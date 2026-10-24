Những đường vây nổi trên đèn hậu ô tô để trang trí hay có tác dụng gì?

Trong quá trình sử dụng ô tô, nếu chú ý quan sát sẽ dễ nhận thấy trên một số mẫu xe xuất hiện những đường vây nổi trên đèn hậu ô tô. Chi tiết này thường được thiết kế dạng gờ nổi chạy dọc theo mép cụm đèn hậu, cạnh nhô ra trên phần ốp nhựa hoặc chi tiết có hình dáng giống một chiếc vây nhỏ.

Thoạt nhìn, chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng những đường vây nổi trên đèn hậu ô tô là chi tiết trang trí, giúp phần đuôi xe trông thể thao, góc cạnh và liền mạch hơn. Tuy nhiên, chi tiết này được các nhà sản xuất ô tô tạo ra còn nhằm hướng đến những mục đích khác.

Trên đèn hậu một số mẫu ô tô thường có những đường vây nổi Ảnh: BÁ HÙNG

Vậy nếu không chỉ để trang trí, đường vây nổi trên đèn hậu ô tô được nhà sản xuất tạo ra nhằm mục đích gì?

Hỗ trợ kiểm soát luồng không khí, tối ưu khí động học

Khi ô tô di chuyển, không khí không chỉ chạy dọc theo nắp ca-pô, kính chắn gió và hai bên thân xe mà còn tiếp tục chuyển động quanh khu vực đuôi xe. Tại đây, dòng khí có thể tách khỏi bề mặt thân vỏ, hình thành những vùng xoáy và khu vực áp suất không đồng đều.

Hiện tượng này liên quan đến lực cản khí động học, đồng thời có thể ảnh hưởng đến tiếng ồn do luồng khí tạo ra khi xe vận hành. Với các mẫu xe có thiết kế phần đuôi phức tạp, việc kiểm soát dòng khí quanh những vị trí chuyển tiếp giữa thân xe và cụm đèn hậu là một phần trong quá trình tối ưu hóa khí động học tổng thể.

Do đó, những đường gờ hoặc cạnh nổi ở rìa cụm đèn hậu được các nhà sản xuất ô tô thiết kế để hoạt động như chi tiết điều hướng dòng khí. Tùy hình dạng và vị trí, chúng góp phần định hướng dòng khí hoặc thay đổi đặc điểm dòng chảy tại khu vực tiếp giáp giữa đèn và thân xe. Trong ngành công nghiệp ô tô, vây nổi trên đèn hậu ô tô được gọi là vây ổn định khí động học hay aero-stabilizing fins (ASF). Chúng được thiết kế và thử nghiệm kỹ lưỡng trong buồng gió để tối ưu vị trí và hiệu quả, giúp điều hướng luồng khí quanh thân xe, đặc biệt là ở khu vực đèn hậu và hai bên thân xe.

Trong ngành công nghiệp ô tô, vây nổi trên đèn hậu ô tô được gọi là vây ổn định khí động học hay aero-stabilizing fins (ASF) Ảnh: BÁ HÙNG

Dù vậy, hiệu quả không đến từ riêng một chi tiết. Khả năng kiểm soát luồng không khí quanh đuôi xe còn phụ thuộc vào độ dốc kính sau, hình dạng nắp cốp, cản sau, các đường gân thân vỏ và nhiều yếu tố khác.

Cải thiện độ ổn định, giảm tiếng ồn

Một trong những mục tiêu của việc tối ưu khí động học ô tô là giảm lực cản không khí, kiểm soát những biến động của dòng khí quanh thân xe. Khi xe chạy nhanh, luồng khí tách khỏi bề mặt thân vỏ có thể tạo ra các vùng xoáy, gây nhiễu động và ảnh hưởng đến đặc tính vận hành.

Trong một số thiết kế, những gờ nổi tại rìa cụm đèn hậu có thể góp phần điều chỉnh dòng khí ở khu vực này, góp phần tạo nên sự ổn định cho thân xe. Tuy nhiên, mức độ tác động đến độ ổn định của xe phụ thuộc vào hình dạng chi tiết, tốc độ vận hành và thiết kế khí động học tổng thể.

Bên cạnh đó, tiếng ồn khí động học cũng là vấn đề được các nhà sản xuất quan tâm. Khi không khí đi qua những khe hở hoặc vị trí chuyển tiếp giữa các tấm thân vỏ, dòng khí có thể tạo ra tiếng rít, tiếng ù hoặc những âm thanh khó chịu trong khoang cabin. Đường vây nổi trên đèn hậu ô tô được thiết kế nhằm góp phần hạn chế một số biến động khí động học hoặc tiếng ồn trong điều kiện nhất định. Dù vậy, khả năng giảm tiếng ồn còn phụ thuộc vào độ kín khít của các mối ghép, gioăng cao su, thiết kế gương chiếu hậu và nhiều bộ phận khác.

Đường vây nổi trên đèn hậu ô tô được thiết kế nhằm góp phần hạn chế một số biến động khí động học hoặc tiếng ồn trong điều kiện nhất định Ảnh: BÁ HÙNG

Ngoài yếu tố khí động học, đường vây nổi trên đèn hậu ô tô còn có thể mang lại lợi ích về kết cấu và bảo vệ bề mặt, tùy cách nhà sản xuất bố trí chi tiết. Cụm đèn hậu thường nằm ở vị trí tiếp giáp giữa thân xe, nắp cốp hoặc cửa hậu với các tấm ốp phía sau. Đây là khu vực có nhiều đường ghép nối và mép chuyển tiếp. Trong một số thiết kế, phần gờ hoặc mép nhô được tạo hình để hoàn thiện đường nét ngoại thất, che chắn một phần vị trí tiếp giáp hoặc hạn chế những tác động nhỏ trực tiếp lên khu vực xung quanh. Ngoài ra, hình dạng gờ nổi cũng có thể được sử dụng để tạo đường phân cách thị giác giữa cụm đèn và thân xe, giúp tổng thể thiết kế trông liền mạch hơn.

Nhìn chung, những đường vây nổi trên đèn hậu ô tô có thể phục vụ nhiều mục đích, từ tạo hình thẩm mỹ đến hỗ trợ kiểm soát luồng không khí và hoàn thiện kết cấu ngoại thất. Tuy nhiên, công dụng của từng chi tiết không giống nhau trên mọi mẫu xe.