuỗi bài báo cáo khoa học tập trung vào việc ứng dụng và đánh giá kết quả các công nghệ mới trong Phẫu thuật tạo hình, nổi bật trong tạo hình răng hàm mặt và ngực. Bên cạnh đó, các vấn đề "mới" cũng được bổ sung trong buổi hội thảo ngày 27.3.2025 sắp tới.

Do được tổ chức bởi Liên Chi Hội Phẫu thuật tạo hình Tp.HCM, Hội thảo khoa học lần này hứa hẹn là sự kiện chuyên môn nổi bật khi quy tụ đội ngũ chủ tọa - báo cáo viên là những Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ hàng đầu khi sở hữu bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực y học.

2. Gặp gỡ và học tập từ những bác sĩ hàng đầu tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị khoa học xây dựng chuỗi 11 bài báo cáo được dẫn dắt bởi những chuyên gia đầu ngành. Theo đó toàn bộ buổi hội thảo sẽ được dẫn dắt bởi đội ngũ chủ toạ:

2.1 PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình TP.HCM, Phó hiệu trưởng Trường đại học Gia Định

Với hơn 41 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy và hành nghề y khoa, PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương được biết đến là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Phẫu thuật tạo hình hàm mặt.

Không chỉ là một bác sĩ tài năng, PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương còn là một nhà giáo tâm huyết, dành trọn tâm sức cho sự nghiệp "trồng người". Với niềm đam mê và nhiệt huyết, PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương đã truyền đạt cho các thế hệ sinh viên y khoa và bác sĩ không chỉ kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn cả y đức và tình yêu nghề.

Ngoài ra, PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương còn giữ vai trò quan trọng:

2007 - đến nay: Phó trưởng Bộ môn tạo hình thẩm Mỹ Đại học Phạm Ngọc Thạch .

2009 - đến nay: Chủ tịch hội Phẫu thuật tạo hình TP.HCM .

Trong suốt thời gian này, PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực Phẫu thuật tạo hình hàm mặt cũng như đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

2.2 PGS-TS-BS Nguyễn Anh Tuấn - nguyên Trưởng khoa THTM, BV ĐH Y Dược TP.HCM

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Tuấn là chuyên gia hàng đầu về Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật tạo hình tại Việt Nam, với gần 40 năm kinh nghiệm tại BV Chợ Rẫy và BV ĐH Y Dược TP.HCM. Nhờ kiến thức từ nước ngoài và kỹ năng "bàn tay vàng", ông giúp nhiều bệnh nhân khắc phục khiếm khuyết, cải thiện cuộc sống. Ông từng là Trưởng Bộ môn Tạo hình - Thẩm mỹ ĐH Y Dược TP.HCM, giữ nhiều vai trò quan trọng trong các hội y học, và công bố hơn 40 nghiên cứu, góp phần lớn vào ngành y Việt Nam.

2.3 PGS-TS-BS Lê Đức Lánh - Trưởng khoa RHM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

PGS-TS-BS Lê Đức Lánh là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt với bề dày kinh nghiệm và đóng góp to lớn cho y học nước nhà:

Từ năm 1989 đến 1992, Thầy đã có cơ hội làm việc và nghiên cứu tại Cộng hòa Séc, chuyên sâu về lĩnh vực Phẫu thuật Hàm Mặt.

Năm 2007, Thầy được Hội đồng chức danh nhà nước công nhận danh hiệu Phó Giáo Sư.

Năm 2009, Thầy vinh dự được phong tặng danh hiệu Giảng viên cao cấp.

PGS-TS-BS Lê Đức Lánh còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng cao quý như Huân chương kháng chiến chống Mỹ, Huy chương vì sự nghiệp sức khỏe cấp Bộ, cùng nhiều Bằng khen từ Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế.

