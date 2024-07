Những 'đóa hoa' thành công chào mừng kỷ niệm 49 năm thành lập Saigontourist Group

Trong thư gửi toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động, lãnh đạo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã ví những thành quả tập đoàn đã gặt hái được trong nửa đầu năm 2024 như những đóa hoa tươi thắm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Saigontourist Group (1.8.1975 - 1.8.2024).

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Saigontourist Group đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ: đón tiếp và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2023; tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỉ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; tổng lãi gộp 1.936 tỉ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.

Chủ tịch Saigontourist Group Phạm Huy Bình nhìn nhận, kết quả khởi sắc này chính là nhờ tập đoàn đã quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu, kiểm soát chi phí hợp lý, đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị, cũng như sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, sự lao động không ngừng nghỉ của cả tập thể. Đây có thể được ví như những đóa hoa tươi thắm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Saigontourist Group.



Tiếp thư, vị lãnh đạo Saigontourist Group đã điểm qua một số chương trình hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm thành lập. Cụ thể, dịp này Tổng công ty tổ chức Giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng lần thứ 18, Giải chạy online Saigontourist Group - 49 năm tự hào bản sắc, phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức sự kiện ẩm thực Vietnam Phở Festival 2024 tại Hàn Quốc… Đặc biệt, Saigontourist Group tiếp tục tri ân khách hàng thông qua chương trình khuyến mãi lớn quý 3 năm 2024, với nhiều ưu đãi hấp dẫn dịch vụ lưu trú, ẩm thực, lữ hành, tiệc, hội nghị và các dịch vụ khác, áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

"Chúng ta vô cùng tự hào khi đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024, thu hút hơn 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế cùng bà con Việt kiều. Đặc biệt Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024 đang được giải thưởng danh giá thế giới World Culinary Awards đưa vào danh sách bình chọn Lễ hội ẩm thực đặc sắc thế giới 2024. Năm 2023, sự kiện Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đã được trao tặng hai giải thưởng Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á và Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới", Chủ tịch Phạm Huy Bình bày tỏ niềm tự hào về thành công vượt bậc của sự kiện trọng điểm do Saigontourist Group tổ chức trong nửa đầu năm nay.

Thư cũng cho biết, Saigontourist Group rất chú trọng công tác chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên và gia đình của người lao động, trước khi bước vào năm học mới 2024-2025, Tổng công ty và các đơn vị tổ chức các hoạt động du lịch hè vui chơi đầy ý nghĩa, tặng nhiều phần quà dành cho con em cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Tích cực tham gia các chương trình đẩy mạnh hồi phục và phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung, Saigontourist Group đã tiên phong tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch quốc tế. Vào tháng 4.2024 tại thủ đô Bắc Kinh, Saigontourist Group cùng Vietnam Airlines đồng tổ chức thành công Chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. Gần đây nhất, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm, vào ngày 13.7.2024 tại thủ đô Phnôm Pênh, Saigontourist Group phối hợp cùng Vietnam Airlines đồng tổ chức thành công Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - Campuchia "Hai quốc gia - Một điểm đến". Bên cạnh đó, trong năm nay Tổng công ty đã và sẽ tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá lớn tại các thị trường quốc tế trọng điểm.

Từ nay đến cuối năm 2024 là giai đoạn cao điểm "chạy nước rút", do vậy lãnh đạo Saigontourist Group đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục chủ động các kịch bản kinh doanh nhằm kịp thời linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường; quyết liệt tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng các nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường; ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm xanh, dịch vụ kinh tế đêm, du lịch MICE… nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đây là áp lực trong thời điểm thị trường sức mua còn trầm lắng hiện nay, nhưng cũng vừa là động lực để toàn hệ thống Saigontourist Group phấn đấu.

Để đạt được các mục tiêu trên, Saigontourist Group luôn tiếp tục cần sự đồng thuận, chung sức của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động. Chủ tịch Phạm Huy Bình kêu gọi mỗi cá nhân hãy nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức trách nhiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Cuối thư, thay mặt Ban lãnh đạo Saigontourist Group, Chủ tịch Phạm Huy Bình gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động đã luôn đồng hành, cống hiến sức mình cho sự phát triển chung của Tổng công ty trong suốt 49 năm qua. "Nhờ sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cá nhân, Saigontourist Group đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu đáng tự hào. Ban lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, Saigontourist Group sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, góp phần xây dựng du lịch Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển", nội dung thư viết.