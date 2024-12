Những lưu ý quan trọng khi sử dụng lốp cũ cho ô tô

Tiêu chuẩn của lốp xe cũ

Việt Nam chưa có một tiêu chuẩn nào dành cho lốp xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên ở một số quốc gia trên thế giới, việc mua hoặc bán lốp xe cũ là hợp pháp. Theo thống kê, mỗi năm có đến 5,5 triệu lốp xe đã qua sử dụng được bán tại Anh Quốc. Tuy nhiên, các đơn vị buôn bán phải tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt về luật.



Lốp xe cũ cho ô tô khá phổ biến tại Việt Nam

Theo đó, lốp xe ô tô đã qua sử dụng tại xứ sở sương mù phải có tình trạng còn tốt, không bị phù, không có vết cắt dài trên bề mặt, không bị thủng lỗ hay quá mòn cao su. Bên cạnh đó, gai lốp có độ dày, cao ít nhất phải đạt mức 2 mm và được đánh dấu bằng chữ "bị mòn một phần" (viết bằng chữ hoa, cao ít nhất 4 mm) in nổi trên thành lốp.

Các quy định này nghe có vẻ đơn giản nhưng nhiều nhà cung cấp lốp xe cũ thường không tuân thủ tuyệt đối. Khi cân nhắc mua một bộ lốp đã qua sử dụng, người dùng nên chọn những đơn vị kinh doanh uy tín. Bởi những bộ lốp không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu có thể sẽ gây tai nạn nghiêm trọng. Chủ xe ô tô tại Việt Nam có thể dựa vào những tiêu chuẩn này để chọn một bộ lốp xe cũ.

Ưu điểm của lốp xe cũ

Ưu điểm hàng đầu của lốp xe cũ nằm ở giá bán dễ chịu hơn nhiều so với lốp xe mới. Đây được coi là một lợi thế rõ nét. Ngoài ra, người dùng thậm chí còn có thể mua được một bộ lốp chất lượng cao từ những cửa hàng buôn lốp lớn, thay vì mua phải một bộ lốp mới ngang giá của một nhà sản xuất không mấy nổi tiếng.

Lựa chọn lốp ô tô cũ nên có độ dày gai lốp tối thiểu 2 mm

Trên thế giới, việc giao thương, vận chuyển lốp ô tô cũ từ quốc gia này sang quốc gia khác cũng khá phổ biến. Đơn cử tại Anh, một số nhà cung ứng nhập lốp cũ từ Đức. Lý do là bởi vì luật pháp tại Đức quy định độ sâu gai lốp tối thiểu là 3 mm để đáp ứng đường cao tốc không giới hạn tốc độ Autobahn, trong khi tại Anh con số này chỉ là 2 mm. Vì vậy, một chiếc lốp "hết hiệu lực" ở Đức vẫn có thể chạy thêm vài chục nghìn km ở Anh.

Nhược điểm của lốp xe cũ

Nhược điểm hàng đầu cần được cân nhắc khi sử dụng lốp xe cũ là vấn đề an toàn. Về lý thuyết, người thay lốp mới cũng là bởi vì chúng đã không còn an toàn nữa. Vậy nếu những chiếc lốp cũ đã không còn được sử dụng thì chúng liệu có an toàn khi vận hành?

Từng đã có một khảo sát chỉ ra 98% lốp xe đã qua sử dụng được giao dịch ở Anh không tuân thủ đúng theo các tiêu chuẩn, trong đó có 34% bị đánh dấu "nguy hiểm". Ngoài ra, một chiếc lốp xe cũ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cũng có thể ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường.

Bên cạnh đó, thời gian sử dụng lốp ô tô cũ sẽ không được dài như hàng mới. Chủ xe cũng sẽ phải thay thế thường xuyên hơn, tốn thêm công lao động và thời gian làm việc, từ đó số tiền tiết kiệm được sẽ ít hơn đáng kể. Do vậy, lốp xe cũ gần như chỉ phù hợp để sử dụng với tần suất không lớn và thường xuyên và sẽ cần phải thay thế sớm.

Cần chú ý tuổi thọ của lốp cũ sẽ không dài như lốp mới

Có nên mua lốp xe cũ không?

Với những bộ lốp cũ đã tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng chúng một cách bình thường. Tuy nhiên, lốp cũ không có sự đảm bảo chắc chắn về độ an toàn, đây chính là yếu tố "tâm lý" khiến người dùng băn khoăn khi muốn tiết kiệm được một ít chi phí sử dụng xe.

Paul Heaton, Giám đốc R&D tại Pirelli, tỏ ra quan ngại về lốp xe cũ khi nói rằng: "Tất cả lốp xe đã qua sử dụng đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng bên trong và bên ngoài trước khi bán lại. Hiện nay, có quá nhiều lốp xe dù chưa qua kiểm tra nhưng đã được bán ra."

Lốp cũ vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn tiết kiệm chi phí

Lốp là bộ phận mà các chủ xe không nên tính toán chi li về mặt chi phí vận hành. Vậy nên, người dùng nên sử dụng lốp xe theo đúng tiêu chuẩn và thông số của nhà sản xuất. Lốp xe mới 100% vẫn là lựa chọn tốt nhất, trừ khi người dùng có kinh nghiệm và chuyên môn trong việc chọn mua lốp cũ.