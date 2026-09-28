Những lỗi thường gặp khi tìm việc làm online và cách hạn chế

Ứng tuyển quá nhiều vị trí cùng lúc

Nhiều tin tuyển dụng trên nền tảng trực tuyến dễ khiến người tìm việc gửi hồ sơ liên tục mà chưa xem xét kỹ từng vị trí. Cách này có thể làm hồ sơ thiếu trọng tâm và khó thể hiện sự phù hợp.

Khi tìm việc làm online, ứng viên nên lọc tin theo vị trí hoặc ngành nghề cũng là cách thu hẹp lựa chọn ngay từ đầu.

Không kiểm tra kỹ thông tin tuyển dụng

Sau khi thu hẹp danh sách, nội dung từng tin đăng cần được xem xét cẩn thận. Mô tả công việc, yêu cầu, mức lương, hình thức làm việc hay thông tin nhà tuyển dụng đều ảnh hưởng đến quyết định ứng tuyển.

Ứng viên nên đọc đầy đủ tin đăng, kiểm tra các thông tin liên quan sẽ hạn chế tình trạng gửi CV cho những vị trí không đáp ứng nhu cầu.

CV chưa được điều chỉnh theo từng vị trí

Một lỗi khác thường xuất hiện ở bước gửi hồ sơ là sử dụng cùng một CV cho nhiều công việc. Bạn nên điều chỉnh nội dung theo từng tin đăng sẽ tạo điểm nhấn và tránh để thông tin quan trọng bị phân tán.

Khi đã hạn chế những lỗi thường gặp, người tìm việc có thể chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội. CareerLink kết nối người tìm việc với nhà tuyển dụng và cung cấp đa dạng tin tuyển dụng trực tuyến để thuận tiện chọn lọc, ứng tuyển.