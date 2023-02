Những loài hoa lan mang tên người nổi tiếng thế giới ở Singapore

Một loài hoa lan được đặt theo tên của thủ tướng lập quốc và phu nhân của Singapore, trước hết là Aranda Lee Kuan Yew và Vanda Kwa Geok Choo (Vanda Amelita Ramos × Vanda Harvest Time), được chọn vì phù hợp về màu sắc, hình thức và tầm vóc.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bên cạnh loài lan Papilionanda Kamala Harris trong buổi lễ đặt tên cho loài lan tại Istana, Singapore vào ngày 23.8.2021 AFP/Evelyn Hockstein/Pool

Vào tháng 8.2021, trong chuyến thăm Singapore, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được Thủ tướng Lý Hiển Long đón đến khách sạn Istana. Như một món quà chào mừng, bà được tặng một bình hoa phong lan màu hồng tía đặt theo tên của bà, đó là Papilionanda Kamala Harris (Vanda Kulwadee × Papilionanthe hookeriana).

Còn Papilionanda Pham Le Tran Chinh là loài hoa lan được đặt theo tên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cũng có loài hoa của riêng mình: Papilionanda Xi Jinping-Peng Liyuan (Vanda Kulwadee Fragrance × Papilionanthe Miss Joaquim).

Kế tiếp là giới hoàng gia, khi đến Singapore, Hoàng tử Anh William và Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge đã được tặng loài lan đặt theo tên của họ, đó là Vanda William Catherine (Vanda First and Last × Vanda Motes Toledo Blue). Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, Thái tử Nhật Bản Naruhito và nhiều nhân vật khác cũng có loài lan mang tên của họ.

Giấy chứng nhận và cách chăm sóc loài lan mới đã được đặt tên

Sau khi đặt tên cho một loài lan, giới hữu trách sẽ đăng ký loài lan đó với Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia ở London, cơ quan đăng ký quốc tế cho các giống lan lai. Những khách VIP sẽ được trao giấy khai sinh chính thức của cây lan - với các chi tiết như bố mẹ của cây lai, ngoại hình, ngày thụ phấn và ra hoa - và trong một số trường hợp, họ cũng được giữ lại cây lan đó.

Nếu các khách VIP muốn trồng loài lan mang tên họ trên chính quê hương của mình, Vườn bách thảo Singapore sẽ cung cấp cho họ cây lan cắt cành có hoa, kèm theo hướng dẫn cách chăm sóc lan. Vườn bách thảo Singapore cũng đảm bảo rằng mọi tài liệu nhập khẩu thực vật do quốc gia sở tại của VIP yêu cầu đều đầy đủ và ở tình trạng tốt.

Những loài lan mang tên nhân vật nổi tiếng

Trên trang Biblioasia, bà Rebecca Tan cho biết, việc đặt tên hoa lan theo tên người không giới hạn trong giới chức sắc và hoàng gia mà còn mở rộng đến những nhân vật nổi tiếng người Singapore đã mang lại vinh dự cho đất nước.

Hoàng tử William và Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge, tại Vườn lan Quốc gia Singapore vào ngày 11.9.2012. Cặp đôi hoàng gia này được tặng một cây lan mang tên của họ, Vanda William Catherine biblioasia.nlb

Năm 2006, ca sĩ địa phương Stefanie Sun trở thành người Singapore nổi tiếng đầu tiên có một loài lan mang tên cô để tôn vinh thành công của cô với tư cách là một nghệ sĩ thu âm. Sun đã chọn giống lai màu trắng tinh, được đặt tên là Dendrobium Stefanie Sun (Dendrobium Memoria Princess Diana × Dendrobium bigibbum var. superbum, đồng danh: Dendrobium phalaenopsis. "Thật là một điều đặc biệt khi có một loài hoa mang tên bạn. Hoa phong lan trắng tinh khiết rất đơn giản và trang nhã", cô nói.

Và để ghi nhận thành tích của Joseph Schooling và Yip Pin Xiu lần lượt tại Thế vận hội Olympic và Paralympic 2016, hai vận động viên này đã được vinh danh bằng những loài lan mang tên của họ: Dendrobium Joseph Schooling (Dendrobium Elizabeth × Dendrobium Strattokai), loài lan có cánh hoa "màu vàng và hơi xoắn, các đài hoa màu vàng lục"; vận động viên còn lại được vinh danh bằng loài Dendrobium Yip Pin Xiu (Dendrobium Kathy Ong Mei Lee × Dendrobium Pink Lips), loài lan có các lá đài "màu trắng với một chút phớt tím, các cánh hoa màu trắng pha chút đỏ tươi".

Nữ hoàng Elizabeth II tham quan Vườn bách thảo Singapore, năm 1972 (trái). Nữ hoàng có một loài phong lan được đặt tên theo tên bà: Dendrobium Elizabeth (phải) biblioasia.nlb

Những người nổi tiếng quốc tế cũng có hoa lan đặt theo tên của họ, chẳng hạn như siêu sao Hồng Kông Thành Long, ca sĩ Elton John và Ricky Martin, giọng nam cao Andrea Bocelli, diễn viên Hàn Quốc Kwon Sang Woo và Bae Yong Jun, và thậm chí cả nhà thiết kế thời trang Michael Kors. Nhà linh trưởng học và nhân chủng học Jane Goodall cũng có một loài phong lan mang tên bà "để ghi nhận những đóng góp phi thường của bà đối với việc bảo tồn thiên nhiên và phúc lợi động vật". (Còn tiếp)