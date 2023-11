Những khoảnh khắc 'Best in Me' tại giải đấu IRONMAN 70.3 đầu tiên của Phú Quốc

Đúng với tinh thần "Best in Me", các VĐV đã thi đấu với phiên bản tốt nhất của chính mình, tạo nên những khoảnh khắc về đích vỡ òa cảm xúc và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Trong ảnh là VĐV Nguyễn Thị Trà My - Nhà vô địch BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc 2022. Tại giải IRONMAN 70.3 năm nay, Trà My đạt thành tích Top 1 nhóm tuổi 25-29 dành cho nữ và Top 3 chung cuộc dành cho nữ