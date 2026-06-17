Những đổi thay từ bộ máy mới ở xã Tam Mỹ

Những ngày đầu tháng 6, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Mỹ, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng nền nếp. Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính được hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý thông suốt. Nhiều thủ tục trước đây phải qua nhiều khâu trung gian nay được giải quyết nhanh gọn hơn, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức.

Một năm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tam Mỹ ghi nhận những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm dễ nhận thấy là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân có thể tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử, nhận thông báo trực tuyến và hạn chế việc đi lại nhiều lần. Những hình ảnh ấy phản ánh sự thay đổi tích cực sau một năm bộ máy mới đi vào hoạt động.

Ông Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Mỹ, cho biết thời điểm bắt đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đối mặt với không ít khó khăn. Địa bàn quản lý được mở rộng, dân cư phân bố trên phạm vi rộng hơn, trong khi khối lượng công việc tăng nhanh. Bên cạnh đó, nhiều quy định, cơ chế và quy trình mới cần thời gian để hoàn thiện, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nhanh chóng thích nghi với yêu cầu mới.

"Thời gian đầu, áp lực công việc khá lớn, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ khoa học, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng để bộ máy vận hành ổn định và hiệu quả.

Chuyển biến từ tư duy đến quản trị hành động

Theo ông Hoàng, điểm nổi bật sau một năm là năng lực điều hành và phục vụ người dân được nâng lên rõ rệt. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số, quản lý văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch.

Nguyên tắc "người dân chỉ cung cấp thông tin một lần" từng bước được hiện thực hóa, giúp giảm đáng kể chi phí thời gian và công sức cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả trong việc giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Mọi nhiệm vụ được thực hiện theo phương châm "6 rõ": rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Nhờ đó, quá trình xử lý công việc trở nên nhanh hơn, trách nhiệm cá nhân được xác định rõ hơn và chất lượng phục vụ được nâng cao hơn.

Bí thư Đảng ủy cho rằng, sau một năm vận hành, điều quan trọng nhất mà Tam Mỹ đạt được không chỉ là những con số hay quy trình được cải tiến, mà là sự chuyển biến trong tư duy quản trị. Từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang nền hành chính phục vụ; từ xử lý công việc theo quy trình sang điều hành dựa trên dữ liệu; từ quản lý địa bàn đơn thuần sang kiến tạo môi trường phát triển. Những kết quả bước đầu cho thấy chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là hướng đi đúng đắn.

Với nền tảng đã được tạo dựng, Tam Mỹ đang từng bước hình thành một bộ máy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.