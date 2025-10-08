Những điều khiến VACC 2025 trở thành mùa hòa nhạc đỉnh cao không thể bỏ lỡ

Khác với nhiều chương trình quốc tế thường chỉ diễn ra trong một buổi duy nhất, VACC 2025 tiếp tục mang đến hai đêm hòa nhạc liên tiếp. Đây là cơ hội đặc biệt để khán giả Hà Nội thưởng thức trọn vẹn sự đa dạng và chiều sâu trong nghệ thuật trình diễn của London Symphony Orchestra - dàn nhạc danh tiếng bậc nhất nước Anh, với lịch sử hơn một thế kỷ và là nơi gắn bó với những huyền thoại âm nhạc như Leonard Bernstein, André Previn hay Sir Simon Rattle.

Dàn nhạc giao hưởng London - LSO là một trong những dàn nhạc có bề dày lịch sử lâu đời Ảnh: John Davis

Đứng trên bục chỉ huy lần này là Sir Antonio Pappano - vị nhạc trưởng kỳ cựu người Anh gốc Ý, người vừa khép lại hơn 20 năm dẫn dắt Nhà hát Opera Hoàng gia London và sẽ đảm nhiệm vai trò Nhạc trưởng chính của Berliner Philharmoniker từ năm 2026. Với phong cách chỉ huy vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, vừa tinh tế đến từng chi tiết, Pappano được giới phê bình ca ngợi là ‘một trong những nhạc trưởng hàng đầu thế giới hiện nay’.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano Ảnh: Mark Allan

Dưới bàn tay của ông, khán giả Hà Nội sẽ được sống trong hai kiệt tác vĩ đại: Giao hưởng số 5 của Beethoven - biểu tượng cho ý chí chiến thắng và tinh thần nhân loại, cùng Giao hưởng số 10 của Shostakovich - tác phẩm chứa đựng những bi kịch và khát vọng tự do của thế kỷ 20. Hai bản giao hưởng, một phương Tây cổ điển, một hiện đại, sẽ tạo nên một hành trình âm nhạc cân bằng giữa truyền thống và thời đại.

Mùa này, VACC còn mang đến một điểm hoàn toàn mới khi truyền trực tiếp buổi hòa nhạc ra phố đi bộ Hồ Gươm. Nếu Nhà hát Hồ Gươm mang đến sự tinh tế và chuẩn mực quốc tế thì việc truyền tín hiệu trực tiếp ra màn hình LED khổng lồ tại quảng trường Lý Thái Tổ lại khẳng định tinh thần kết nối cộng đồng của VACC.

Với công nghệ này, khán giả bên ngoài có thể cùng lúc chia sẻ trải nghiệm với những người đang ngồi trong khán phòng. Hình ảnh hàng nghìn khán giả chen chân đứng bên Bờ Hồ để nghe nhạc cổ điển ở những mùa VACC 2017 - 2019 sẽ trở lại nhưng với một diện mạo mới bằng sự kết nối trực tiếp giữa trong nhà và ngoài trời, giữa không gian tinh hoa và không gian cộng đồng.

Điều này khiến VACC 2025 trở thành một lễ hội âm nhạc dành cho nhiều đối tượng khán giả, từ những người thích đam mê nhạc cổ điển, luôn mong mỏi có trải nghiệm trọn vẹn, thưởng thức một buổi hòa nhạc đỉnh cao tại nhà hát sang trọng và cả những người vô tình ngang qua phố đi bộ và bị âm nhạc cổ điển quyến rũ qua màn hình.

Từ mùa đầu tiên năm 2017, Vietnam Airlines Classic Concert không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là một biểu tượng quảng bá văn hóa của hãng hàng không quốc gia. Thông qua việc đưa những dàn nhạc hàng đầu thế giới đến Hà Nội, Vietnam Airlines góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam như một điểm đến văn hóa hấp dẫn, đồng thời khẳng định vai trò của mình không chỉ trong lĩnh vực vận tải hàng không, mà còn trong việc kết nối và lan tỏa giá trị tinh thần.

Năm 2025, khi sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 71 năm Giải phóng Thủ đô, VACC càng trở nên ý nghĩa hơn: một món quà tinh thần, vừa tôn vinh lịch sử, vừa mở rộng cánh cửa hội nhập văn hóa toàn cầu. Chương trình là điểm chạm tiếp theo trong chuỗi sự kiện thuộc chiến dịch ‘Chạm thu Hà Nội’ do UBND thành phố Hà Nội cùng Vietnam Airlines tổ chức.

Vietnam Airlines Classic Concert 2025 không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà là một sự kiện văn hóa đa tầng: đẳng cấp quốc tế trong Nhà hát Hồ Gươm, gắn kết cộng đồng trên phố đi bộ, và tỏa sáng nhờ sự hiện diện của LSO cùng nhạc trưởng huyền thoại Sir Antonio Pappano.

Trong hai đêm nhạc, khi các tác phẩm của Beethoven và Shostakovich vang lên đồng thời ở cả khán phòng sang trọng lẫn quảng trường ngoài trời, Hà Nội sẽ sống trong một không gian hiếm có, nơi nghệ thuật đỉnh cao chạm tới mọi trái tim. Đó cũng chính là thông điệp mà VACC 2025 muốn gửi đi: âm nhạc cổ điển không chỉ thuộc về nhà hát, mà còn thuộc về cộng đồng, và Hà Nội chính là điểm hẹn nơi hai thế giới ấy hòa làm một.

Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2025 sẽ diễn ra trong hai đêm 10 và 11.10.2025 tại Nhà hát Hồ Gươm. Mỗi đêm diễn sẽ có những khác biệt riêng trong cách dàn dựng, không chỉ đem đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao mà còn nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và đầy xúc cảm.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, đơn vị tổ chức kỳ vọng sẽ không chỉ là một sự kiện âm nhạc đẳng cấp, mà còn trở thành cầu nối văn hóa đặc biệt, đưa công chúng Thủ đô và du khách quốc tế đến gần hơn với nghệ thuật cổ điển thế giới. ‘Qua đó, chúng tôi mong muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập - một đất nước không ngừng vươn mình ra thế giới qua những giá trị văn hóa sâu sắc. Vietnam Airlines cũng rất tự hào khi góp phần nhỏ bé vào không khí hào hùng, sôi động trong những ngày đại lễ của đất nước và Thủ đô Hà Nội’, ông nói.