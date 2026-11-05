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    Những khoản tiền nào tăng khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh từ ngày 1.1.2027?

    Thu Hằng
    Thu Hằng
    Từ ngày 1.1.2027, mức lương tối thiểu vùng mới chính thức được áp dụng. Ngoài tiền tiền lương của người lao động, chính sách này còn tác động đến một số khoản trợ cấp và chế độ bảo hiểm được tính dựa trên mức lương tối thiểu.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1.1.2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

    Những khoản tiền nào tăng khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh từ ngày 1.1.2027?- Ảnh 1.

    Lương tối thiểu vùng tăng từ 1.1.2027

    ẢNH: NGỌC THẮNG

    Theo quy định mới, lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng; vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng; vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng và vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng.

    Trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

    Theo khoản 1 điều 39 luật Việc làm năm 2025, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc.

    Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng tại tháng cuối cùng người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp.

    Vì vậy, từ ngày 1.1.2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa sẽ tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng tại vùng I; 25,4 triệu đồng/tháng tại vùng II; 22,25 triệu đồng/tháng tại vùng III và 20,2 triệu đồng/tháng tại vùng IV.

    Đây là mức trần trợ cấp, không phải số tiền tất cả người lao động thất nghiệp đều được nhận. Mức hưởng thực tế vẫn phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của từng người.

    Tiền đóng và hưởng BHXH có thể tăng

    Theo luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc bao gồm tiền lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

    Khi lương tối thiểu vùng tăng, người lao động đang hưởng mức lương thấp hơn mức tối thiểu mới có thể được điều chỉnh tiền lương. Nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tăng thì số tiền đóng của cả người lao động và người sử dụng lao động cũng tăng theo.

    Bên cạnh đó, mức hưởng một số chế độ BHXH như hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản và tai nạn lao động cũng có thể thay đổi nếu tiền lương làm căn cứ tính hưởng được điều chỉnh.

    Tuy nhiên, các khoản này không tự động tăng đối với tất cả người lao động. Những người có tiền lương làm căn cứ đóng không thay đổi thì không mặc nhiên phải tăng. Mỗi chế độ có cách tính riêng, mức đóng và mức hưởng vẫn phụ thuộc vào tiền lương thực tế, thời gian đóng thực tế và điều kiện hưởng theo quy định của pháp luật.

    Tiền lương ngừng việc và chuyển công việc có mức sàn mới

    Theo bộ luật Lao động năm 2019, khi người lao động phải ngừng việc do sự cố về điện, nước không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và một số nguyên nhân khác, tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận.

    Tuy nhiên, nếu ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống, tiền lương ngừng việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Trường hợp ngừng việc trên 14 ngày làm việc, tiền lương trong 14 ngày đầu tiên cũng phải bảo đảm không thấp hơn mức này.

    Do đó, từ ngày 1.1.2027, mức sàn tiền lương ngừng việc sẽ tăng theo lương tối thiểu vùng mới. Đối với trường hợp người lao động được chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, tiền lương công việc mới phải bảo đảm ít nhất bằng 85% tiền lương công việc cũ và không thấp hơn mức lương tối thiểu.

    Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức sàn tiền lương trong trường hợp này cũng được điều chỉnh. Tuy nhiên, không phải người lao động nào chuyển công việc cũng được tăng lương, mà còn phụ thuộc vào mức lương của công việc cũ và công việc mới.

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