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và giảng dạy, PGS-TS-BS Lê Đức Lánh chắc chắn sẽ mang đến những bài học quý giá và truyền cảm hứng cho thế hệ sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

2.4 TS.BSCKII Trần Văn Dương - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó chủ nhiệm bộ môn THTM Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

TS.BSCKII Trần Văn Dương là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực y học, không ngừng cống hiến và lan tỏa tri thức. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động, TS.BSCKII công bố 25 công trình nghiên cứu chuyên sâu, giảng dạy tại 4 trường đại học y: ĐHYD TP.HCM, Phạm Ngọc Thạch, Cần Thơ và Trà Vinh. Đồng thời, bác sĩ hiện đang là thành viên của 6 hiệp hội chuyên môn, bao gồm: Hội Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ Việt Nam, Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam…

2.5 PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Trưởng Khoa Bỏng Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương

PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh hiện là Trưởng Khoa Bỏng - Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM. Với học hàm Phó Giáo sư và học vị Tiến sĩ, ông là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điều trị bỏng và Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh có nhiều năm kinh nghiệm tại một trong những bệnh viện lớn của thành phố, đóng vai trò quan trọng trong quản lý và phát triển khoa, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân bỏng cũng như các ca phẫu thuật thẩm mỹ phức tạp.

3. Cùng đội ngũ Báo cáo viên nổi bật trong và ngoài nước

PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm - Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Với hơn 24 năm hoạt động trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm hiện đang là một trong những bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực này, đặc biệt trong tạo hình mũi và xử lý biến chứng. Và đến với hội nghị, PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm sẽ báo cáo chuyên đề: "Những khuynh hướng phẫu thuật thẩm mỹ bộ phận sinh dục ngoài" mang đến cái nhìn toàn diện về các phương pháp can thiệp ở cả nam và nữ. Phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín không chỉ giúp cải thiện ngoại hình mà còn góp phần nâng cao sự tự tin và chất lượng sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, việc lựa chọn can thiệp cần được cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả lâu dài.

Lai Jui Pin - Khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Chang Gung Memorial, Đài Loan

"Ứng dụng của mẫu tái tạo 3D và Chuyển hình giả lập trong lập kế hoạch điều trị và hướng dẫn phẫu thuật trong phẫu thuật chỉnh hình" là chủ đề sẽ được bác sĩ báo cáo trong hội nghị khoa học vào khung giờ 9:00-9:45.

BS Nguyễn Huy Hoàng Anh - Trường Đại học Y Dược TP.HCM

Tham dự hội thảo khoa học với bài báo cáo " Đánh giá hiệu quả của khí cụ N.A.M chủ động ở trẻ dị tật khe hở môi-vòm miệng toàn bộ hai bên", BS Nguyễn Huy Hoàng Anh sẽ cung cấp những đánh giá trong Phẫu thuật tạo hình khe hở môi - vòm miệng hai bên bằng việc ứng dụng Khí cụ NAM cho hơn 20 trẻ dị tật.. Đặc biệt, trong bài báo cáo bác sĩ tập trung So sánh hình thái và vị trí của mấu tiền hàm, cung răng hàm và hình thái mũi qua hình ảnh 3D trước và sau khi điều trị bằng khí cụ NAM chủ động.

BSCKII Vũ Hữu Thịnh - Phó Trưởng khoa - phụ trách quản lý và điều hành khoa Tạo hình - Thẩm mỹ , Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Với vai trò Báo cáo viên, BSCKII Vũ Hữu Thịnh chia sẻ chuyên đề "Đánh giá hiệu quả của dao siêu âm trong Phẫu thuật tạo hình thành bụng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM" công bố kết quả nghiên cứu về hiệu quả của dao siêu âm trong tạo hình thành bụng.

BSCKI Trần Ngọc Lĩnh - Bác sĩ điều trị, Khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Báo cáo chuyên đề "Điều trị xâm lấn tối thiểu nhiễm trùng vết thương sau tiêm chất làm đầy thẩm mỹ" tập trung đánh giá hiệu quả sử dụng kháng sinh, phương pháp rạch da, chống nhiễm trùng và kết quả lâm sàng minh chứng hiệu quả lành thương và bảo tồn về mặt thẩm mỹ.

