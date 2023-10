Những hình ảnh đầu tiên của Angelina Jolie khi hóa thân thành Maria Callas

Variety thông tin, Maria nói về cuộc đời của diva Maria Callas, là tác phẩm tiếp theo của Pablo Larraín, sau Spencer - về Công nương Diana và Jackie - xoay quanh cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy.

Vai diễn của nữ minh tinh rất được khán giả kỳ vọng People

Vì Maria là một bộ phim độc lập, chiếu theo thỏa thuận tạm thời từ Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh Mỹ (SAG-AFTRA) trong cuộc đình công, nên quá trình sản xuất vẫn sẽ diễn ra trong vòng 8 tuần tại nhiều địa điểm, gồm Paris, Hy Lạp, Budapest (Hungary) và Milan (Ý).

Kịch bản đã được hoàn thành trước cuộc đình công của Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA), do Steven Knight chấp bút. Ông cũng là người đứng sau thành công của Spencer trong năm 2021.

Bên cạnh tên tuổi của Larraín, một trong những yếu tố khiến Maria thu hút được sự quan tâm là màn hóa thân của Angelina Jolie.

Ngoài ra, dàn diễn viên tham gia tác phẩm mới này còn có Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Valeria Golino… Một tên tuổi khác cũng được quan tâm là Kodi Smit-McPhee, người được đề cử ở giải Oscar cho bộ phim The Power of the Dog.

Đạo diễn Pablo Larraín cho biết: “Tôi vô cùng phấn khích khi bắt đầu sản xuất Maria, bộ phim mà tôi hy vọng sẽ thêm lần nữa mang trở lại cuộc đời và các tác phẩm đáng chú ý của Maria Callas cho khán giả trên toàn thế giới. Điều này nhờ vào kịch bản tuyệt vời của Steven Knight cũng như công sức của dàn diễn viên và đoàn làm phim”.

Pablo Larraín cũng vừa chiến thắng hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Venice lần thứ 80, dành cho bộ phim El Conde (tựa Việt: Bá tước), xoay quanh câu chuyện hư cấu dựa trên hình tượng chính trị gia Augusto Pinochet.

Một trong những tạo hình vừa được tiết lộ của Angelina Jolie People

Được biết, Maria có sự đầu tư về mặt trang phục, khi các bộ cánh mà Angelina Jolie sẽ khoác lên người đều được dựa trên các trang phục thật mà nữ diva từng diện.

Về vai diễn đầy thách thức này, Angelina Jolie chia sẻ: “Tôi rất trân trọng cuộc đời cũng như di sản của Maria, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện mình. Pablo Larraín là vị đạo diễn mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Được làm việc với cậu ấy và Steven Knight như là một giấc mơ vậy”.

Maria dự kiến được ra mắt trong năm 2024.