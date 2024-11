Những lựa chọn đầu tư để kiếm tiền tiêu tết

Vàng vẫn sáng giá

Sau khi tăng lên mức giá cao kỷ lục, giá vàng hiện nay đã có bước điều chỉnh giảm nhẹ. Hôm qua 1.11, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng, các đơn vị kinh doanh mua vàng miếng với giá 87,5 triệu đồng, bán ra 89,5 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng giảm nửa triệu đồng mỗi lượng, Tập đoàn Doji mua vào 88,1 triệu đồng, bán ra 89,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 88,1 triệu đồng, bán ra 89,3 triệu đồng. Công ty SJC cũng giảm giá mua vàng nhẫn xuống còn 87,4 triệu đồng, bán ra 89 triệu đồng…

Người có tiền nhàn rỗi có thể canh giá vàng giảm để mua vào Ảnh: NGỌC THẮNG

Dù đứng ở mức cao, giá vàng vẫn còn xa đỉnh đã lập là 92 triệu đồng/lượng và đang có nhiều yếu tố hỗ trợ tăng. Vì vậy, nhiều người có tiền nhàn rỗi vẫn coi vàng là điểm đến trong ngắn hạn, ít nhất là cho mục tiêu tiền tiêu tết này.

Cũng dễ hiểu, chỉ tính trong năm nay, những người mua vàng có mức sinh lời lớn khi giá liên tục phá đỉnh. So với đầu năm, vàng miếng SJC tăng 18,5 triệu đồng/lượng, lên 26%; vàng nhẫn có tốc độ tăng sinh lời khủng hơn, lên 26 triệu đồng, tức hơn 41%. Trên thế giới, kim loại quý có tốc độ tăng giá cao nhất từ trước đến nay khi tăng từ 700 - 750 USD/ounce, tương ứng tăng 35%.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, trong các kênh đầu tư hiện nay thì vàng vẫn sáng giá nhất. Mặc dù đã tăng lên mức kỷ lục nhưng giá kim loại quý vẫn được nhiều yếu tố hỗ trợ đi lên trong thời gian tới. Đơn cử nhu cầu tăng lên vào thời điểm Tết Nguyên đán, ngày vía Thần tài… sẽ đẩy giá vàng tăng cao. Đó là chưa kể kim loại quý quốc tế còn được hỗ trợ tăng giá từ chính sách phi USD hóa. Mới đây, các nước thành viên khối BRICS đã đưa ra quan điểm và theo đuổi chính sách phi USD hóa. Để làm được điều này, các ngân hàng trung ương sẽ tăng cường dự trữ vàng để làm mạnh đồng tiền của họ, tạo ra hệ thống tiền tệ mới. Trong khi đó, các nước liên tục công bố giảm lãi suất cũng là một trong những lý do tác động tích cực đến giá vàng.

"Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giảm lãi suất và sắp tới đây có thể sẽ thực hiện giảm thêm nhiều đợt mới. Thêm vào đó, vàng còn được sự hỗ trợ từ bất ổn, xung đột ở khu vực Trung Đông, Nga - Ukraine… Đó là những yếu tố hỗ trợ cho vàng", TS Huân nhận định.

Khảo sát bỏ túi với một số nhà đầu tư cho thấy tâm lý e dè đu đỉnh là có nhưng nhu cầu mua vàng vẫn lấn át. Trở ngại lớn nhất với những người này là mua vàng hiện nay quá khó khăn, cả vàng miếng và vàng nhẫn.

"Tôi vẫn có thói quen mua tích trữ mỗi tháng 1 chỉ làm của để dành. Tất cả số vàng có được đều đã sinh lời. Giờ vàng neo cao nhưng nếu giữ lâu thì tôi tin là bỏ tiền vào vàng vẫn chắc ăn nhất", chị B.N (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ.

Chứng khoán có cơ hội thu lời

Chứng khoán cũng đang nhận được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư vì lình xình khá lâu nhưng đồng thời có yếu tố hỗ trợ. Dữ liệu từ Fiintrade cho thấy dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt hơn 228.000 tỉ đồng, tăng 4% so với quý liền trước cho thấy nhà đầu tư vẫn đổ tiền vào kênh này.

