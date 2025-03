Những điều nên và không nên khi dùng gel silicone để trị sẹo hiệu quả

Silicone Gel, điển hình là Gel xóa mờ và làm xẹp sẹo lồi/phì đại Rejuvasil Silicone Gel được thiết kế chuyên biệt dành cho vết thương phẫu thuật, bỏng da/tai nạn tạo nên các tổn thương sâu. Nhờ vào cơ chế tạo màng silicone trong suốt duy trì độ ẩm tại vết sẹo. Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng bởi độ an toàn tương thích sinh học với vùng da non nhạy cảm. Ngoài ra, sản phẩm Rejuvasil Silicone Gel tăng cường dầu Emu, vitamin C và Squalane đều được đánh giá có lợi cho tiến trình tái lập sẹo. Từ việc nuôi dưỡng tế bào mô mới khỏe mạnh xây dựng nền sẹo vững chắc, Rejuvasil Silicone Gel còn bảo vệ vết sẹo non khỏi môi trường, gốc tự do, nhiệt độ, bảo toàn môi trường lành sẹo từ bên ngoài.

Những điều nên làm khi sử dụng Rejuvasil Silicone Gel

Sử dụng silicone gel khi sẹo đã liền thương

Silicone gel không nên dùng trên vết thương hở, thời điểm sử dụng tốt nhất là 5-7 ngày sau khi bị thương. Đây là khoảng thời gian sẹo đã khép miệng, phần mô mới nhạy cảm và tạo lớp mỏng trên vết sẹo. Sử dụng silicone gel vào thời điểm này, lớp màng bảo vệ này sẽ thay thế lớp sừng tự nhiên, tạo độ dày phía trên sẹo, cùng với đó là bảo vệ phần da non khỏi bị tác động lên da sẹo.

Làm sạch v ết sẹo trước khi sử dụng

Làm sạch với nước muối sinh lý nhẹ nhàng để đảm bảo diệt sạch vi khuẩn, bụi bẩn bám trên vết sẹo. Bởi khi lớp silicone gel khô thì các tạp chất bên dưới nó sẽ được giữ lại làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và kích ứng trên sẹo do yếu tố ô nhiễm gây ra.

Thoa một gel vừa phải, đủ bao phủ vết sẹo

Một lớp gel vừa đủ sẽ tạo môi trường lý tưởng cho vùng sẹo mới phục hồi, đảm bảo độ thoáng khí, tránh bí da gây thêm kích ứng vùng da sẹo.

Kiên trì sử dụng trong 2-3 tháng hoặc lâu hơn

Thời gian duy trì sử dụng tùy thuộc vào kích thước và độ sâu của tổn thương. Thời gian trung bình để một vết thương bước vào giai đoạn ổn định kéo dài 2-12 tháng tiếp theo. Và trong thời gian này, vết sẹo có thể tăng sinh lồi bởi kích thích từ môi trường bên trong và bên ngoài. Việc duy trì quản lý chăm sóc sẹo với Rejuvasil liên tục ít nhất 2 tháng với tần suất 2 lần/ngày để đảm bảo vết sẹo ổn định dài lâu, không bị tăng sinh lồi về sau.

Kết hợp massage nhẹ nhàng

Bên cạnh 97% Silicone y tế, Rejuvasil Silicone Gel còn tăng cường dầu Emu, vitamin C và Squalane để tăng cường nuôi dưỡng vết sẹo thêm thẩm mỹ. Vậy nên, khi sử dụng sản phẩm hãy massage nhẹ nhàng để các thành phần này thấm sâu hơn. Thế nhưng, để tránh phá vỡ kết cấu vòng vốn có của Silicone y tế, hãy massage gel theo một chiều duy nhất cho đến khi lớp gel phủ đều trên vết sẹo.

Những điều không nên làm khi thoa silicone gel trị sẹo

Không bôi Rejuvasil Silicone Gel cho vết thương hở

Công thức của Rejuvasil Silicone Gel không được chỉ định cho vết thương hở. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các sản phẩm chuyên biệt khác như Hemacut Spray, xịt silicone y tế hóa lỏng chuyên cho vết thương hở. Sản phẩm này giúp bảo vệ vết thương tránh nhiễm trùng, giảm đau và giúp vết thương lành miệng nhanh hơn.

Không tự ý ngưng sử dụng sản phẩm

Mỗi vết thương đều cần thời gian nhất định để lành, vậy nên việc ngưng sử dụng sớm sẽ làm giảm hiệu quả ngừa sẹo lồi/phì đại. Vậy để biết chính xác bạn cần sử dụng sản phẩm bao lâu? Theo khuyến nghị của hãng Rejuvaskin nên sử dụng sản phẩm tối thiểu 2 tháng và 6 tháng đối với sẹo thẩm mỹ phẫu thuật.



Không bịt kín vết sẹo sau khi dùng Rejuvasil Silicone Gel

Việc này có thể tạo nên kích thích không đáng có trên vết sẹo, kích thích sẹo tăng sinh lồi. Một vết sẹo lồi bị bí sẽ tăng nguy cơ kích ứng cao hơn để thông thoáng.

Chống chỉ định cho trẻ dưới 2 tuổi

Đây là khuyến nghị của hãng, không sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi. Trong trường hợp trẻ dưới 2 tuổi bị thương, cần thăm khám của bác sĩ để có phương hướng xử lý đúng cách.

Gel silicone là giải pháp đã được chứng minh lâm sàng trong việc quản lý sẹo lồi, sẹo phì đại. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối ưu, người bệnh cần sử dụng đúng cách và kiên trì trong suốt quá trình điều trị. Đừng quên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn chi tiết và phù hợp nhất cho tình trạng sẹo của bạn.