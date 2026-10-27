Những lợi thế khi chọn học ngôn ngữ Anh theo phương thức đào tạo từ xa

Chương trình Ngôn ngữ Anh với phương thức đào tạo từ xa trực tuyến 100% giúp người học chủ động trong thời gian và không gian học tập

Lộ trình linh hoạt, học tập trên nền tảng số

Với người đã đi làm, việc học thêm để đáp ứng yêu cầu công việc hoặc chuẩn bị cho những vị trí cao hơn thường gặp trở ngại về thời gian và khoảng cách địa lý. Hình thức đào tạo từ xa giúp người học chủ động sắp xếp lịch học, duy trì công việc hiện tại và từng bước bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết.

"Từng đạt mốc 550 TOEIC khi ra trường nhưng khi bước vào thực tế, tôi thực sự áp lực khi đối mặt với các văn bản tiếng Anh chuyên sâu và sự cạnh tranh từ các đồng nghiệp trẻ. Tôi chọn quay lại TDTU học ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức đào tạo từ xa để vừa nâng tầm bản thân, nhận sự hướng dẫn từ các giảng viên chuyên môn cao, vừa học hỏi từ những bạn học giỏi mà không làm gián đoạn công việc hiện tại", anh Trần Nguyễn Anh Duy, tân sinh viên Ngôn ngữ Anh TDTU, chia sẻ.

Chương trình được triển khai theo hình thức học tập trực tuyến 100%, hệ thống học tập trực tuyến giúp học viên tiếp cận bài giảng và học liệu số, đồng thời chủ động trao đổi với giảng viên trên nền tảng trực tuyến khi cần. Cách tổ chức này tạo điều kiện để người học duy trì việc học bên cạnh công việc và trách nhiệm cá nhân, rèn luyện tính chủ động, kỷ luật và khả năng quản lý thời gian.

Người học luôn được giảng viên đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập từ xa

Đối với người đã có bằng trung cấp, cao đẳng hoặc đại học được xem xét công nhận kết quả học tập, chuyển đổi các tín chỉ tương đương theo quy định, do đó, tối ưu được thời gian, chi phí học tập, thời gian đào tạo được rút ngắn, chỉ từ 2.5 năm đến 4 năm để hoàn thành toàn bộ lộ trình học tập.

Đã tốt nghiệp cử nhân ngành Tin học, chị Kim Tuyền chia sẻ việc được xét công nhận kết quả học tập giúp chị dự kiến rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình xuống còn khoảng 2,5 năm. Bên cạnh đó, chị cũng đánh giá cao quy trình đào tạo rõ ràng cùng hệ thống trực tuyến thuận tiện, giúp người học dễ dàng tiếp cận học liệu và chủ động theo dõi tiến độ học tập.

Studio tại TDTU được đầu tư trang thiết bị hiện đại để thực hiện ghi hình các bài giảng trực tuyến

Bên cạnh phương thức học linh hoạt, chương trình trang bị kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, văn học Anh - Mỹ và các kỹ năng thực hành tiếng Anh, tiếng Anh văn phòng, dịch, nói trước công chúng. Nền tảng này có thể hỗ trợ người học sử dụng ngoại ngữ trong công việc, mở rộng lựa chọn nghề nghiệp hoặc chuẩn bị cho kế hoạch học tập ở trình độ cao hơn, tùy theo năng lực và yêu cầu của từng vị trí.

Xét tuyển trực tuyến, thủ tục thuận tiện

Năm 2026, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành T7220201) theo phương thức đào tạo từ xa với 2 đợt nhập học. Chương trình dành cho người đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng hoặc đại học ngành khác. Học viên được xét chuyển đổi tín chỉ theo hồ sơ cá nhân để tối ưu hóa lộ trình học tập. Thời hạn đăng ký xét tuyển đợt 2 kéo dài đến hết ngày 30/10/2026 tại website: https://xettuyendttx.tdtu.edu.vn.

TDTU nhận hồ sơ tuyển sinh đợt 2 được tiếp nhận đến hết ngày 30.10.2026

Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin xettuyendttx.tdtu.edu.vn; lệ phí xét tuyển là 300.000 đồng/hồ sơ, thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn của hệ thống.

Thông tin chi tiết được đăng tải tại website dttx.tdtu.edu.vn. Thí sinh có thể liên hệ Phòng đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM, qua điện thoại/Zalo 0938 808 810 hoặc email dttx@tdtu.edu.vn để được tư vấn.