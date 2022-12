Những kỷ lục thế giới về rượu vang

Ngày 13.11.2017, nhà khảo cổ Patrick McGovern và các đồng nghiệp đã công bố bằng chứng hóa học về rượu vang có niên đại 6000 – 5800 năm trước Công nguyên (thời kỳ đồ đá mới).

Họ đã tìm thấy bằng chứng từ đồ gốm cổ khai quật tại các địa điểm khảo cổ Gadachrili Gora và Shulaveris Gora, cách Tbilisi khoảng 50 km về phía nam ở Georgia. Dư lượng được xác định là rượu vang vì chúng có chứa axit tartaric, loại axit chỉ xuất hiện với số lượng lớn trong giống nho Á-Âu (Vitis vinifera) ở Trung Đông. Việc phát hiện các axit hữu cơ khác (malic, citric và succinic) trong nho Á - Âu cũng đã cung cấp bằng chứng xác nhận.

Chai rượu vang trắng đắt tiền nhất thế giới là chai Chateau d'Yquem (1811), do Công ty rượu vang cổ, London (nước Anh) bán với giá 75.000 bảng Anh (117.000 USD) vào ngày 18.1.2011. Christian Vanneque chủ quán SIP Wine Bar ở Bali (Indonesia) đã mua chai rượu này. Chai được kiểm tra vào ngày 29.1.2007 tại Chateau d'Yquem, Sauternes, Pháp với sự có mặt của Stephen Williams (Giám đốc điều hành của The Antique Wine Company), John Salvi (Master of Wine) và Sandrine Garbay (Maitre de Chais).

Còn giá kỷ lục cho một ly rượu vang là 1.382,80 USD, cho ly Beaujolais Nouveau 1993 đầu tiên bán ra ở Maison Jaffelin, Beaune, một vùng rượu vang Burgundy của nước Pháp.

Hũ rượu ngâm lớn nhất là 2.034,78 lít, do hai người Ý Alessandro De Dea và Fabrizio Vigilante thực hiện ở Falcade, Belluno, nước Ý vào ngày 28.2.2016. Ngoài rượu vang đỏ, đường, trong hũ rượu này còn có vỏ chanh, đinh hương và quế.

Những chai rượu vang nhỏ nhất thế giới thổi bằng tay do Steve Klein của Klein's Designs, Encino, California (Mỹ) sản xuất. Mỗi chai cao 3,4 cm, được đóng nút, niêm phong và dán nhãn để cho biết rằng chúng chứa 0,75 ml rượu vang hảo hạng.

Nơi bán nhiều loại rượu vang nhất là nhà hàng Chiggeri ở thành phố Luxembourg. Trong vòng 6 tháng, tổng cộng các loại rượu vang trong thực đơn của nhà hàng là 1.746 loại, tính vào ngày 31.12.2008. Điều này có nghĩa là nhà hàng đã bán hầu hết các loại rượu vang hiện có trên thị trường.





Sự kiện thử rượu vang lớn nhất thế giới được tổ chức vào ngày 15.9.2006 có 5.095 người tham gia tại Plaza de Toros ở Aranda de Duero, Tây Ban Nha. Còn số người mở nút chai rượu vang cùng lúc nhiều nhất là 1.054 người, do Gruppo La Scucunada ở Poschiavo (Thụy Sĩ) tổ chức vào ngày 4.7.2015.

Chuyên gia mở chai rượu vang bằng nút vặn “tay cầm chữ T” không ai khác hơn là Alain Dorotte, người Pháp. Anh đã mở 13 chai rượu bằng nút vặn (không dùng đòn bẩy) trong vòng một phút trên trường quay L'Émission des Records, Paris, nước Pháp vào ngày 18.4.2001.

Xét về kỷ lục xiếc thì Sun Chao Yang (Trung Quốc) là người thành công nhất với tiết mục cân bằng nhiều ly rượu nhất trên cằm. Anh đã giữ thăng bằng tổng cộng 142 ly rượu. Kỷ lục này được thực hiện tại trường quay La Notte dei Record, ở Rome (Ý) vào ngày 11.11.2018, đánh bại kỷ lục 133 ly mà Sun Chao Yang đã thiết lập trước đó vào năm 2012.

Về sách nói về rượu vang có Tom Stevenson (người Anh) đã 4 lần giành được giải thưởng Người viết về rượu vang xuất sắc nhất tại Giải thưởng Sách dạy nấu ăn uy tín dành cho người sành ăn thế giới kể từ khi giải thưởng được tổ chức vào năm 1995. Stevenson nổi tiếng với quyển Champagne Encyclopaedia (Bách khoa toàn thư về rượu sâm banh) và Wine Report (Báo cáo về rượu) hằng năm của ông. Edouard Cointreau, người sáng lập Giải thưởng Sách dạy nấu ăn Gourmand cho biết: “Đây có lẽ là quyển sách hướng dẫn về rượu thú vị nhất trên thế giới dành cho các chuyên gia”.