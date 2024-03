Người bệnh tiểu đường nên ăn loại trái cây nào?

Để điều trị bệnh tiểu đường, người bệnh cần kiểm soát lượng đường trong máu. Theo đó, người bệnh có thể thực hiện nhiều cách khác nhau để giúp tăng hiệu quả trong quá trình điều trị, bao gồm theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên, tính lượng carbohydrate tiêu thụ và kiểm tra chỉ số đường huyết (GI) của thực phẩm.



Một số chất dinh dưỡng như chất xơ có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường của cơ thể và giảm nguy cơ tăng đột biến lượng đường có hại. Trái cây thường chứa nhiều đường nhưng cũng chứa chất xơ. Do đó, nhiều loại trái cây có GI thấp, giàu chất dinh dưỡng thiết yếu, người bệnh tiểu đường có thể cân nhắc bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày.

Dưới đây là một số loại trái cây phù hợp cho người bị tiểu đường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

1. Bưởi

Bưởi là loại trái cây có chỉ số GI thấp và là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời.

Bưởi là trái cây có chỉ số GI thấp Shutterstock

Một nửa quả bưởi cũng cung cấp 10,7 g carbohydrate, 43,7 calories, ngoài ra còn có canxi, vitamin B9 và vitamin A. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi vì nó có thể tương tác với một số loại thuốc có trong toa thuốc điều trị của người bệnh.

2. Quả anh đào (cherry)

Quả anh đào chứa kali và chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

3. Lê

Lê vị ngọt đậm đà, tinh tế. Vỏ của loại quả này có nhiều chất xơ và có chỉ số GI thấp.

Một quả lê cỡ vừa cung cấp 27,1 g carbohydrate, 5,25 g chất xơ, 101 calories cùng kali, magiê, phốt pho, vitamin C, K và một số vitamin B.

4. Táo

Táo có chỉ số GI thấp và là nguồn chất xơ tốt. Loại quả này cũng giúp đường ruột khỏe mạnh.

Thông thường, một quả táo cỡ vừa cung cấp 25,1 g carbohydrate, 4,8 g chất xơ, 94,6 calories, kali, vitamin C, một số vitamin B và một loạt chất chống oxy hóa.

5. Cam

Cam chứa nhiều vitamin C và có chỉ số GI thấp. So với nước cam, quả cam ít có khả năng làm tăng lượng đường trong máu hơn và nó có thể giúp cơ thể no lâu hơn.

Cam chứa nhiều vitamin C và có chỉ số GI thấp Shutterstock

Theo đó, một quả cam nặng 154 g cung cấp 18,2 g carbohydrate, 3,4 g chất xơ, 77 calories, 87 mg vitamin C, canxi, mangan, phốt pho, kali, vitamin A và một số chất chống oxy hóa.

6. Nho

Nho có chỉ số GI thấp, chứa nhiều chất chống oxy hóa như proanthocyanidin, anthocyanin, flavonol, axit phenolic. Những chất này có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm, có lợi cho vi khuẩn đường ruột và giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Trong 75 g nho chứa 13,6 g carbohydrate, 0,7 g chất xơ, 51,8 calories, canxi, kali, magiê.

Trong khi đó, nho khô có chỉ số GI trung bình. Một hộp nho khô nhỏ nặng 43 g cung cấp 34,1 g carbohydrate, 1,9 g chất xơ, 129 calories, 1,42 g protein, chất xơ 1,9 g, canxi, sắt, kali, phốt pho và magiê.

Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều nho khô vì chúng có lượng carbohydrate và năng lượng cao, theo Healthline.