BSCKII Thân Văn Hùng - PT. Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng - vi phẫu tạo hình, Viện Chấn Thương Chỉnh Hình, BV Quân y 175

Với 14 năm hoạt động trong lĩnh vực điều trị vết thương do bỏng, BSCKII Thân Văn Hùng không chỉ có kinh nghiệm dày dặn g trong việc ứng dụng PAT, ghép da để phục hồi vết thương phức tạp. Vậy nên, Bác sĩ sẽ đưa ra các kết quả điều trị vết thương mới nhất thông qua chuyên đề "Đánh giá kết quả ghép mô liên kết lỏng lẻo trên cân (PAT) che phủ vùng lộ gân xương trên nền vết thương phức tạp" trong hội nghị khoa học lần này.

ThS - BS Dương Minh Tùng - Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Là bác sĩ điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM - một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về răng hàm mặt tại khu vực phía Nam.ThS-BS Dương Minh Tùng sẽ tập trung báo cáo chuyên đề "Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số 3 chiều (3D) trong phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt". Khi phẫu thuật chỉnh hình được kết hợp với công nghệ cao giúp các bác sĩ quan sát và đánh giá toàn diện hơn từ đây nâng cao kết quả định hình và giảm thiểu các biến chứng có thể xảy ra.

TS.BS Keisure ImaI - Cố vấn Khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ , Bệnh viện Đa khoa Osaka, Nhật Bản

BS. Keisuke Imai trình bày cách phẫu thuật sứt môi một bên cải tiến từ phương pháp của BS Tajima (1983), kèm theo hai ca lâm sàng kết hợp sửa mũi cho trẻ em và các lưu ý quan trọng khi thực hiện. Tất cả trong chuyên đề "Chuỗi phẫu thuật khe hở của chúng tôi với phương pháp Tajima đã được cải tiến cho khe hở môi một bên" sẽ diễn ra vào 8:15-9:00, thứ năm, ngày 27.3.2025.

TS.BS Lâm Quang An - Bác sĩ điều trị khoa Tạo hình - Thẩm mỹ , Bệnh viện Chợ Rẫy

Với học vị Tiến sĩ, ông sở hữu kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ. Ông tham gia trực tiếp vào việc điều trị các ca bệnh phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại một trong những bệnh viện lớn nhất Việt Nam.

Trong hội nghị lần này, TS-BS Lâm Quang An sẽ báo cáo chuyên đề "Đánh giá kết quả ghép mỡ hạt sau lấy bỏ vật liệu nhân tạo trên bệnh nhân có biến chứng sau phẫu thuật nâng mũi"

Rejuvaskin sẵn sàng đồng hành cùng bác sĩ tham dự

Là một trong 3 đơn vị tài trợ, Rejuvaskin Việt Nam và Liên Chi hội Phẫu thuật tạo hình TP.HCM cùng chia sẻ mục tiêu xây dựng chương trình hội thảo khoa học hữu ích, đa sắc màu gửi đến quý bác sĩ và các nhân viên y tế đang hoạt động trong lĩnh vực Phẫu thuật tạo hình.

Rejuvaskin Việt Nam sẽ phát triển và thực hiện kế hoạch truyền thông về hội thảo khoa học nhằm nâng cao sự quan tâm và mang những giá trị cốt lõi đưa đến gần hơn các bác sĩ tạo hình răng hàm mặt, thẩm mỹ.. tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Không những thế, thông qua sự kiện hội thảo khoa học lần này, Rejuvaskin Việt Nam có thể mang đến những giải pháp quản lý sẹo Phẫu thuật tạo hình đến từ Hoa Kỳ. Không dừng lại ở đó, Rejuvaskin Việt Nam lên kế hoạch xây dựng chuỗi hoạt động giao lưu kết nối với bác sĩ tham dự thông qua chương trình quà tặng và minigame vui nhộn tại gian hàng trưng bày.

Sự kết hợp quan trọng này là sự kết nối giữa chuyên môn và giải pháp y khoa nhằm đạt đến mục tiêu tạo kết quả điều trị tốt nhất, thẩm mỹ và bền vững đối với bệnh nhân. Là thương hiệu hơn 35 hoạt động trong lĩnh vực quản lý dự phòng sẹo tối ưu kết quả thẩm mỹ, Rejuvaskin Việt Nam chắc chắn giúp đỡ quý bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân lấy lại vẻ tự tin.