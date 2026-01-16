Những hình ảnh rõ nét đầu tiên về bộ lạc chưa từng tiếp xúc với bên ngoài

Hình ảnh rõ nét chưa từng thấy về bộ lạc rừng Amazon ẢNH CHỤP MÀN HÌNH LEX CLIPS

Những hình ảnh độ phân giải cao đầu tiên về một bộ lạc ở rừng Amazon chưa từng tiếp xúc với bên ngoài vừa được đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới đây với nhà bảo tồn người Mỹ Paul Rosolie, theo tờ New York Post ngày 16.1.

Ông Rosolie đã dành hai thập niên làm việc ở vùng Amazon và nói rằng khoảnh khắc đó là một trong những trải nghiệm sâu sắc nhất mà ông từng có.

"Để mọi chuyện có ý nghĩa, tôi phải cho anh xem đoạn phim này… Đoạn phim này chưa từng được công chiếu trước đây. Đây là lần đầu tiên trên thế giới" ông Rosolie nói với ông Lex Fridman, chủ kênh podcast Lex Clips.

Trước đó, các thước phim về các bộ lạc chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài thường có chất lượng kém, được quay từ xa bằng thiết bị máy quay lỗi thời.

"Những gì các bạn từng thấy chỉ là những hình ảnh mờ nhạt từ khoảng cách 100 m trong khi chúng tôi đang ngồi đó với ống kính 800 mm và bộ chuyển đổi tiêu cự 2x", ông Rosolie cho biết.

Trong đoạn video, bộ lạc xuất hiện ở bờ sông, di chuyển một cách thận trọng và phối hợp nhịp nhàng, quan sát những người lạ mặt trong khi cố gắng tìm hiểu và phân tích mối đe dọa tiềm tàng.

Ông Rosolie kể lại việc quan sát kỹ ngôn ngữ hình thể của họ khi những thành viên bộ lạc tập hợp thành đội hình với vũ khí. "Hãy nhìn cách họ di chuyển. Hãy nhìn cách họ chỉ trỏ. Hãy nhìn người đàn ông đang cầm cung", ông nói, chỉ vào một người đang lắp tên vào cung.

Ứớc tính có khoảng 200 bộ lạc chưa từng tiếp xúc với bên ngoài trên thế giới ẢNH CHỤP MÀN HÌNH LEX CLIPS

Theo ông Rosolie, mọi thứ lúc đầu dường như sắp bùng phát và trở nên bạo lực, nhưng những thành viên bộ lạc bắt đầu hạ vũ khí khi đến gần. Căng thẳng nhanh chóng biến thành tò mò.

Các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 200 bộ lạc chưa từng tiếp xúc với bên ngoài trên thế giới, hầu hết tại rừng Amazon ở Brazil và Peru. Do tiếp xúc trực tiếp có thể dẫn đến chết người, những hiểu biết về họ chủ yếu từ hình ảnh vệ tinh, quan sát trên không và thông tin từ những bộ lạc bản địa lân cận.

Nguy cơ chết người

Năm 2018, nhà truyền giáo người Mỹ 26 tuổi John Allen Chau bị giết khi cố gắng liên lạc với người Sentinel trên đảo North Sentinel ở vịnh Bengal, một trong những cộng đồng thổ dân biệt lập nhất thế giới.

Mặc dù Ấn Độ có lệnh cấm nghiêm ngặt việc tiếp cận hòn đảo này, nhà truyền giáo đã thuê ngư dân đưa ra đảo. Anh ta cố gắng tự giới thiệu và truyền bá đạo Cơ đốc, để lại quà tặng và ghi lại cuộc gặp gỡ trong nhật ký của mình.

Bộ lạc Amazon sống khép kín, bắn tên vào người lạ đang gặp nguy cơ gì?

Nhưng người Sentinel, vốn nổi tiếng là hay bắn tên vào người lạ, đã đáp trả bằng bạo lực và giết chết người này ngay sau khi anh ta đặt chân lên bờ.

Lịch sử cho thấy ngay cả những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng có thể mang đến những căn bệnh thông thường tương đối vô hại đối với các quốc gia phát triển, nhưng lại gây tử vong cho các bộ lạc chưa từng tiếp xúc và không có miễn dịch.

Các nhà sinh vật học lo ngại rằng sự du nhập của một loại virus có thể dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng và đôi khi là toàn bộ dân số ở các bộ lạc chưa từng tiếp xúc.

Những lần nhìn thấy các bộ lạc này gần đây đã tăng lên khi hoạt động công nghiệp lấn sâu vào các khu rừng hẻo lánh. Khai thác gỗ trái phép, khai thác mỏ và các tuyến đường buôn lậu ma túy đã làm giảm diện tích những vùng đệm từng ngăn cách các nhóm người này.

Để đối phó, một số bộ lạc đã xuất hiện dọc theo bờ sông hoặc gần các khu dân cư, thường phản ứng tự vệ trước sự xâm phạm vào lãnh thổ của họ.