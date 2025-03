‘Những đứa con’ của Điện lực Quảng Bình

Tìm những đứa trẻ thiệt thòi để… làm mẹ

Phải đi bộ len lỏi theo một con hẻm sâu hút hút ở làng chài Thượng Đức (xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), chúng tôi mới đến được nhà em Nguyễn Trà My (17 tuổi, một trong những đứa con nuôi của Điện lực Quảng Bình). Cảnh nhà em My là một câu chuyện buồn khá dài. Em mồ côi bố, mẹ bị tàn tật nặng, liệt nằm một chỗ. Hiện My đang sống với bà nội già yếu 75 tuổi trong gian nhà cấp 4 đã xuống cấp. Thế nhưng, cô bé học lớp 11 này vẫn có vẻ ngoài rất tươi tắn và chăm học hành.

Nguyễn Trà My cùng bà nội đón "các mẹ" ở Công ty Điện lực Quảng Bình đến thăm ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Đón "các mẹ" là các cô trong Ban nữ công Công ty Điện lực Quảng Bình đến thăm, bà cháu My chỉ có thể sắp xếp một góc nhỏ đủ để trải một tấm chiếu để mọi người ngồi. Quệt hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo phủ màu thời gian, bà Nguyễn Thị Mẹo (75 tuổi, bà của My) cho biết hằng ngày bà vẫn cố đi nhặt ve chai để qua ngày đoạn tháng. Nhưng ngay mắt đã mờ, chân đã mỏi… chỉ còn biết trông chờ vào xã hội. "Giờ các cô các chị giúp được chừng nào thì hay chừng đó. Tôi chỉ có ước mơ là làm sao cho cháu My được học hành đến nơi đến chốn", bà Mẹo cho biết.

Cũng ở H.Bố Trạch, có một "người con" khác của Công ty Điện lực Quảng Bình là Hoàng Minh Phúc (16 tuổi, ở TT.Hoàn Lão). Phúc mồ côi bố, một mình mẹ nuôi 3 anh em, tảo tần đủ kiểu vẫn chỉ đủ ăn và luôn nằm trong top hộ nghèo ở địa phương.

Trà My và Phúc là hai trong số 5 "người con" mà Ban nữ Công Công ty Điện lực Quảng Bình nhận "nuôi" trong năm 2025, thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương" do Hội LHPN tỉnh Quảng Bình phát động. Trước đó, đã có 4 "người con" khác cũng được đơn vị này nhận nuôi và đã "trưởng thành". Tất cả các em là những số phận đáng thương, nghèo khó và rất cần sự dang tay của xã hội.

Phút chia tay bịn rịn của Nguyễn Trà My, bà nội và các mẹ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo chị Lê Thị Liên, Trưởng Ban nữ Công Công ty Điện lực Quảng Bình mỗi tháng các em sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Từ đó, giúp các em có thêm chi phí sinh hoạt, nỗ lực học tập thành tài. Đều đặn hằng tháng, hàng quý, đơn vị cũng lui tới, thăm nom hỏi han việc học hành của các cháu…

Không gì sướng bằng con học giỏi

Câu nói đó không chỉ đúng cho cha mẹ ruột mà cả cha mẹ nuôi cũng không sai chút nào. Câu chuyện về cậu học trò Nguyễn Văn Thương (thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, H.Quảng Ninh) một trong những "đứa con" đầu tiên được Ban nữ Công Công ty Điện lực Quảng Bình nhận nuôi từ năm 2022, đến nay nhiều người còn nhắc.

Hoàng Minh Phúc (16 tuổi, ở TT.Hoàn Lão) ngồi bẽn lẽn khi "các mẹ" ở Công ty Điện lực Quảng Bình đến nhà ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bố Thương mất vì tai nạn khi em còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ em, sau cú sốc tâm lý, sức khỏe không được như bao người. Khó khăn, vất vả là thế, nhưng thành tích học tập của Thương lại vô cùng ấn tượng. Cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của những "người mẹ" ngành điện, câu học trò chuyên Lý của Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đã 2 năm liên tục đạt giải khuyến khích và giải ba trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia. Với số tiền 24 triệu đồng nhận được trong 2 năm là "con" của các cô ngành điện, dù không nhiều nhưng đó là một khoản để cậu bé nghèo trang trải chi phí và được tiếp thêm động lực để phấn đấu.

"Chúng tôi tiếp động lực cho Thương nhưng những đứa con như Thương cũng tiếp động lực trở lại cho chúng tôi trên quá trình thiện nguyện tiếp theo. Để chúng tôi biết rằng, những đóng góp bé nhỏ của chúng tôi, đôi lúc sẽ làm đổi thay những phận đời khó khăn", chị Liên cho biết.

Nguyễn Văn Thương, "đứa con" đầy tự hào của Công ty Điện lực Quảng Bình ẢNH: NGUYỄN PHÚC