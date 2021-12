Những điều người mới sở hữu Nintendo Switch nên thử

Theo Kotaku, khi cầm trên tay một chiếc máy chơi game Nintendo Switch mới thì nhiều người dùng sẽ băn khoăn chưa biết phải làm gì. Mặc dù Switch khá dễ cài đặt và dễ sử dụng, nhưng có một số thủ thuật sẽ giúp trải nghiệm thiết bị được tuyệt vời hơn, từ việc tăng tuổi thọ pin đến tiết kiệm thời gian truy cập eShop. Trước khi bước vào thực hiện các thủ thuật bạn muốn, hãy đảm bảo rằng đã tạo hồ sơ người dùng và kết nối nó với tài khoản Nintendo của mình.

1. Dán bảo vệ màn hình cho Switch

Dù cho bạn có cẩn thận đến mức nào đi nữa, thì chiếc Switch vẫn cần có một miếng dán để bảo vệ màn hình trước những tác nhân bên ngoài. Hiểu được điều này, hãng phụ kiện Hori đã tạo ra một loại miếng dán tiết kiệm nhưng hiệu quả cho máy chơi game của Nintendo, hãy cân nhắc việc sử dụng nó để bảo vệ màn hình. Cũng có một loạt các tùy chọn khác, chẳng hạn như hộp đựng cũng là một cách hay để bảo vệ Switch.

2. Tạo thêm tài khoản phụ

Ngay cả khi bạn là người duy nhất chơi game trên Switch, hãy tạo thêm một hồ sơ người dùng nữa. Và sẽ có thêm nhiều điều thú vị nếu bạn thiết lập khu vực cho tài khoản phụ đó thuộc Nhật Bản. Một số trò chơi chỉ cho phép một tệp lưu cho mỗi tài khoản và nếu khu vực được đặt thành Nhật Bản, nó sẽ mở khóa các trò chơi và các bản demo chưa đến với các khu vực khác, có cả một số trò chơi trong thư viện cổ điển của Switch Online.

3. Bật chế độ Dark Mode

Hãy vào menu cài đặt và bật chế độ Dark Mode. Nó sẽ giúp đôi mắt nhẹ nhàng hơn trong quá trình sử dụng thiết bị và giảm bớt việc sử dụng pin không cần thiết.





4. Sử dụng chế độ Airplane

Thêm một mẹo liên quan đến thời lượng pin, hãy bật chế độ Airplane Mode để tắt các tính năng không cần thiết như WiFi và Bluetooth. Nó sẽ kéo dài tuổi thọ pin và có thể dễ dàng bật lại chế độ thông thường ngay lập tức thông báo từ menu cài đặt.

5. Xóa yêu cầu mật khẩu cho eShop

Switch thường yêu cầu bạn nhập mật khẩu mỗi khi đăng nhập vào eShop, nếu điều này khiến bạn cảm thấy khó chịu hãy tắt nó đi. Để làm điều đó đầu tiên cần mở eShop, chọn biểu tượng hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải, nhấp vào thông tin tài khoản của bạn và thay đổi cài đặt cho việc bỏ qua việc nhập mật khẩu.

6. Chơi thử các tựa game miễn phí

Tuy thư viện của Switch không có quá nhiều các tựa game cho phép chơi miễn phí, nhưng bạn có thể thử trải nghiệm cảm giác chơi game với chiếc Switch mới của mình với các tựa game như Fortnite, Warframe, Pokémon Unite, Brawlhalla, Apex Legends và Eternal.

7. Sao lưu dữ liệu với tính năng lưu lên đám mây

Trước đây Switch không chạy với tính năng lưu vào đám mây nhưng hiện đã khả dụng nhờ dịch vụ Switch Online. Tuy nhiên đây là dịch vụ trả phí với mức giá 20 USD/năm. Dịch vụ này sẽ hữu ích nếu bạn có kế hoạch đầu tư nhiều thời gian vào các trò chơi ngoại tuyến như Breath of the Wild hoặc Super Mario Odyssey. Ngoài ra, ngay cả khi Switch của bạn bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng thì dữ liệu lưu của bạn sẽ được đảm bảo an toàn trên đám mây của Switch Online.