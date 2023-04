Những iPhone sắp biến mất khỏi danh mục sản phẩm của Apple

Theo Tom's Guide, bắt đầu với cái tên quen thuộc nhất, đó là Apple sẽ không giữ mẫu iPhone cơ bản nào được ra mắt 3 năm. Điều đó có nghĩa iPhone 12 có thể kết thúc chặng đường kể từ tháng 9 tới và được thay thế bởi cái tên iPhone 13 với mức giá dự kiến thấp hơn hiện tại.



Sự tồn tại của iPhone 14 Plus kể từ sau khi iPhone 15 ra mắt vẫn là dấu hỏi REUTERS

Hai sản phẩm khác có khả năng bị loại bỏ là các mẫu iPhone 14 Pro, bao gồm cả iPhone 14 Pro Max mạnh mẽ nhất hiện nay. Điều này không phải vì vấn đề chất lượng mà đó là do Apple thường loại bỏ các mẫu Pro sau một năm bán ra ngay cả khi nó đang bán rất chạy nhờ các tính năng hàng đầu.

Sẽ không bất ngờ khi iPhone 14 tiêu chuẩn tiếp tục tồn tại và Apple có thể giảm giá 100 USD cho sản phẩm như những gì công ty thường làm. Nếu xảy ra, iPhone 14 sẽ trở thành mẫu smartphone có mức giá 699 USD và tiếp tục là vũ khí lợi hại để Apple thu hút khách hàng đến với hệ sinh thái của công ty.

Câu hỏi đặt ra là số phận của iPhone 14 Plus và iPhone 13 mini sẽ ra sao kể từ sau sự ra mắt dòng iPhone 15. Có khả năng cao iPhone 13 mini sẽ bị loại khỏi dòng sản phẩm - vấn đề hoàn toàn có cơ sở khi dòng iPhone mini đã không bán chạy trong nhiều năm và bản thân mẫu iPhone 12 mini đã bị loại bỏ hai năm sau khi phát hành.

Lý do duy nhất khiến Apple tiếp tục giữ iPhone 13 mini lâu hơn là việc công ty giảm giá sản phẩm xuống mức 499 USD (giả sử mức giảm 100 USD được thực hiện như thường lệ) và biến nó trở thành một trong số lựa chọn hiếm hoi cho người đam mê điện thoại cỡ nhỏ. Nếu không, sẽ không có bất kỳ lý do nào giải thích cho sự tồn tại của iPhone 13 mini thêm một năm nữa.

Số phận iPhone 14 Plus khó xác định hơn vì đây là lần đầu tiên Apple cung cấp một chiếc điện thoại Plus. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max vào mùa thu, một chiếc điện thoại 6,7 inch thứ ba có vẻ không cần thiết. Thêm vào đó, việc giảm giá 100 USD cho iPhone 14 Plus sẽ khiến nó có mức khởi điểm giống như iPhone 15. Kết quả là, Apple có thể gây ra rất nhiều sự nhầm lẫn khi giảm giá iPhone 14 Plus.