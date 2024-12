Những lần UNIQLO biến hoàng hôn Hồ Tây, cà phê, ghế nhựa thành họa tiết áo thun

Mặc UTme! là thấy thêm yêu văn hóa, con người và cảnh sắc Việt Nam!

5 năm, 20 nghệ sĩ, 20 bộ sưu tập áo thun UTme! - Đó là những con số ấn tượng về hành trình UNIQLO chinh phục khách hàng thông qua các dự án tôn vinh văn hóa Việt Nam. Từ câu chuyện cổ tích, món đồ chơi dân gian đến ổ bánh mì quen thuộc, mỗi chiếc áo và họa tiết là một lát cắt sống động về con người và nhịp sống nơi đây. Để mỗi lần vô tình bắt gặp ai đó mặc chiếc áo này trên đường, ta lại thêm tự hào vì những vẻ đẹp bình dị mà thân thương.

Nhìn lại BST UTme! đầu tiên vào năm 2020 dành riêng cho cửa hàng UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch, UNIQLO đã kết hợp với họa sĩ Vũ Tuấn Anh để tái hiện những mảng màu đối lập của Hà Nội trên những chiếc áo thun.

20 hình ảnh đậm chất Hà Nội như gánh hàng rong, hay những di sản văn hóa tinh thần như hát chầu văn… được đưa vào BST UTme! đầu tiên của UNIQLO tại Việt Nam

Một Sài Gòn thân thương cũng hiện lên trong những chiếc áo thun ra mắt nhân dịp khai trương cửa hàng UNIQLO Saigon Centre năm 2022, kết hợp cùng các nghệ sĩ minh họa Lys Bui và OHQUAO.

Dưới lăng kính của các nghệ sĩ, Sài Gòn hiện lên với Cà Phê Phin, Xe Cub, Túi Cói, hay những địa điểm quen thuộc với nhiều thế hệ như Thảo Cầm Viên, chợ Bến Thành,…

Năm 2023, UNIQLO tiếp tục đưa những câu chuyện "ngõ nhỏ phố quen" vào BST áo thun của mình. Lần này, UNIQLO truyền tải những điểm chạm thú vị giữa hai nền văn hóa trong BST UTme! Gắn Kết Việt Nhật, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Những món ăn Nhật Bản như sushi, cơm nắm… được đặt trên ghế nhựa xanh - đỏ quen thuộc. Hay sự kết hợp giữa món cao lầu Hội An và Ise Udon khiến nhiều bạn trẻ bất ngờ: Hóa ra Ise Udon chính là tiền thân của cao lầu!

Nhân dịp Tuần Lễ Cảm Ơn năm 2024, UNIQLO mang đến BST UTme! Tôn vinh Văn hóa Việt với 8 họa tiết mới, lấy cảm hứng từ nhịp sống, địa danh và món ăn nổi tiếng của Việt Nam.

Nếu họa sĩ minh họa - Giám đốc sáng tạo Clementine Brault chọn các tông màu nổi bật để tái hiện tinh thần riêng của Hà Nội - bồi hồi, cổ điển, và Sài Gòn - ấm áp, sôi nổi; thì họa sĩ trẻ Đặng Thái Tuấn khoác màu sắc hiện đại lên những nét văn hóa Việt Nam bình dị như ghế nhựa, phở bò, trà đá…

Mới đây nhất, trong BST UTme! Dân Gian Ký Sự kết hợp với họa sĩ trẻ Chung Phạm nhân dịp kỷ niệm 5 năm UNIQLO có mặt tại Việt Nam, những hình tượng quen thuộc như Thánh Gióng, tò he, hay tiếng "reeng reeng" của xích lô đã được đặc tả đầy thi vị. Không chỉ làm sống động những ký ức thân thuộc của bao thế hệ người Việt, BST còn thể hiện tinh thần tôn vinh văn hóa rất chân thành của một thương hiệu mang tầm vóc quốc tế.

Nỗ lực tái hiện nét đẹp Việt Nam của UNIQLO không chỉ dừng lại ở những BST UTme!. Với 2 BST UT MICKEY GO VIETNAM "trình làng " năm 2023 và UT Mickey Mouse in Vietnam ra mắt năm nay, UNIQLO đã hợp tác cùng The Walt Disney để "đưa" chú chuột nổi tiếng thế giới Mickey Mouse trải nghiệm những trang phục và món ăn truyền thống của người Việt. Nhiều bạn trẻ Việt Nam hào hứng mua đủ các mẫu áo, chia sẻ rằng họ sẽ tặng chiếc áo này cho những người bạn nước ngoài - như một cách giới thiệu về văn hóa Việt Nam.

Tại khu vực trưng bày BST này, rất đông khách nước ngoài đã dừng bước và dành lời tán thưởng cho những thiết kế cảm hứng bản địa

"Chất liệu Việt" trong không gian cửa hàng của thương hiệu Nhật Bản

Tại 3 cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi, Landmark 81, và Vincom Phạm Ngọc Thạch, hình ảnh cây tre thân thuộc được tái hiện độc đáo qua bàn tay của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Hơn cả một góc trưng bày, đây chính là cách UNIQLO tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và sự kết nối sâu sắc giữa con người và thiên nhiên - một trong những giá trị cốt lõi mà thương hiệu theo đuổi.

Vẫn là sự kết nối ấy, nhưng Helly Tống lại có cách kể chuyện của riêng mình tại Góc Yên trong cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi: một nơi chốn để khách hàng cảm nhận sự thư thái khi gần gũi với thiên nhiên. Nhân cột mốc 5 năm, không gian này đã khoác lên mình một diện mạo mới, với tâm điểm là Đảo Tròn - một ốc đảo được bao quanh bởi màu xanh của cây cối, thể hiện cam kết của UNIQLO với vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, với góc trưng bày giàu văn hóa dân gian tại cửa hàng UNIQLO Hoàn Kiếm, UNIQLO tiếp tục khơi dậy tình yêu với di sản Việt Nam trong lòng nhiều bạn trẻ và gia đình, biến mỗi lần ghé thăm trở thành một hành trình kết nối đầy thú vị.