Gửi ngân hàng để hưởng lãi suất ngắn hạn được cho là kênh đầu tư hiệu quả để có tiền tiêu tết Ảnh: NGỌC THẮNG

Đặc biệt từ hôm nay 2.11, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sẽ được mua cổ phiếu ở VN mà không cần có đủ tiền (non pre-funding). Với quy định mới, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chỉ cần một ít tiền hoặc thậm chí không cần tiền mặt vẫn được đặt lệnh và có thể thanh toán sau, trong khi trước kia họ bắt buộc phải ký quỹ đủ 100% mới được đặt lệnh mua chứng khoán. Đây là một trong những nút thắt được tháo gỡ để thị trường chứng khoán VN được xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm sau thay vì vẫn đang là thị trường cận biên - mức "chót bảng" trong xếp hạng. Nhiều quỹ đầu tư nước ngoài, công ty chứng khoán đều đánh giá tích cực về quy định nói trên của VN, và nhận định thời gian tới dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán sẽ gia tăng nếu thị trường được nâng hạng.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn từ nay đến cuối năm thì chứng khoán sẽ biến động ra sao khi thời gian qua vẫn "lình xình" là chính? Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua 1.11, VN-Index tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giảm 0,76% xuống 1.254,89 điểm, còn HNX-Index giảm 0,42% xuống 225,41 điểm. Thanh khoản trên thị trường đạt hơn 16.162 tỉ đồng - thấp hơn giá trị giao dịch bình quân đạt 17.763 tỉ đồng trong tháng 10 vừa qua. Thanh khoản trên thị trường chứng khoán đã sụt giảm từ tháng 9 đến nay và chưa có dấu hiệu khởi sắc, bất chấp kết quả kinh doanh quý 3/2024 của nhiều doanh nghiệp (DN) ở mức cao.

Dù vậy, theo chuyên gia đầu tư Phan Dũng Khánh, xét trong mức tương quan với nhiều kênh đầu tư hiện nay ở VN và tính đến mức thời gian ngắn trong vòng 3 tháng thì chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là việc chọn cổ phiếu nào.

Trong các lĩnh vực đang được đánh giá tích cực hiện nay thì các cổ phiếu ngành công nghệ vượt trội nhất. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn… đã được nhắc đến nhiều và những công ty nhanh chóng tiếp cận được xu hướng này sẽ hưởng lợi. Đó là chưa kể số lượng cổ phiếu ngành này trên sàn chứng khoán còn ít so với nhiều lĩnh vực khác nên mức độ phân hóa không cao mà đa số đều gia tăng thời gian qua. Kế đến là các DN xuất khẩu khi kết quả hoạt động kinh doanh tích cực.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh nhấn mạnh: Kinh tế vĩ mô VN tăng trưởng hàng đầu thế giới, kết quả kinh doanh của nhiều DN tăng cao so với năm trước hay quy định ký quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài được tháo gỡ làm tiền đề quan trọng cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán VN vẫn bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó giá vàng thời gian qua tăng mạnh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và dòng vốn đầu tư. Đồng thời, tiền gửi ở các ngân hàng vẫn đạt mức cao. Trong bối cảnh hiện tại, xác suất cao nhất từ nay đến hết năm 2024, VN-Index vẫn dao động trong biên độ 1.200 - 1.300 điểm khi động lực tăng trưởng chưa nhiều, thanh khoản chưa thể tăng mạnh và dòng vốn đầu tư nước ngoài khó gia tăng trở lại.

"Chỉ khi nào giá vàng quay đầu giảm, dòng vốn từ ngân hàng đưa vào nền kinh tế nhiều hơn thì chứng khoán sẽ tăng mạnh hơn. Do vậy, nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ các cổ phiếu mới có thể gia tăng khả năng có lãi", ông Khánh lưu ý.

An toàn nhất là bỏ tiền vào ngân hàng hưởng lãi

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cũng xếp vàng ở vị trí đầu bảng, bởi theo ông, thị trường chứng khoán khó tăng mạnh từ nay đến cuối năm. Dù vậy, kênh này vẫn khá hấp dẫn vì dễ giao dịch với số tiền ít và cơ hội có lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ có những phương pháp quản trị rủi ro tốt nên xác suất sinh lời trên kênh này có thể lên đến 70%, tỷ lệ rủi ro khoảng 30%. Ông Hiếu cũng bỏ ngỏ những tín hiệu lạc quan với chứng khoán bởi ở thời điểm hiện tại, kết quả kinh doanh của nhiều DN niêm yết sau 9 tháng đã công bố, trong đó có nhiều công ty vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đồng thời, khả năng tăng trưởng của nhiều ngành vẫn tích cực thì thị trường chứng khoán vẫn có nhiều cơ hội đi lên.

