Những điều đáng mong đợi tại sự kiện The Game Awards 2025

Theo Techspot, The Game Awards 2025 sẽ diễn ra vào ngày 11.12 (theo giờ Mỹ), hứa hẹn mang đến một đêm đầy sôi động với những màn vinh danh nổi bật và hàng loạt tiết lộ game mới. Với vai trò là sự kiện kết thúc năm của ngành công nghiệp game, TGA không chỉ là nơi trao giải mà còn là sân khấu cho các dự án tương lai được công bố.

Các đề cử tựa game của năm tại sự kiện The Game Awards 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THEGAMEAWARDS.COM

Về nội dung, sự kiện dự kiến giới thiệu thêm thông tin hoặc đoạn giới thiệu mới của nhiều trò chơi đang phát triển. Các tựa game đã được xác nhận hoặc được đồn đoán sẽ xuất hiện bao gồm Resident Evil Requiem, Titanfall 3, Tomb Raider mới, Assassin’s Creed: Black Flag Remake, Phantom Blade Zero, EXODUS, PRAGMATA, Control: Resonant, Onimusha: Way of the Sword, 2XKO, Saros và một dự án mới từ Total War. Trong số đó, Resident Evil Requiem được cho là sẽ lần đầu công bố sự xuất hiện của nhân vật Leon S. Kennedy, thông tin đã bị rò rỉ từ PlayStation Store.

Không thể thiếu là phần biểu diễn âm nhạc, với màn trình diễn đã xác nhận từ ban nhạc Evanescence qua ca khúc Afterlife, nhạc phẩm trong loạt phim Devil May Cry. Đây có thể là tiết mục duy nhất về âm nhạc trong sự kiện năm nay, góp phần tạo không khí khác biệt cho lễ trao giải.

Về mặt giải thưởng, tâm điểm sẽ đổ dồn vào Clair Obscur: Expedition 33 - một trong những tựa game có số đề cử nhiều nhất, cạnh tranh trực tiếp với Hades II, Hollow Knight: Silksong và Death Stranding 2: On The Beach. Bên cạnh các hạng mục chuyên môn, khán giả vẫn còn thời gian để bình chọn cho giải Player’s Choice trên trang chính thức trước khi lễ trao giải bắt đầu.

The Game Awards 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền thống tạo dấu ấn với loạt công bố bất ngờ, đồng thời khép lại một năm sôi động của ngành công nghiệp game.