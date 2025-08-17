Những linh kiện PC đã qua sử dụng cần tránh mua

Tuy nhiên, chi phí cho một dàn PC có thể nhanh chóng tăng cao, với mức giá cho một bộ máy giá rẻ dao động từ hơn 10 đến 20 triệu đồng, chưa tính màn hình và các thiết bị ngoại vi. Một giải pháp tiết kiệm là mua linh kiện đã qua sử dụng, nhưng điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều linh kiện PC cũ người dùng nên tránh xa dù trông rất mới ẢNH: K. VĂN

Khi mua linh kiện cũ, người tiêu dùng cần thận trọng để tránh bị lừa đảo hoặc nhận phải sản phẩm không hoạt động như quảng cáo. Để đảm bảo chất lượng, hãy tìm hiểu kỹ, đặt nhiều câu hỏi cho người bán và thử nghiệm linh kiện nếu có thể. Nếu không thể kiểm tra, tốt nhất là nên tránh xa một số linh kiện mà không thể đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài.

Các linh kiện PC đã qua sử dụng nên tránh xa hoặc có thể mua

Bộ nguồn (PSU): Đây là linh kiện quan trọng nhất trong hệ thống PC. Ngay cả khi PSU có thể trông còn mới, nhưng chỉ có cách lắp đặt vào hệ thống mới biết được hiệu suất thực sự. Một PSU kém chất lượng có thể gây hỏng hóc cho toàn bộ PC hoặc thậm chí gây cháy nổ.

Card đồ họa (GPU): Giá của GPU hiện nay rất cao, với những mẫu như RTX 5050 của Nvidia có giá khoảng 8,49 triệu đồng. Mặc dù người dùng có thể tìm thấy GPU đã qua sử dụng với giá rẻ nhưng họ có thể gặp rủi ro khi nhận phải card đã được sử dụng để đào tiền điện tử, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất. Tốt nhất là nên đầu tư vào một GPU mới để đảm bảo chất lượng và có chế độ bảo hành.

CPU: Linh kiện này rất dễ bị hư hỏng. Việc mua CPU mới với hộp nguyên vẹn sẽ giúp người dùng tránh phải những rủi ro như chân CPU bị cong hay hỏng do tĩnh điện. Ngoài ra, nhiều CPU mới còn đi kèm với các trò chơi hấp dẫn mang lại giá trị gia tăng cho game thủ.

Ngược lại, có một số linh kiện PC mà người dùng có thể mua mặt hàng đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí như danh sách dưới đây.

Có những linh kiện PC đã qua sử dụng vẫn có thể khai thác để tiết kiệm chi tiêu ẢNH: K. VĂN

Tản nhiệt khí: Đây là linh kiện không có thiết bị điện tử nên người dùng có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng bên ngoài. Hãy đảm bảo không có hư hỏng nào như vết lõm hay cánh tản nhiệt bị cong.

Vỏ máy tính: Nếu muốn một vỏ máy cao cấp hoặc độc đáo, việc mua linh kiện đã qua sử dụng là một lựa chọn tuyệt vời. Người dùng có thể tìm thấy những mẫu đã ngừng sản xuất giúp dàn máy trở nên nổi bật hơn.

Bộ nhớ (RAM): RAM là linh kiện cần thiết cho việc chơi game và sử dụng phần mềm sáng tạo. Mua RAM đã qua sử dụng có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí, miễn là chọn đúng loại cho hệ thống của mình.

Tóm lại, tự ráp PC mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng cần phải cẩn trọng trong việc lựa chọn linh kiện, đặc biệt là khi mua hàng đã qua sử dụng. Hãy luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định thông minh để tránh những rủi ro không đáng có.