"Tuy nhiên, chưa có nhiều yếu tố để chứng khoán VN tăng mạnh khi giá vàng lên cao cũng hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Khả năng vàng thế giới sẽ còn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm, kể cả sau bầu cử tổng thống Mỹ. Bởi nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử thì chính sách tài chính tiền tệ có thể đảo ngược hiện nay và lãi suất tăng cao khiến nhà đầu tư tài chính lo ngại. Quan trọng nhất, nếu ông Donald Trump lại trở thành Tổng thống Mỹ thì có khả năng đánh thuế cao đối với nhiều hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước sang cường quốc này. Khi đó, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải chi trả nhiều hơn để mua hàng hóa, khiến lạm phát nước này tăng cao trở lại. Trường hợp ông Donald Trump thất bại trong đợt tranh cử lần này thì cũng có sự rối loạn ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì vậy, dù ai thắng cử để bước vào Nhà Trắng thì vàng cũng sẽ tiếp tục gia tăng", ông Hiếu nhận định.

Mặt khác, tuy bỏ phiếu cho kim loại quý khi xếp hạng các kênh đầu tư nhưng chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng thừa nhận cản ngại lớn nhất tại VN là mua vàng miếng lúc này vẫn tiếp tục khó khăn và tùy thuộc vào chính sách quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Xác suất mua vàng nhẫn với đỉnh cao hiện nay để có lợi nhuận là không dễ và khả năng thua lỗ do chênh lệch giá mua bán cộng với tỷ lệ quay đầu giảm là có.

"Ở VN hiện nay chỉ có 2 kênh đáng chú ý là chứng khoán và vàng, nhất là xét trong ngắn hạn chỉ trong vòng 3 tháng. Thị trường bất động sản sẽ có nhiều cơ hội nhưng chỉ tính đến dài hạn. Trong thời gian ngắn do thanh khoản còn thấp nên người mua bất động sản sẽ khó bán ra được giá cao để thu lợi nhuận. Đó là chưa kể với đại đa số người dân thì bất động sản cần vốn khá lớn cũng không phù hợp để đủ tiền đầu tư. Còn đối với những người không có kinh nghiệm đầu tư thì tiết kiệm vẫn là lựa chọn hợp lý, vừa an toàn và lãi suất đã tăng mạnh so với quý đầu năm nay. Tôi cho rằng lãi suất tiết kiệm có thể sẽ còn tiếp tục tăng khi nhu cầu vốn cuối năm thông thường đều nhiều hơn, ngân hàng sẽ đẩy mạnh thu hút dòng vốn để cho vay. Vì vậy, người gửi tiền có thể chọn kỳ hạn ngắn để lựa chọn cơ hội khi lãi suất tăng cao hơn", TS Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ.

Đồng tình, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng giá vàng hiện nay đang ở mức khá cao nên người dân nếu có quyết định mua thì cũng phải chờ giá điều chỉnh giảm trở lại. Thông thường thời điểm cuối năm, các đơn vị kinh doanh bán vàng để chốt lời và điều này sẽ làm giá giảm. Đầu tư vào vàng thì có độ rủi ro cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm. Chính vì chênh lệch giá mua và giá bán vàng ở mức cao, từ 1 - 2 triệu đồng mỗi lượng nên những người mua vàng phải cân nhắc thời điểm mua, vì mua xong đã lỗ ngay mức này, tương ứng mức lỗ từ 1 - 2%. Đối với những người không chấp nhận rủi ro, có thể chọn kênh gửi tiết kiệm đang có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây. Đối với các kỳ hạn ngắn như 1 tháng, 2 tháng thì một số nhà băng huy động cũng ở mức khá cao, trên 4%/năm. Trường hợp số tiền gửi tiết kiệm nhiều thì có thể thương lượng thêm lãi suất với ngân hàng. Từ nay đến Tết Nguyên đán còn khoảng 3 tháng nữa nên người có nguồn tiền gửi tiết kiệm có thể lựa chọn gửi kỳ hạn 1, 2 và 3 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tăng Từ ngày 1.11, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tăng lãi suất 0,6% cho khách hàng gửi tiền lần đầu tiên tại ngân hàng; còn đối với khách hàng hiện hữu là 0,2%. Mức cộng lãi suất thêm đối với kỳ hạn 6 tháng, lên mức cao nhất 5,8%/năm. Mới đây, Techcombank tăng nhẹ lãi suất huy động thêm 0,1%/năm ở một số kỳ hạn, lên 3,45%/năm đối với kỳ hạn từ 3 - 5 tháng. Mức lãi suất huy động cao nhất của nhà băng này là 5,1%/năm. Đối với kỳ hạn gửi 1 tháng có lãi suất lên cao nhất hiện nay là 4,1%/năm thuộc về Ngân hàng số Cake By VPBank, OceanBank. Mức lãi suất thấp hơn, khoảng 3,9%/năm thuộc về ngân hàng MSB, OCB, Eximbank… Còn đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động cao nhất hiện nay là 4 - 4,3%/năm thuộc về Eximbank, Bac A Bank, BVBank, NCB, OCB…