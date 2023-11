Những khoảnh khắc và hành trình tỏa sáng trong 20 năm Vinpearl

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vinpearl đã mang đến cho hàng chục triệu khách hàng vô số kỳ nghỉ, trải nghiệm đẳng cấp, niềm vui bất tận

20 năm - triệu khoảnh khắc tỏa sáng

Sau 20 năm, Vinpearl đã vươn mình trở thành thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng - giải trí lớn nhất Việt Nam, quản lý và phát triển hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, công viên chủ đề VinWonders, Vinpearl Safari và chuỗi sân Vinpearl Golf gồm 49 cơ sở tại Việt Nam và nước ngoài. Tháng 8 vừa qua, Vinpearl được Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu - vinh danh là đơn vị tăng trưởng sức mạnh thương hiệu cao nhất Việt Nam, qua đó, khẳng định vị thế hàng đầu, không ngừng tiên phong, góp phần kiến tạo hàng triệu kỳ nghỉ bất tận niềm vui, những mùa lễ hội tầm cỡ quốc tế cho du lịch quốc gia.

Đặc biệt, dấu ấn đặc sắc mừng sinh nhật lần thứ 20 của thương hiệu này chính là phát triển thành công mô hình lễ hội du lịch âm nhạc đẳng cấp nhờ lợi thế hiếm có từ hệ sinh thái trải nghiệm độc đáo với sự góp mặt của các "siêu sao tỉ view" như Charlie Puth, Maroon 5… Bên cạnh đó, Vinpearl liên tục chiêu đãi du khách chuỗi dạ tiệc âm nhạc, thiên đường ẩm thực, lễ hội biển với đại cảnh trang hoàng lung linh ấn tượng, chuỗi sự kiện thời thượng và hoành tráng từ mùa xuân đến hè nhiệt đới rực rỡ, hay Giáng sinh, năm mới hiện đại lẫn Tết Nguyên đán truyền thống…

Để chia sẻ những khoảnh khắc "có một không hai" cùng hàng chục triệu du khách, Vinpearl tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến "Wake up 20! Khoảnh khắc Vinpearl". Khách hàng từ 16 tuổi trở lên, là người Việt hoặc người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đều có thể gửi bài dự thi là ảnh, clip, tranh vẽ kèm mô tả không quá 1.000 chữ về trải nghiệm tại các điểm đến của Vinpearl và lan tỏa trên mạng xã hội để nhận những giải thưởng có giá trị. Một khách hàng được tham gia không giới hạn số lần dự thi. Thông tin nộp tác phẩm tại: https://cloud.news.vinpearl.com/wakeup20.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba cùng 5 giải khuyến khích được trao theo lượt bình chọn. Trong đó, giải nhất là một cặp vé xem đại nhạc hội 8Wonder Winter - Maroon 5 vào ngày 16.12.2023 hạng GA 1, 2, kèm một kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại VinHolidays Fiesta Phú Quốc, lưu trú từ 15.12 đến 18.12.2023. Giải nhì là một cặp vé Maroon 5 (GA 3, 4) và kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm tại Vinpearl Phú Quốc. 3 Giải ba được nhận mỗi giải 1 cặp vé GA 5, 6 và 5 giải khuyến khích là 5 cặp vé GA 7, 8 của siêu nhạc hội 8Wonder Winter - Maroon 5.

Rực rỡ mùa hội 20

Chào tuổi 20, Vinpearl kiến tạo chuỗi sự kiện du lịch giải trí đẳng cấp quy mô lớn, mãn nhãn "Wake Up Festival 2023", tiếp tục mang đến những trải nghiệm bất tận niềm vui tại tất cả các cơ sở trên hệ thống. Xuyên suốt mỗi khoảnh khắc trong 30 ngày đêm từ 9.12 - 7.01.2024, du khách thỏa sức khám phá liên hoàn hội hè bùng nổ, náo nhiệt không ngừng nghỉ với những lễ hội chủ đề đặc sắc, ẩm thực tinh hoa, nghỉ dưỡng sang trọng cùng hàng trăm hoạt động trình diễn sôi động, đầy sắc màu.

