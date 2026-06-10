Những giai điệu làm sống dậy hồi ức, thanh xuân và nguồn cảm hứng bất tận

"Lời cho tương lai" và những hồi ức đẹp

Nối tiếp nhiều năm trước, hòa nhạc "Nguồn cảm hứng bất tận" với chủ đề "Lời cho tương lai" vào tháng 6 năm nay tạo điểm nhấn khó quên khi đưa ra thông điệp về hồi ức nuôi dưỡng khát vọng cùng sức trẻ tươi mới: "Một hành trình đi qua cội nguồn, lòng biết ơn, khát vọng và tương lai của một Việt Nam đang không ngừng vươn lên".

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn trong đêm nhạc

Tối 6.6, bất chấp cơn mưa khá lớn, khán giả có mặt đông kín thính phòng Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) để dành những giây phút đắm mình trong dòng hồi ức âm nhạc của thế hệ 6X, 7X. Lần này, mọi điểm chạm cảm xúc đến khá bất ngờ: Ngay từ đầu, những ca khúc về mẹ đã khơi gợi những liên tưởng thú vị. "Mẹ tôi" (Trần Tiến) và "Ca dao mẹ" (Trịnh Công Sơn) qua tiếng hát Tùng Dương, Mỹ Linh trở nên có lực hút sâu sắc, với những giai điệu buồn mà đẹp đến nao lòng.

Ca sĩ Tùng Dương khuấy động không khí với các ca khúc “Tái sinh”, “Một vòng Việt Nam”

Nếu như Mỹ Linh dồn hết cảm xúc vào "Chị tôi" (Trọng Đài - Đoàn Thị Tảo), "Ca dao mẹ" (Trịnh Công Sơn), "Mùa xuân đầu tiên" (Văn Cao) thì Tùng Dương lại dào dạt với "Mẹ tôi" (Trần Tiến), "Tái sinh" (Tăng Duy Tân)… Riêng hai giọng ca thính phòng Đăng Dương và Đào Tố Loan hòa quyện ăn ý với dàn nhạc giao hưởng khi trình diễn các ca khúc về Tổ quốc ở phần "Lời thề non nước".

Ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn trong đêm nhạc

Bên cạnh đó, có một Hồng Nhung đầy phá cách khi trình diễn ngẫu hứng ca khúc "Mẹ yêu con" (Nguyễn Văn Tý), "Em còn nhớ hay em đã quên" (Trịnh Công Sơn và "Nhớ về Hà Nội" (Hoàng Hiệp). Sự bước ra khỏi khuôn khổ thường thấy của một người chuẩn mực như Hồng Nhung khiến không ít người ngạc nhiên, nhưng cũng là cách nữ ca sĩ chọn để thể hiện sự bộc phát những cảm xúc tự do của mình như một thử nghiệm mới.

Linh hồn không thể thiếu cho đêm nhạc "Nguồn cảm hứng bất tận"

Cuối cùng, chỉ có thể nói, với sự nối kết đầy tinh tế của nhạc trưởng Lê Phi Phi, sự đồng hành của các nghệ sĩ thuộc dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, đêm nhạc "Nguồn cảm hứng bất tận" với chủ đề "Lời cho tương lai" tràn đầy năng lượng tươi mới. Mỗi ca khúc đều có cách xử lý để thăng hoa, từ dịu nhẹ, tình cảm, thanh thoát với những khoảng lặng đến màn bùng nổ của dàn kèn bởi sự góp mặt của dàn quân nhạc… Nhạc trưởng Lê Phi Phi chính là nhân tố không thể thiếu của các chương trình hòa nhạc "Nguồn cảm hứng bất tận" và chính ông truyền cảm hứng âm nhạc mạnh mẽ, thanh khiết đến các nghệ sĩ và người nghe.

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Đi qua hồi ức để trưởng thành, đi qua thanh xuân để tận hiến, và cuối cùng, những giai điệu đẹp đẽ vượt thời gian giúp khán giả 6X, 7X tìm về lại những mảnh ghép xao động cho tâm hồn mình trở nên thanh lọc, giàu yêu thương và bao dung hơn.

"Lời cho tương lai" gửi gắm những giá trị hôm nay cho mai sau với điều đọng lại: Có những hành trình được dệt nên bằng niềm tin ấp ủ lớn dần qua từng thế hệ. Có những bước tiến không chỉ làm đổi thay hiện tại, mà còn âm thầm trở thành nền móng cho những giấc mơ lớn mai sau.