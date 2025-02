Những lời nguyện cầu bình an trên cánh hoa đăng ở chùa Diệu Pháp

Hơn 500 Phật tử đã có mặt tại chùa Diệu Pháp để tham dự lễ thả hoa đăng "Nguyện quốc thái dân an" trên sông Sài Gòn. Dù buổi lễ diễn ra vào lúc 19 giờ, nhưng từ chiều, hàng trăm Phật tử và người dân đã đến chùa để tụng kinh, cầu nguyện. Nhằm đảm bảo không khí trang nghiêm, chùa Diệu Pháp giới hạn số lượng người tham gia, yêu cầu Phật tử và người dân đăng ký trước khi tham dự.

Để đảm bảo cho chương trình được diễn ra trang nghiêm, chùa Diệu Pháp giới hạn số lượng người tham gia. Phật tử, người dân tham dự lễ phải đăng ký trước, nhận thư mời của ban tổ chức và xác nhận thông tin khi vào cổng.

Chị Võ Thị Ngọc Minh (Q.7, TP.HCM) chia sẻ: "Mỗi dịp thả hoa đăng thì điều đầu tiên tôi mong cầu là quốc thái dân an, sau đó đến bình an, sức khỏe cho ba mẹ. Đó là điều tôi quan tâm nhất. Tôi cũng mong bản thân mình luôn phát triển tích cực".

Những đóa hoa đăng được thả để cầu quốc thái dân an Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tại buổi lễ, các Phật tử và người dân sẽ tập trung tại chánh điện để làm lễ và đọc các bài kinh cầu an. Sau đó, sẽ di chuyển theo hàng tới khu vực thả hoa đăng ngay cạnh chùa.

Để đảm bảo an toàn, Phật tử không trực tiếp thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn. Thay vào đó, chùa có các tình nguyện viên đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu, mang áo phao bảo hộ để hỗ trợ những người dân thả hoa đăng. Ngoài ra, Phòng CSGT, Công an TP.HCM cũng điều cán bộ chiến sĩ cùng ca nô đến đảm bảo an toàn cho buổi lễ.

Đặc biệt, sau buổi lễ, chùa Diệu Pháp cũng bố trí ghe đi thu gom số hoa đăng được thả để tránh gây ô nhiễm cho môi trường.