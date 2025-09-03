Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80

Nguồn: Pharmacity
03/09/2025 15:30 GMT+7

Chuỗi hoạt động đồng hành cùng Đại lễ Quốc khánh A80 của Pharmacity đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đẹp về một doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng và trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng trong những ngày lễ lịch sử của đất nước.

Từ ngày 27.8 đến 2.9, hệ thống nhà thuốc Pharmacity đã trao hơn 40 ngàn chai nước suối đóng chai và hàng nghìn quạt tay tại các điểm trung tâm, góp phần giúp người dân và du khách giữ sức khỏe khi di chuyển trong không khí lễ hội.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của CEO Pharmacity - ông Deepanshu Madan - là điểm nhấn đặc biệt. Ông di chuyển liên tục, tự tay trao nước, gửi lời chúc "đi lại an toàn, vui khỏe"

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 2.

Người dân bất ngờ với khi nhận những chai nước từ vị CEO người nước ngoài của Pharmacity. Sự gần gũi đó khiến mọi khoảng cách được xóa nhòa

Nhiều khoảnh khắc đáng nhớ được ghi lại: các cựu chiến binh và gia đình có trẻ nhỏ được ưu tiên trước nhất; những cụ ông, cụ bà dừng chân nghỉ đôi chút rồi tiếp tục hành trình trong sự hỗ trợ tận tình; mọi người liên tục nhắc nhau thu gom rác giữ gìn vệ sinh môi trường.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 3.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 5.

Những chai nước mát được trao tận tay người dân

Ở các điểm đông, dược sĩ Pharmacity phối hợp Trung tâm Y tế Thành phố Hà Nội đánh giá nhanh những trường hợp có vấn đề về sức khỏe; hỗ trợ làm mát, hướng dẫn người dân uống nước từng ngụm nhỏ và theo dõi cho tới khi ổn định - những can thiệp đúng lúc giúp hàng ngàn người an tâm hơn trong những ngày Đại lễ. Theo thống kê, có hơn 50 trường hợp đã được Trạm sức khỏe của Pharmaciy hỗ trợ kịp thời.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 6.

Hơn 50 trường hợp được hỗ trợ y tế kịp thời tại Trạm sức khỏe Pharmacity

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 7.

Lực lượng giữ gìn vệ sinh môi trường những ngày này được tăng cường liên tục, giữ gìn vệ sinh cho Đại lễ

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 8.

Các bạn dược sĩ của Pharmacity liên tục nhắc mọi người giữ nước cho cơ thể, uống nước từng ngụm nhỏ và thu gom chai nước giữ gìn vệ sinh môi trường

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 9.

A80 là dịp để gieo vào lòng thế hệ tương lai niềm tự hào, lòng biết ơn…

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80 - Ảnh 10.

… về thế hệ cha ông đã hi sinh thân mình để có độc lập, hòa bình ngày hôm nay

Hoạt động lần này nối dài mạch sẻ chia đã được Pharmacity duy trì ở các dịp lễ lớn. Ngày 30.4 trước đó, tại TP.HCM Pharmacity đã phát tặng hơn 30.000 chai nước cùng hàng chục nghìn quạt tay, nhận về nhiều phản hồi tích cực của người dân và du khách tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ Nam ra Bắc, tinh thần đồng hành vì sức khỏe cộng đồng được thể hiện nhất quán thông qua những hoạt động này.

Khi A80 khép lại, những bức ảnh đẹp còn ở lại: dòng người mỉm cười với chai nước mát tay, một cái gật đầu thay lời cảm ơn, và ánh mắt an tâm khi có nhân viên y tế đứng gần. Pharmacity tự hào được đồng hành cùng sự kiện quan trọng của đất nước, tiếp tục cam kết duy trì các điểm hỗ trợ sức khỏe phù hợp bối cảnh, để mỗi mùa lễ hội là một mùa an toàn, văn minh và đáng nhớ.

