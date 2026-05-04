Những loại file không nên lưu trữ đám mây

Trong kỷ nguyên số, chúng ta có thói quen đưa mọi thứ lên các dịch vụ đám mây như Google Drive, iCloud hay OneDrive để có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật cảnh báo bộ nhớ cục bộ (ổ cứng rời, máy tính cá nhân) vẫn là nơi duy nhất an toàn cho những thông tin quan trọng. Đám mây dù bảo mật đến đâu vẫn tồn tại rủi ro rò rỉ dữ liệu và khi đó, mọi thông tin nhạy cảm của bạn sẽ nằm gọn trong tay kẻ xấu.

Có những loại dữ liệu không nên lưu trữ trên đám mây ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những loại dữ liệu nào không nên cất giữ trên đám mây?

Đứng đầu danh sách đen là các loại giấy tờ tùy thân. Việc lưu ảnh chụp hộ chiếu, bằng lái xe hay căn cước công dân lên đám mây để tiện đặt vé máy bay là một sai lầm phổ biến. Chỉ với một tài liệu này, tội phạm có thể dễ dàng thực hiện hành vi đánh cắp danh tính, mở tài khoản ngân hàng ảo hoặc vay tiền dưới tên bạn, gây ra những hệ lụy pháp lý khủng khiếp.

Tiếp theo là hồ sơ tài chính và hồ sơ y tế. Sao kê ngân hàng, tờ khai thuế hay kết quả khám bệnh chứa đựng những thông tin riêng tư về tài sản và tình trạng sức khỏe. Nếu bị lộ, bạn không chỉ đối mặt với nguy cơ mất tiền mà còn có thể bị tống tiền hoặc bị mạo danh để mua thuốc kê đơn trái phép.

Cuối cùng, các tài liệu pháp lý như di chúc, giấy ủy quyền hay giấy tờ nhà đất là những thứ tuyệt đối không nên xuất hiện trên mạng để tránh bị làm giả hoặc chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ bản thân trước những rủi ro không đáng có, các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng quy tắc phân chia dữ liệu lưu trữ theo loại:

Lưu trữ đám mây : Chỉ dùng cho ảnh kỷ niệm, video gia đình hoặc các tệp công việc không mang tính bảo mật cao.

: Chỉ dùng cho ảnh kỷ niệm, video gia đình hoặc các tệp công việc không mang tính bảo mật cao. Lưu trữ cục bộ : Sử dụng ổ cứng rời có mã hóa hoặc hệ thống lưu trữ mạng (NAS) riêng cho các giấy tờ quan trọng.

: Sử dụng ổ cứng rời có mã hóa hoặc hệ thống lưu trữ mạng (NAS) riêng cho các giấy tờ quan trọng. Phương pháp truyền thống: Đừng coi thường các bìa hồ sơ và két sắt. Với những tài liệu pháp lý quan trọng nhất, bản cứng vẫn bảo đảm sự an toàn.

Bảo mật không phải là sự tiện lợi, đó là sự cẩn trọng. Hãy rà soát lại kho lưu trữ đám mây của bạn ngay hôm nay trước khi quá muộn.