Tâm điểm nổi bật của "Wake Up Festival" là chuỗi "lễ hội của lễ hội" xuyên ngày đêm tại Phú Quốc United Center. Siêu nhạc hội 8Wonder Winter với màn trình diễn hơn 75 phút từ "nhóm nhạc pop rock huyền thoại mọi thời đại Maroon 5 và 6 gương mặt cá tính của nhạc Việt, loạt trải nghiệm đỉnh cao… hứa hẹn mang đến "kỳ quan cảm xúc không giới hạn" cho hàng chục nghìn du khách. Ngay sau đó là Đại nhạc hội Countdown đón chào năm mới 2024 "Wake Up New Year", diễn ra ngày 31.12 tại Sân khấu Hồ Tình yêu, Grand World. Đặc biệt, mỗi ngày tại Wake Up Festival Phú Quốc United Center đều là hội hè tưng bừng với hàng trăm show diễn, hoạt động vui chơi, giải trí xuyên ngày đêm của các lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực và hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới, lễ hội diễu hành Wake up Santa, độc đáo "Lễ hội Xanh" với chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường như: Giải chạy Marathon vì môi trường, lễ hội Giáng sinh Eco Wonders, hoạt động trồng cây, sáng tạo mô hình động vật khổng lồ từ đồ tái chế…

Vinpearl Nha Trang sẽ tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn, bắt đầu bằng buổi lễ thắp sáng cây thông Noel thần kỳ và Hội chợ Giáng Sinh Marche de Noel, mang đến một chút hương vị Pháp nhiệt đới. Lễ diễu hành Santa Parade cùng tiệc Giáng sinh và tiệc New Year Countdown 2024 với âm nhạc sôi động và pháo hoa tầm cao cũng là những điểm nhấn đặc sắc. Du khách có thể thư giãn với những hoạt động trên bãi biển riêng tư xinh đẹp và tham gia vào nhiều môn thể thao dưới nước, bao gồm lặn biển, hoặc khám phá công viên giải trí và công viên nước VinWonders.

Vinpearl Nam Hội An mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho những du khách thích kết hợp giữa thư giãn, giải trí và khám phá vẻ đẹp nguyên bản của văn hóa Việt Nam. Kỳ nghỉ Giáng Sinh không thể thú vị hơn tại các biệt thự nhiệt đới nơi du khách có thể chào đón buổi sáng tuyệt đẹp tại bãi biển Bình Minh đầy quyến rũ, thư giãn trong bể bơi vô cực với tầm nhìn hướng biển hoặc tham gia vào các lễ hội Giáng Sinh và Năm Mới mang phong cách hiện đại và thanh lịch. Một điểm đặc biệt của khu resort này là công viên giải trí VinWonders Nam Hội An, mang đến trải nghiệm toàn diện về văn hóa Việt Nam chân thực với các trò chơi dân gian truyền thống và các làng nghề thủ công đặc sắc.

Dành cho những du khách yêu thích sự tráng lệ và vẻ đẹp tuyệt vời của Vinpearl Resort & Spa Hạ Long mang đến một kỳ nghỉ cuối năm đáng nhớ. Lấy cảm hứng từ Nhà hát Opera Rennes, Pháp, khu resort giống như một lâu đài ven biển với tất cả các phòng đều có tầm nhìn toàn cảnh ra biển. Tại đây, khách hàng có thể thưởng thức bữa tiệc Giáng Sinh với đa dạng các món ăn quốc tế và đặc sản địa phương, kèm theo màn pháo hoa tuyệt đẹp chiếu sáng Vịnh Hạ Long, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Với nội lực mạnh mẽ của hệ thống du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí quy mô hàng đầu khu vực, Vinpearl luôn tiên phong nâng tầm cho nền du lịch quốc gia và bền bỉ trong hành trình kiến tạo điểm đến mới của thế giới, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí phong phú, hấp dẫn cho du khách năm châu.