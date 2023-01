Những khoảnh khắc cuối trước vụ rơi máy bay thảm khốc ở Nepal

Máy bay ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airline gặp nạn trong lúc chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pokhara (miền trung Nepal) ngày 15.1. Trên khoang có 72 người trên khoang, bao gồm 2 trẻ sơ sinh và 4 thành viên đội bay, và hiện đã xác nhận 68 người thiệt mạng. Có 15 người nước ngoài trong số hành khách,

Một video được đăng trên mạng xã hội cho thấy chiếc ATR-72 đang bay ở độ cao thấp trên nhiều nhà dân giữa thời tiết quang đãng thì đột ngột nghiêng hẳn về bên trái. Máy bay sau đó biến mất khỏi khung hình nhưng vẫn nghe được tiếng động cơ rít lên cùng tiếng va chạm lớn.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal, tại sân bay quốc tế Tribhuvan của Kathmandu, cho biết đây là một sự cố "bi thảm" và ông sẽ triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp. Cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn cũng đang được tiến hành.

Phát ngôn viên Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal Gyanendra Bhul cho biết dựa trên thông tin ban đầu, "máy bay bị rơi vì lý do kỹ thuật" và "máy bay đã bị cháy khi đang ở trên không".





Người phát ngôn của hãng Yeti Airlines cho biết phi công không phát tín hiệu cấp cứu trước khi gặp nạn, và máy bay đã rơi chỉ "10-20 giây trước khi hạ cánh xuống đường băng".

Các sự cố hàng không chết người thường xảy ra ở Nepal, quốc gia có các sân bay nhỏ ở địa hình đồi núi, nơi có điều kiện thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng.

Liên minh châu Âu đã cấm các hãng hàng không Nepal vào không phận của họ kể từ năm 2013 với lý do lo ngại về an toàn.Cơ sở dữ liệu của Mạng An toàn Hàng không cho thấy vụ tai nạn hôm 15.1 là sự cố tồi tệ nhất của Nepal kể từ năm 1992.

Vào năm 1992, một chiếc Airbus A300 của Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan đâm vào một sườn đồi khi tiếp cận Kathmandu, khiến tất cả 167 người trên máy bay đều thiệt mạng.