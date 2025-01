Những lưu ý khi chọn mua tai nghe

Khi quyết định mua tai nghe mới, một trong những câu hỏi quan trọng nhất là nên chọn tai nghe có dây hay Bluetooth (không dây). Trong thực tế mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng mà người dùng cần cân nhắc trước khi lựa chọn.

Tai nghe có dây nghe âm thanh tốt hơn

Tai nghe có dây thường mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn so với tai nghe Bluetooth. Điều này là do tai nghe có dây nhận tín hiệu trực tiếp từ thiết bị phát, trong khi tai nghe Bluetooth phải sử dụng codec để giải mã dữ liệu âm thanh dẫn đến việc nén tín hiệu và giảm chất lượng. Ví dụ, tai nghe Sennheiser HD 280 Pro có giá chưa đến một nửa so với Sennheiser MOMENTUM 4 nhưng chất lượng âm thanh của mẫu có dây vẫn vượt trội hơn.

Chất lượng âm thanh tai nghe có dây nổi trội hơn loại không dây ẢNH: REUTERS

Không có vấn đề về độ trễ với tai nghe có dây

Một lợi thế lớn của tai nghe có dây là không có độ trễ. Âm thanh từ tai nghe khớp chính xác với hình ảnh trên màn hình, điều này quan trọng trong các hoạt động như xem phim hay chơi game. Mặc dù tai nghe Bluetooth đã cải thiện độ trễ nhưng vẫn không thể so sánh với tai nghe có dây. Những định dạng codec như aptX LL có thể giảm độ trễ xuống còn 40 ms nhưng vẫn không đạt được độ chính xác như tai nghe có dây.

Tai nghe không dây tiện lợi nhưng lại hay mất kết nối

Mặc dù tai nghe không dây mang lại sự tiện lợi khi không có dây rối và dễ dàng kết nối với thiết bị, chúng lại cần phải sạc thường xuyên và có thể gặp phải tình trạng mất kết nối hoặc độ trễ khi di chuyển xa thiết bị phát.

Chi phí cao cho tai nghe không dây

Tai nghe không dây thường có giá cao hơn do cấu tạo phức tạp và nhiều bộ phận hơn. Ví dụ, Audio-Technica ATH-M50xBT2 có giá cao hơn phiên bản có dây ATH-M50X khoảng 1 triệu đồng. Sự chênh lệch này không chỉ do chi phí sản xuất mà còn vì các tính năng bổ sung như chống ồn chủ động (ANC).

Giá thành cao chính là điểm yếu lớn trên tai nghe không dây ẢNH: REUTERS

Độ bền và khả năng sửa chữa kém của tai nghe không dây

Tai nghe có dây thường bền hơn và dễ sửa chữa hơn so với tai nghe Bluetooth do không phụ thuộc vào pin. Pin Li-ion trong tai nghe không dây sẽ giảm hiệu suất theo thời gian, và việc sửa chữa chúng thường sẽ tốn kém hơn so với tai nghe có dây.

Nhìn chung, nếu chủ yếu sử dụng tai nghe trong nhà, tai nghe có dây là lựa chọn hợp lý cho người dùng. Tuy nhiên, nếu cần tai nghe cho các hoạt động ngoài trời hoặc thể thao, tai nghe Bluetooth sẽ tiện lợi hơn, mặc dù sản phẩm có một số nhược điểm. Một giải pháp hợp lý có thể là sở hữu cả hai loại tai nghe: một cặp có dây cho việc nghe nhạc tại nhà và một cặp không dây cho các hoạt động ngoài trời.