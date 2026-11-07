Những căn nhà mới thay cho mái nhà dột nát, những bồn nước giúp người dân bớt nhọc nhằn lo tích trữ hay phải đi xin nước vào mùa khô, những cặp bò giống mở ra hi vọng phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững…

Những đổi thay ở vùng khó Cư M’ta, tỉnh Đắk Lắk từ Chương trình 1719

Tại xã Cư M'ta, các chính sách được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của từng thôn, buôn, ưu tiên những hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn. Theo ông Tạ Hồng Diện, Phó chủ tịch UBND xã Cư M'Ta, thông qua chương trình này, địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 24 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí gần 1,84 tỉ đồng; hỗ trợ đất sản xuất cho 31 hộ và nước sinh hoạt phân tán cho 50 hộ, 117 hộ thụ hưởng với 228 con bò cái sinh sản, 6 hộ được hỗ trợ trồng dứa giống MD2 với tổng diện tích 2,2ha. Nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ giáo dục cũng được quan tâm đầu tư. Chương trình đã tạo những chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, từng bước thay đổi diện mạo của địa phương.

Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã trở thành một nguồn lực quan trọng đối với các địa phương còn nhiều khó khăn như xã Cư M'ta (Đắk Lắk), hướng đến mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.