Những lưu ý quan trọng trong tuyển sinh đầu cấp

TP.HCM ÁP DỤNG BẢN ĐỒ GIS thí điểm ở 3 địa phương

Theo đó, TP.HCM chính thức thực hiện thí điểm áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - bản đồ GIS) trong tuyển sinh tại TP.Thủ Đức, Q.8 và Q.Tân Bình. Học sinh (HS) được học tại trường gần nơi cư trú (có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường).

TP.HCM phấn đấu 100% việc đăng ký và nhập học bằng hình thức trực tuyến, phụ huynh HS thực hiện 2 giai đoạn: kiểm tra thông tin tuyển sinh và xác nhận nhập học trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp của Sở GD-ĐT tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Việc nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại trường, phụ huynh chỉ thực hiện khi đã xác nhận nhập học cho con em. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2023 - 2024 vào ngày 6 và 7.6, sớm hơn các năm trước

NHẬT THỊNH

Ngoài thay đổi hình thức tuyển sinh thì năm nay TP.HCM còn điều chỉnh về thời gian tuyển sinh các bậc học.

Thời gian tuyển sinh bậc mầm non dự kiến bắt đầu từ ngày 1.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1.8. Tuyển sinh lớp 1 dự kiến từ ngày 15.6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1.8.

Tuyển sinh vào lớp 6 dự kiến bắt đầu từ ngày 1.7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1.8.

Tuyển sinh lớp 10, HS đăng ký 3 nguyện vọng để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT thường và 4 nguyện vọng vào trường, lớp chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7.6, với 3 môn bắt buộc ngữ văn, ngoại ngữ, toán (với HS lớp 10 thường) và môn chuyên (nếu dự thi trường, lớp chuyên).

Học sinh lớp 9 ráo riết học và ôn thi cho kỳ tuyển sinh lớp 10 NHẬT THỊNH

C HỈ ĐẠO BẢO MẬT HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TUYỂN SINH

Với những điểm mới trong việc tuyển sinh đầu cấp nói trên, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể đến Sở GD-ĐT, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện.

Theo đó, Sở GD-ĐT xây dựng hệ thống đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10, đồng thời tiếp tục phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho hệ thống trục cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục nhằm cố gắng đảm bảo tính tiện lợi cho phụ huynh HS và bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu. Rà soát hệ thống đăng ký trực tuyến, cơ sở dữ liệu HS của các phòng GD-ĐT, cố gắng đảm bảo việc đăng ký luôn được thông suốt và dữ liệu chính xác.

Các trường THPT xây dựng kế hoạch tuyển sinh, giới thiệu, tạo điều kiện để phụ huynh và HS tìm hiểu về trường trước khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh.

Bên cạnh đó, UBND TP chỉ đạo Công an TP đảm bảo tính chính xác về dữ liệu dân cư để phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp. Công an TP.Thủ Đức, quận, huyện phối hợp với Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp rà soát dữ liệu tuyển sinh đầy đủ, chính xác, kịp thời.

H À N ỘI BỎ YÊU CẦU XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ VÀO LỚP 1, LỚP 6

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024, số HS trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đều tăng so với năm học trước. HS trong độ tuổi vào lớp 6 tăng khoảng 38.800 em; số HS trong độ tuổi vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024, địa bàn tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và HS vào lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo tuyến tuyển sinh, do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường trên địa bàn. Một trong những quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội đối với các phòng GD-ĐT trong việc tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non, HS lớp 1 và lớp 6 năm học mới là phải có giải pháp hạn chế HS trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao, không để quá tải HS ở các trường học.

Thí sinh Hà Nội tham gia kỳ thi lớp 10 NGỌC THẮNG

Nhằm bảo đảm cho công tác tuyển sinh thuận lợi, chính xác, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Đồng thời, các nhà trường còn có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ hoặc người giám hộ của HS tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó có thông tin về cư trú của HS. Các thông tin này gồm: số định danh cá nhân của HS; nơi thường trú; nơi ở hiện tại… các trường không được yêu cầu cha mẹ HS phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân của HS.

Hà Nội tiếp tục áp dụng cả hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1.7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 - 18.7.

Về tuyển sinh lớp 10, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết số lượng HS lớp 9 dự kiến tham gia xét công nhận tốt nghiệp THPT để dự tuyển vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 là hơn 129.000 em, tương đương với năm học trước. Hiện tại, Hà Nội có 118 trường THPT công lập, đáp ứng được khoảng 72.000 em, 119 trường tư thục và trường công lập tự chủ đáp ứng được khoảng 30.000 em, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trường nghề đáp ứng khoảng 30.000 em ở mỗi cấp học.

Học sinh Hà Nội được làm đơn đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập NGỌC THẮNG

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết Sở GD-ĐT cho phép một số trường hợp được đổi khu vực tuyển sinh. Mỗi HS được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và 2 phải vào trường THPT thuộc cùng một khu vực tuyển sinh mà HS (hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của HS) có nơi thường trú; nguyện vọng 3 có thể thuộc một trường THPT ở một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Tuy nhiên, Hà Nội cho phép những HS thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi thường trú được đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện: nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong khu vực tuyển sinh đã thay đổi; nguyện vọng 3 (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. HS có nguyện vọng đổi khu vực tuyển sinh thì làm đơn (có mẫu) nêu rõ lý do đổi khu vực tuyển sinh và được thủ trưởng đơn vị nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi xác nhận. Để được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2023 - 2024, HS (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của HS) phải có nơi thường trú tại Hà Nội.