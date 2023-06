Những kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở ASIAD 19

Đấu trường khốc liệt

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết quá trình chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 19 đã tiến hành liên thông từ SEA Games 31 tại VN (năm 2022) đến SEA Games 32 và bây giờ là giai đoạn rà soát, chuẩn bị tiếp theo. "Đại hội thể thao châu Á - ASIAD là đấu trường cạnh tranh khốc liệt, khác hẳn với SEA Games. Vì thế dù chúng ta có nhiều HCV ở SEA Games 32 nhưng dự báo gặp rất nhiều khó khăn và thách thức ở ASIAD 19", ông Trần Đức Phấn chia sẻ.

Đúng như những gì lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn của Tổng cục TDTT dự báo, khi so thông số thành tích mà các VĐV VN đoạt HCV SEA Games 32 vừa qua tại Campuchia với thông số thành tích của HCV kỳ ASIAD gần nhất là 2018 tại Indonesia, thì chúng ta thậm chí khó có nổi 1 - 2 HCV. Đơn cử như ở môn điền kinh, VN đoạt 12 HCV SEA Games 32, từng đoạt 2 HCV ASIAD 2018 (Bùi Thị Thu Thảo, nhảy xa; Quách Thị Lan, 400 m rào), nhưng thông số thành tích của Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền vẫn nằm ở ngoài tốp 3 của ASIAD 2018. Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo tạo "cơn mưa vàng" ở môn bơi tại SEA Games 32 nhưng thành tích vẫn kém so với ASIAD 5 năm về trước, khi mà Huy Hoàng đoạt HCB 1.500 m tự do, HCĐ 800 m tự do. Môn cử tạ VN có 2 đương kim á quân ASIAD là Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh nhưng lực lượng hiện tại vẫn khó cạnh tranh với các đối thủ của Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Indonesia…

Dương Thúy Vi được kỳ vọng đoạt HCV wushu ở ASIAD 19 Ngọc Dương

Hy vọng vào cờ và các môn võ

Ở ASIAD 19, thể thao VN được kỳ vọng đoạt huy chương từ các môn võ như wushu, taekwondo, karate, boxing, kurash. Trong đó wushu được kỳ vọng nhất khi có sự góp mặt của nhà vô địch ASIAD 2014 Dương Thúy Vi, cũng là đương kim vô địch SEA Games. Ở ASIAD 2018, các môn võ mang về cho đoàn thể thao VN 2 tấm HCV đều đến từ môn pencak silat do công Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam, nhưng môn thể thao này không được đưa vào tranh tài ở ASIAD lần này. Ngoài Dương Thúy Vi ở wushu thì hy vọng vàng của thể thao VN ở Hàng Châu còn có nhà vô địch karate châu Á Hoàng Thị Mỹ Tâm, nhà vô địch taekwondo châu Á Trương Thị Kim Tuyền…

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi giành HCV trong ngày sinh nhật: 'Đây là dấu mốc đặc biệt'

Dương Thúy Vi

Nữ võ sĩ karate Hoàng Thị Mỹ Tâm

Kì thủ Lê Quang Liêm

Việc chủ nhà Trung Quốc đưa cờ vua, cờ tướng vào tranh tài ở ASIAD 19 cũng mở ra cơ hội cạnh tranh cho các kỳ thủ VN. Ở môn cờ tướng, các kỳ thủ như Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang (nam), Nguyễn Hoàng Yến (nữ) chỉ ngán ngại đối thủ đáng gờm nhất là chủ nhà Trung Quốc. Sau SEA Games 32, đội tuyển cờ tướng VN "thay máu" ở BHL, cũng như bổ sung các gương mặt tốt nhất, hứa hẹn tạo nên dấu ấn đặc biệt ở ASIAD 19.

Ở môn cờ vua, VN có các kỳ thủ trong tốp đầu châu lục như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh (nam); Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng (nữ) nên sẵn sàng tranh chấp huy chương, thậm chí HCV, nếu các kỳ thủ có được phong độ cao.