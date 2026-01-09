Những lưu ý khi sử dụng các hoạt chất treatment trong chăm sóc da chuyên sâu

Treatment - Thuật ngữ quen thuộc trong giới skincare

Khái niệm chăm da treatment dần trở nên quen thuộc với cộng đồng làm đẹp, đặc biệt với những ai yêu thích chăm sóc da chuyên sâu nhờ hiệu quả vượt trội. Treatment là một bước chăm sóc da chuyên sâu, đặc trị cho một vấn đề da liễu cụ thể như mụn, nám, lão hóa da, da không đều màu. Các thành phần, hoạt chất mạnh được nghiên cứu, chiết xuất với nồng độ cao để cải thiện làn da từ bên trong.

Có thể nói treatment cũng là một phương pháp chăm sóc da cùng dược mỹ phẩm. Theo đó, các hoạt chất treatment phổ biến hiện nay có thể kể đến như:

BHA: Hoạt chất có khả năng thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông, giúp làm bong tróc các lớp sừng hóa trên bề mặt da, làm sạch sâu lỗ chân lông, thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào mới, ngăn ngừa sự hình thành mụn đầu đen, bít tắc lỗ chân lông

AHA: Hoạt chất giúp loại bỏ lớp sừng trên da, tẩy tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông, hỗ trợ đẩy nhân mụn ra ngoài

Niacinamide: Tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp dưỡng da đều màu, thúc đẩy quá trình tái tạo da, điều tiết bã nhờn.

Vitamin C: Được sử dụng như một treatment có khả năng giúp làm mờ thâm, dưỡng da trắng sáng, kích thích sản sinh collagen và chống lão hóa.

Retinol: Nổi tiếng với khả năng giúp cải thiện độ đàn hồi, kết cấu da, làm mờ các vết thâm, sạm nám, đốm nâu, cải thiện tình trạng da không đều màu.

Ưu điểm khi chăm sóc da cùng hoạt chất treatment

So với các phương pháp chăm sóc da truyền thống, hiệu quả của các hoạt chất treatment trong skincare đã được nghiên cứu và thử nghiệm về độ an toàn cũng như công dụng trước khi đưa vào ứng dụng trong các sản phẩm. Ngoài ra, các hoạt chất treatment hiện nay đang được phát triển cùng các dòng sản phẩm chuyên biệt cho từng vấn đề da cụ thể như da mụn, nám, tàn nhang, lão hóa. Từ đó mà người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn dòng sản phẩm theo tình trạng da của mình cũng như theo dõi được hiệu quả khi sử dụng.

Công nghệ hiện đại cho phép các hoạt chất được tinh chỉnh về nồng độ phù hợp cũng như tối ưu khả năng thẩm thấu, đồng thời các hoạt chất không cần thiết sẽ được loại bỏ như nhóm hương hiệu, mang đến hiệu quả khi sử dụng cũng như an toàn cho làn da.

Cân nhắc khi sử dụng nhiều hoạt chất treatment

Tuy mang đến hiệu quả sử dụng cao và được cộng đồng làm đẹp công nhận nhưng mỗi hoạt chất lại có những dạng dẫn xuất khác nhau. Đặc biệt, cần nắm được sự tương tác giữa các hoạt chất treatment để không gặp tình trạng kết hợp sai, gây kích ứng hay làm mất đi công dụng của mỗi hoạt chất. Theo đó, một số lưu ý khi sử dụng treatment:

Trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất treatment, test trên vùng da nhỏ như mu bàn tay, cằm hoặc cổ.

Bắt đầu với các hoạt chất có nồng độ thấp, có thể sử dụng cách ngày để da dần làm quen với hoạt chất sau đó tăng dần tần suất

Hiểu rõ vấn đề da mình đang gặp phải và lựa chọn đúng hoạt chất treatment phù hợp như giúp giảm mụn: BHA, AHA; mờ thâm sáng da: niacinamide, vitamin C; chống lão hóa: retinol,...

Không kết hợp quá nhiều hoạt chất treatment mạnh trong cùng một 'routine'. Luôn sử dụng kết hợp các sản phẩm có công dụng phục hồi, giảm kích ứng

Trioderma kết hợp đa hoạt chất treatment cùng một 'routine'

Nhiều người dùng băn khoăn liệu các đa hoạt chất treatment trong các sản phẩm đến từ dược mỹ phẩm Trioderma kết hợp sử dụng có hiệu quả hay có gây kích ứng. Trả lời cho nỗi lo lắng này, Chuyên gia Nguyễn Thanh Trường, đồng hành cùng Trioderma cho biết với bộ 3 sản phẩm chăm sóc da mụn đến từ Trioderma, các thành phần hoạt chất treatment như BHA, niacinamide, AHA đều được nghiên cứu và tinh chỉnh với nồng độ vừa phải, dịu nhẹ.

Cụ thể, nồng độ BHA 0,25 % trong Serum và Gel chấm mụn với nồng độ 0,5%. Nồng độ niacinamide 2% ở Gel chấm mụn và Serum. Đội ngũ nghiên cứu của Trioderma chỉ ra với nồng độ các hoạt chất treatment phù hợp vừa giúp phát huy được công dụng trong mỗi sản phẩm mà vẫn giúp da tránh bị kích ứng.

Bên cạnh đó, routine chăm sóc cùng bước phục hồi, cấp ẩm với Serum Trioderma đóng vai trò giúp làm dịu da, duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên. Nhờ vậy, da vẫn luôn duy trì được trạng thái ổn định, sáng khỏe khi sử dụng bộ 3 chăm da mụn đến từ dược mỹ phẩm Trioderma.

Những lưu ý khi chăm sóc da cùng các sản phẩm Trioderma

Chuyên gia Nguyễn Thanh Trường còn lưu ý riêng đối với Gel chấm mụn Trioderma chỉ nên chấm lên các nốt mụn, bôi lớp mỏng lên vùng da mụn và không nên bôi toàn mặt để tránh tình trạng da bị kích ứng. Sau khi tình trạng mụn trên da đã được cải thiện, ngưng sử dụng Gel chấm mụn Trioderma và vẫn tiếp tục sử dụng gel rửa mặt và serum như các sản phẩm chăm sóc, phục hồi và ngừa mụn.

Không nên dùng kết hợp Gel chấm mụn Trioderma với các sản phẩm chứa thành phần như adapalene, tretinoin, benzoyl peroxide hoặc cần sự tư vấn của các chuyên gia. Luôn kết hợp cùng các sản phẩm chống nắng, cấp ẩm chuyên sâu để duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da trước các tác hại của môi trường bên ngoài như tia UV, khói bụi, bụi mịn,...

Hiện tại, các sản phẩm thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm đã được phân phối rộng rãi tại các phòng khám da liễu, quầy thuốc tây trên toàn quốc và tại các kênh thương mại điện tử chính thức. Điều này giúp bạn dễ dàng chọn mua các sản phẩm chính hãng cũng như an tâm về chất lượng.